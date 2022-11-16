Как идёт процесс отказа от украинских автономеров на новых территориях

16.11.2022  17:09 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 121
 
Дзен, Новороссия, Россия, Транспорт


Более 8 тысяч жителей Херсонской и Запорожской области уже перерегистрировали свои автомобили по российским правилам.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 8 тысяч жителей Херсонской и Запорожской области уже перерегистрировали свои автомобили по российским...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Что касается ЛДНР, там все регистрационные действия производятся по правилам, установленным региональными властями. Что касается Херсонской и Запорожской областей, то совместно с военно-гражданскими администрациями с августа там работает шесть регистрационно-экзаминационных подразделений. Уже воспользовались их услугами 8 тыс граждан и 15 тыс обратились с заявлениями о предоставлении регистрационных услуг.

Моим приказом за регионами закреплены коды регистрационных знаков, подготовлени проект постановления правительства об особенностях постановки автотранспорта на учет и выдачи водительских удостоверений.

Этим проектом включено требование о прохождении техосмотра и страхование гражданской ответственности владельца, медицинского освидетельствования водителя», – сказал Колокольцев.

По его словам, на все эти мероприятия уже выделены средства. Переходный период продлится до 2026 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть