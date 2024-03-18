Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь – уже никого не удивить беспроводной гарнитурой или «умными» девайсами, которые помогают искать информацию или облегчать контроль над устройством. Но ключевое здесь – контроль, он работает в обе стороны, и еще неизвестно, кто кого контролирует больше – вы гаджет или он – вас.

Одной из потенциально опасных «фишек» является возможность западных производителей считывать через камеру гаджета или «умные очки» реакцию ваших глаз на ту или иную информацию. Эксперты предупреждают, что за ширмой развлечений и помощи устройства IT-гиганта Apple собирает массу полезной информации. Полезной не вам, а тем, кто находится «по ту сторону» фронта – не только информационного, но и настоящего, где от НАТОвских ракет и дронов гибнут реальные граждане России.

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Например, камера мобильного телефона или умных очков сканирует радужную оболочку глаз, межзрачковое расстояние, отслеживает положение рук – все это может быть использовано при формировании целенаправленного искажения реальности: например, для массовых вбросов фейковой информации, призванной создать панические настроения.

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Это уже не шутка, когда не расстающиеся с гаджетами 24 часа в сутки подростки попадают в настоящее цифровое рабство – картинка на экране подменяет реальность, а «кукловоды» могут рано или поздно превратить хозяина сотового в зомби, заставляя выполнять нужные команды. Причем, все это еще и за ваши же деньги – стоимость «умных очков» на официальном сайте – 3,5 тысячи долларов, а в России их продают почти за полмиллиона рублей!

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов подтверждает, что западная техника способна получать полную информацию о своем владельце.

«Цифровая гигиена нужна всегда. Неслучайно американцы запретили у себя использование российского программного обеспечения, что решалось на высоком уровне. Неслучайно наши руководители на основании серьезных исследований всячески ограничивают использование техники Apple у чиновников. Все это действительно подтверждается тем, что некие сложности в этой ситуации есть. Будь то очки, наушники или другие приборы – это вражеская платформа, одна из целей которой – контроль, получение информации о локации человека, о времени его активности, о перечне его адресатов, использованных ресурсов и так далее. Поэтому все эти вещи интересны нашим врагам, а мы должны избегать возможности получать им эту информацию», – заявил Насонов.

Интересно, что пользователи Apple Vision Pro, купившие устройство в первые дни продаж, уже спустя короткое время начали жаловаться на здоровье. Люди в соцсетях пишут, что после использования у них начались головные боли, головокружение, сухость глаз и общий дискомфорт.

«Конечно, есть прямое влияние на психику, человек, даже ребенок, зависим и от телефона, а когда он полностью погрузится, для него это все будет казаться реальным, потому что берется реальная картинка с камеры, накладываются различные слои и прочее – конечно, какие-то отклонения могут быть. Отрыв от реального мира и смесь с виртуальным – все это влияет на сон, общее состояние и настроение», – отмечает эксперт по кибербезопасности, член движения «Сильная Россия» Алексей Курочкин.