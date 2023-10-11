Как израильские спецслужбы проморгали вторжение ХАМАС – Евстафьев

Израильские силовые структуры были отвлечены на раскачку исламистского движения на юге Сирии и не смогли вовремя отреагировать на подготовку вторжения ХАМАС. Еще во времена ИГИЛ многие активисты исламского радикального течения и связанные с ними персоны были эвакуированы в военные госпитали Израиля, что нашло универсальный ныне ответ в Конгрессе США – это другое.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот вопрос пару раз задали в Конгрессе Соединённых Штатов Америки, когда начала развиваться ситуация на Ближнем Востоке, связанная с запрещённой в России террористической организацией ДАИШ (ИГИЛ). Так вот, людям, которые подняли вопрос о том, как так получилось, что довольно большое количество людей, явно связанных с ДАИШ, когда их стала давить сирийская армия в районе Южной Сирии, в районе Голландских высот и так далее, как-то очень быстро вывезли в госпитали Израиля. И эти факты были опубликованы, в том числе в израильских СМИ, там тоже были утечки. Но людям, которые поднимали этот вопрос в Соединённых Штатах в 2018 году, сказали – вы туда не лезьте, это другое. Поэтому, в этом смысле, конечно, бацилла «это другое» ходит на Западе давно, и она не связана, кстати, только с Россией», – подчеркнул он.

В свое время президент США Барак Обама собирался 10 лет сражаться с боевиками ИГИЛ, снимая по 2% ВВП со стран НАТО для производства оружия и боеприпасов на борьбу с террористами. Но его план прервал российский президент Владимир Путин, которому понадобилось полтора года на разгром ИГИЛ.

«Но вопрос заключается в том, что мы то в той зоне ответственности, которую мы на себя взяли, ростки исламизма в целом все выкорчевали. А я так скажу, что в тех местах, где Соединенные Штаты сохраняют своё влияние, как на границе Сирии, Ирака, там исламизм цветёт пышным цветом. Давайте отмотаем всего на 2 месяца назад. В Сирии начинаются волнения, очевидно инспирированные Соединёнными Штатами, Великобританией, Израилем в приграничных районах. Начинается война всех против всех, и опять мы видим, как на юге Сирии в приграничных с Израилем зонах начинается подъём исламистского движения. Они себя там, конечно, не называют ХАМАС, но, по сути, это перелицованный ХАМАС, который пытается выбить просирийскую Хезболлу и сирийскую армию с Голландских высот… Это про что вся история была? А история была про то, что прямо накануне, в тот момент, когда завершалась организационная подготовка к террористическому рейду ХАМАС в направлении южных городов Израиля, с целью уничтожения, в том числе мирного населения, ровно в этот момент серьёзные силы израильских силовиков занимались раскачиванием с использованием исламистов ситуации в южной Сирии. В надежде, во-первых, ослабить Хезболлу, а заодно расшатать режим Асада, который считался таким опасным для Израиля», – указал эксперт.

«Вот это к вопросу о том, какой компот заварился на Ближнем Востоке, и к тому, кто его заваривает. И это к тому, что надо иногда включать циничного человека, в том числе государству. Не мы этот компот заваривали, более того, как правильно сказал президент, мы делали всё, чтобы этот мирный процесс на Ближнем Востоке хотя бы был. Мы делали всё для стабилизации ситуации на Ближний Востоке, но и не нам этот компот расхлёбывать, уж извините», – заключил Евстафьев.