Как иноагент Баданин подставляет своих спонсоров

09.09.2021 17:41 (Мск), Москва, Андрей Романов

Новости Украины

В последние месяцы российская оппозиция резко усилила свою активность в информационном пространстве в надежде дискредитировать предстоящие выборы в Госдуму. Соратники Алексея Навального уже объявили, что самолично инициируют протесты, если победу на голосовании не одержат кандидаты из числа сторонников ФБК. Несмотря на то, что организации, связанные с Навальным, уже признаны экстремистскими, они до сих пор пытаются навязать электорату свои политические убеждения.

На этой волне либеральные СМИ с двойным усердием принялись публиковать «уникальные расследования» и «разоблачающие компроматы», касающиеся официальной власти. Среди самопровозглашено «независимых» российских журналистов хочется отдельно отметить основателя интернет-издания «Проект» Романа Баданина.

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Дело в том, что на днях Баданин объявил о запуске нового средства массовой информации. Прозападный журналист сообщил, что называться оно будет «Агентство».

«Быть агентом модно, вы же знаете», – комментирует Роман Баданин и добавляет, что «Агентство», как и «Проект», займется расследованиями.

Здесь назревает закономерный вопрос: зачем Баданину создавать ещё один «расследовательский» медиаресурс, если у него уже есть «Проект», как раз и специализирующийся на подобного рода журналистике?

Ответ до банальности прост: издание «Проект» было признано в России «нежелательной организацией» и внесено в реестр «средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». По данным Генпрокуратуры, деятельность «Проекта» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, поэтому издание и попало в список «СМИ нон грата».

К слову, решение Минюста в данном случае сложно оспорить: «Проект» Романа Баданина действительно был уличён в антироссийской деятельности. Однажды, отвечая на вопрос о том, почему «Проект» не раскрывает источники своего финансирования, Баданин указал:

«Потому что в России драконовские законы. Мы мечтаем о том, чтобы открыто назвать наших спонсоров».

Однако, говоря о желании рассекретить своих меценатов, журналист лукавил, ведь впоследствии стало известно, кто именно выделяет Баданину средства на его «расследования».

Общий объём финансирования ныне закрытого «Проекта» на старте составил $500 тыс., а главным издателем была американская компания Project Media, Inc. В 2018 году Project Media получили $330 тыс. в виде грантов от трёх зарубежных некоммерческих фондов, два из которых контролируются напрямую европейскими и американскими властями.

К примеру, «Европейский фонд за демократию», основанный государствами ЕС, выделил «Проекту» $240 тыс. на антироссийскую пропаганду, а американский «Национальный фонд в поддержку демократии» под покровительством Конгресса США выписал чек на $40 тыс.

Сам же Баданин, по гранту правительства США обучавшийся журналистике в престижном Стэнфордском университете, после окончания учёбы настойчиво искал возможности остаться в Америке и даже просил знакомых из «Национального фонда в поддержку демократии» разузнать по поводу наличия там подходящих вакантных мест. Однако, остаться в США журналисту не удалось, пришлось вернуться в Россию и уже оттуда сотрудничать с американскими госструктурами. После такого Роману Баданину, пожалуй, бессмысленно сетовать, что его СМИ попало в список иноагентов.

Так или иначе, главред ликвидированного «Проекта» и запущенного вместо него «Агентства» деловой хватки не теряет. К примеру, на днях Роман Баданин призвал в своем Telegram поддержать новое издание «лайком или пожертвованием».

Просьба к подписчикам слишком рискованная, учитывая недавнюю историю, произошедшую с ФБК Алексея Навального. Так, персональные данные более 10 тысяч сторонников Навального оказались в Сети из-за уязвимости в мобильном приложении, созданном оппозицией при поддержке американской IT-компании, работающей на Пентагон.

Соратник осужденного за мошенничество блогера Леонид Волков гарантировал аудитории, что никаких сливов личных данных не будет, однако приложение оказалось абсолютно небезопасным.

Обман дорого обошёлся последователям Навального: в интернет утекли почтовые ящики участников несанкционированных акций, а также подписчиков опального блогера. Кроме того, в открытом доступе оказались сведения граждан, которые финансировали проекты Навального, несмотря на то что его сторонники убеждали пользователей в анонимности процедуры перевода средств.

В попавших во Всемирную паутину списках также указаны имена и дата рождения пользователей. К слову, это уже не первая утечка, которая коснулась сторонников блогера. В частности, в апреле в открытом доступе оказалась база, в которой находилось 529 тыс. электронных адресов и данных граждан, симпатизирующих оппозиции.

По мнению юристов, пользователям приложения Навального и ФБК, которые планируют поддерживать организацию после недавней утечки данных, может грозить уголовная ответственность за финансирование экстремистской деятельности.

Юзер, спонсирующий запрещённую организацию, попадает под наблюдение Росфинмониторинга, и его финансовые операции могут отслеживаться. Таким образом, Роман Баданин, призывая своих читателей в телеграм донатить ему на новое либеральное СМИ, необдуманно (или обдуманно?) ставит их под удар. К примеру, утечка данных такого характера грозит трудоустройству, особенно для сотрудников госструктур. Как показывает практика, уволенным сотрудникам удается восстановиться на работе только через суд.

Таким образом, обещания оппозиции и «независимых» медиа о соблюдении политики конфиденциальности ничего не стоят, а защита персональных данных доверившихся им граждан никак не регулируется. Аудитория и спонсоры «Агентства» Романа Баданина рискуют не только оказаться в базе данных, слитой в Сеть или проданной западным спецслужбам, но и могут лишиться работы и даже попасть под наблюдение ФСБ за финансовую поддержку экстремизма и деятельность против своей страны.

Чтобы выявить фигуранта, достаточно запросить выписки с его расчетных счетов, после чего по результатам предварительного следствия дело будет передано в суд. Наказание – от крупного штрафа до лишения свободы сроком до десяти лет.

Так или иначе, не стоит слепо полагаться на правдивость современных репортёров из либеральной когорты. В девяти случаях из десяти «рассекреченные» ими сенсационные сведения окажутся недостоверными. Тот же Роман Баданин не раз выступал ответчиком в суде по делу о защите деловой репутации. Следственный комитет возбуждал уголовное дело по статье «Клевета» после выхода его «расследований», и в итоге Баданин признавался ответственными за распространение порочащей информации. И сегодня, в преддверии выборов, когда оппозиция ведёт агитационную кампанию, а «свободные» СМИ усиленно демонстрируют Западу свою лояльность, стоит грамотно фильтровать полученную из их уст информацию и действовать обдуманно.