Как карантин подстегнул Россию к импортозамещению в судостроении

28.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Карантин стал ещё одним поводом для того, чтобы ответственные чиновники в России озаботились реальным импортозамещением в судостроении. Причём, речь идёт о гражданских судах. Проблема не связана с западными санкциями – попросту из-за закрытых границ иностранные специалисты зачастую не могут прибыть в РФ для проведения пуско-наладочных работ импортного оборудования, и это срывает график обновления рыболовецкого флота.

Об этом говорили участники «круглого стола» в Совете федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема прибытия в Россию иностранных специалистов для проведения пуско-наладочных работ. Мы очень активно работаем с ФСБ, с МИДом для того, чтобы открыть нашу границу, но проблема в том, что иностранных специалистов не выпускают с той стороны», – сказал директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Борис Кабаков.

Гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов отметил, что Россия собственными силами за последнее время строит «каплю в море» по сравнению с заказами на сейнеры в Турции, Сингапуре, Корее или Китае. «52 парохода в общем объеме выбывающего и требующего замены флота – это капля в море», – заявил Рахманов.

Сенатор Константин Долгов заметил, что даже в построенных на российских верфях судах используется значительная часть импортных компонентов.

В России сегодня производятся всего 40-45% отечественных комплектующих для рыболовных судов, подчеркнул замглавы Росрыболовства Петр Савчук: «Даже те суда, которые в Благовещенске строятся, они используют сегодня китайские двигатели и так далее», – сказал он.

Глава ОСК Рахманов расписал, что входит в 40% локализации – наполнение российским оборудованием составляет чуть более 10%, а остальные 30% – это строительство корпусов сейнеров.

«Мы не занимались малоразмерным флотом – не наш размерчик был, но в ближайшее время в состав корпорации войдет одно предприятие рыбинское, и тогда мы приступим к серьезным работам на рынке судов до 20-ти метров, и будем рады предложить решение. Тем более, что у нас уже появились наработки по двигателям, мощностью до 300 лошадиных сил для маломерных судов. Как раз российских производителей, они приблизительно в два раза дешевле, чем китайские», – анонсировал Рахманов.

Представитель Минпрома Кабаков рассказал, что в России есть успешный пример – на крымском судостроительном заводе «Море» локализация достигает до 90%.

«На заводе «Море» планируется заказ десяти среднетоннажных траулеров-сейнеров для Азово-Черноморского бассейна. Мы поставили такое условие о 30%-м субсидировании стоимости малотоннажного и среднетоннажного судна, чтобы судно было в достаточной степени локализовано. Вот, такой проект в рамках госпрограммы «Развитие судостроения» мы создаем совместно с заказчиком – это Черноморская рыбопромысловая компания. Там процесс локализации подходит к 90%», – сообщил чиновник.