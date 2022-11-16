Как идёт процесс отказа от украинских автономеров на новых территориях

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Более 8 тысяч жителей Херсонской и Запорожской области уже перерегистрировали свои автомобили по российским правилам.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ЛДНР, там все регистрационные действия производятся по правилам, установленным региональными властями. Что касается Херсонской и Запорожской областей, то совместно с военно-гражданскими администрациями с августа там работает шесть регистрационно-экзаминационных подразделений. Уже воспользовались их услугами 8 тыс граждан и 15 тыс обратились с заявлениями о предоставлении регистрационных услуг. Моим приказом за регионами закреплены коды регистрационных знаков, подготовлени проект постановления правительства об особенностях постановки автотранспорта на учет и выдачи водительских удостоверений. Этим проектом включено требование о прохождении техосмотра и страхование гражданской ответственности владельца, медицинского освидетельствования водителя», – сказал Колокольцев.

По его словам, на все эти мероприятия уже выделены средства. Переходный период продлится до 2026 года.