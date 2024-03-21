Казахстан стал инструментом Великобритании в «Большой игре» против России

Андрей Луговой, депутат Госдумы, известный своими расследованиями, разоблачающими деятельность англосаксов, выпустил новый цикл документалок о подрывной работе Великобритании на постсоветском пространстве. Несколько серий проекта «Личный враг королевы», которые уже опубликованы на Rutube, рассказывают об «освоении» Казахстана Великобританией, фактическом разграблении национальных ресурсов, скупке политических элит и водворении неоколониального управления – «Казахстанский излом».

Об особой роли неправительственных организаций в Казахстане и влиянии Лондона на поведении правящей верхушки РК автор и ведущий проекта Андрей Луговой говорит так: «Армия НПО создает базу для марионеточного управления. Под давлением кукловодов и «общественным запросом» формируется информационная и политическая повестка, однобоко освещающая темы, выгодные англосаксам. Проникновение Великобритании через политические элиты настолько успешно, что некоторые эксперты называют руководство Казахстана «образцовой компрадорской колониальной администрацией».

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Андрей Луговой сам бывший разведчик, а сейчас первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции и является соавтором федеральных законов об иноагентах, и знает суть дела, слова подтверждены фактами.

И действительно, сейчас в республике зарегистрировано около 22 000 общественных организаций (НПО). Однако согласно проведенному анализу, приблизительно 16 000 из них находятся под значительным иностранным влиянием. Финансирование этих НПО на 90% поступает от международных фондов, специализирующихся на организации цветных революций и контролируемых правительствами Великобритании, США и других стран.

Координатором многих проектов и «активистов» выступает Фонд по предотвращению конфликтов и содействию безопасности, действующий в Астане в рамках посольства Великобритании. Он играет ключевую роль в контроле над НПО и средствами массовой информации в Казахстане. Фонд также финансирует различные организации, занимающиеся мониторингом выборов, развитием гражданского общества и продвижением «демократических ценностей».

Еще один фигурант англосаксонского влияния в республике – Фонд Сороса, известный своим финансированием прозападных организаций по всему миру, также внес значительный вклад в развитие сети неправительственных организаций в Казахстане. По имеющимся данным, фонд вложил более 100 миллионов долларов США в поддержку НПО, занимающихся вопросами реформ, прав человека и независимых СМИ.

Еще одно крупное детище англосаксов, которое рядится в национальные одежонки – Казахстанское агентство международного развития (KazAID), формально создано правительством Казахстана для продвижения «демократических ценностей» в Центральной Азии, но на самом деле получает значительное финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID). По оценкам, USAID выделяет KazAID около 50 миллионов долларов США в год.

Важно понимать, что эта армия НПО всего лишь инструмент по насаждению в стране нужной для Лондона и Вашингтона либеральной, националистической и русофобской повестки, а также ЛГБТ+ ценностей, чуждых для местных обычаев и разрушающих традиционные семейные отношения. Плюс они ведут активную агитацию за выход страны из ОДКБ и ЕАЭС и за недопущение участия в совместных индустриальных проектах с Россией, например, в строительстве той же АЭС на юге республики.

И тут Казахстан практически полностью повторяет эволюцию домайданной Украины 2012-13 годов, когда в «незалежной» также функционировали десятки тысяч НПО, работавших по грантам различных американских и британских фондов, которые в действительности мобилизовывали постепенно молодчиков и гражданских «активистов», готовых в последующем открыто выступить против существующей власти.

Действовали они параллельно, а иногда и совместно с неонацистскими и ультраправыми движениями и объединениями, на которых администрация Виктора Януковича не реагировала, закрывая глаза. Более того, украинские спецслужбы и сам тогдашний президент думали, что полностью контролируют и эффективно используют их как «пугало» для запугивания электората, а также как средство шантажа и давления на Москву.

Но как помним, они не просто вышли из-под контроля, но и эффективно использовались уже западными спецслужбами при участии других олигархических группировок для свержения власти Виктора Януковича в рамках второго майдана, превратившись в грозную силу. И сейчас такая же масса НПО и националистов сформирована в Казахстане, которые переплетаются друг с другом, готова сработать аналогичным образом для свержения Касым-Жомарта Токаева.

Впрочем, далеко ходить не надо, так как в январе 2022 года уже имела место попытка переворота при участии MI-6 и ее главы Ричарда Мура, о чём я также писал в своих статьях, а Андрей Луговой в своих фильмах на конкретных фактах и документах это непосредственно подтверждает, демонстрируя связь Лондона с заговорщиками.

Более того, он показывает неприглядную роль некоторых офицеров КНБ, вовлечённых в заговор и работавших под контролем британской разведки, раскрывает сеть ячеек и групп, которые сработали на юге республики и организовали массовые беспорядки. Он также выводит на чистую воду «оппозицию», которая в лице сторонников сбежавшего олигарха Мухтара Аблязова уже из своего координационного штаба в Киеве при поддержке СБУ пыталась влиять на умонастроения и поведение протестующих.

Кстати, Бишкек после раскрытия попытки переворота в январе этого года приступил к политике ограничения деятельности многочисленных неправительственных организаций Великобритании и США, приняв недавно поправки в закон об НКО, а Астана этого делать не собирается и даже защищает их.

Так, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко поспешил отреагировать на заявление Сергея Шойгу о деструктивной роли прозападных НПО в Центральной Азии словами о том, что «в Казахстане насчитывается 18 тысяч НПО. Они действуют в соответствии с законом и являются очень важной частью общества».

Такое ощущение, что Акорда сама себе роет могилу, помогая окрепнуть собственным убийцам. В этой ситуации многие прозападные НПО и фонды начинают даже перекочёвывать из Бишкека в более спокойную для них Алма-Ату.

Ситуация усугубляется тут еще и тем, что Великобритания уже давно приступила к реализации «Большой игры 2.0», стратегии, в рамках которой она стремится утвердить своё влияние в Центральной Азии для её дальнейшего отрыва от России и использования против Китая. Казахстан, обладающий богатыми запасами нефти, газа и других стратегических ресурсов, становится одной из ключевых целей этой британской инициативы.

Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам урана и по производству топливного урана, что делает его привлекательным для Великобритании в качестве сырьевой базы. Кроме того, республика играет ключевую роль в добыче и экспорте редкоземельных металлов, которые являются жизненно важными для Военно-промышленного комплекса Запада и высокотехнологичных производств.

Для Великобритании контроль над Казахстаном также может служить плацдармом для расширения влияния в других странах Центральной Азии. Лондон рассматривает этот регион как стратегически важный для формирования антироссийского курса и продвижения собственных геополитических интересов.

Британская стратегия в Казахстане осуществляется посредством проникновения в различные сферы, в том числе политику, экономику, образование и СМИ. Великобритания всячески способствует распространению русофобии и переписыванию истории для подрыва авторитета Москвы в регионе и создания из русских и России некого коллективного виновника в «кровавом геноциде» казахов на протяжении всех 73 лет существования СССР.

Присутствие Великобритании в Казахстане также отражено в том факте, что более 600 юридических лиц в стране имеют британское происхождение. Представители крупных транснациональных корпораций, таких как Royal Dutch Shell и Ernst & Young, входят в Совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана. Это влияние дает Великобритании рычаги для вмешательства в экономические и политические процессы в стране.

Мало кто знает, но все споры правительства РК с западными компаниями решаются теперь в арбитражном суде Международного финансового центра Астана, который руководствуется английским общим правом, как процессуальным, так и материальным, а заседания осуществляют британские судьи! То есть на британские, американские и европейские компании казахстанское законодательство уже не распространяется.

Это явный и типичный признак неоколониализма. Вдобавок длительное время советником Касым-Жомарта Токаева и фактическим главой Совета по реформам (аналог украинского Национального совета по реформам) был британский финансист, бывший глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти.

Он как раз готовил последнюю правительственную программу неолиберального экономического развития и тотальной приватизации последних государственных активов. Этот же ростовщик советовал правительству брать кредиты у ЕБРР, Азиатского банка реконструкции и развития, МВФ для пополнения бюджета, а держать средства Национального фонда в ценных бумагах Англии, США и стран ЕС.

Не стоит удивляться, когда среди совета акционеров корпорации «Казахмыс» вы найдёте имя принца Эндрю и других членов королевской семьи, а среди держателей крупных активов и особняков в Лондоне первых лиц казахстанского государства. Можно даже сказать о сращивании казахстанского и британского капиталов, что может привести к печальным последствиям полной потери независимости.

Дело дошло до того, что помимо американских и немецких военных биологов, в Казахстане хозяйничают и британские через Международную программу биологической безопасности Великобритании (Международная программа биологической безопасности Соединенного Королевства, IBSP) – британский проект в Азербайджане, Грузии, Таджикистане, РК, а также в странах Ближнего Востока и Африки.

В осуществлении данных программ участвуют формально шесть НИИ и лабораторий, но их на самом деле больше, так как привлекаются в качестве подрядчиков учреждения из смежных отраслей и ведомств. Из наиболее известных – это Центральная референс-лаборатория в Алматы, построенная на деньги Пентагона и открытая в 2016 году, и Институт проблем биологической безопасности в Жамбылской области на юге страны.

Британские и американские НПО и СМИ тут также отличились, занимаясь активной защитой этих объектов и программ двойного назначения, называя обманщиками всех тех, кто пытается раскрыть глаза общественности на эти факты разработки и полевых испытаний искусственно выведенных патогенов.

В свете этих последствий и расследований, проведенных Андреем Луговым, жизненно важно предпринять шаги для защиты Казахстана от иностранного вмешательства через НПО, фонды и западные корпорации. Кстати, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), на которые часто ссылаются в качестве примера высокопоставленные казахстанские чиновники, живут вообще без НПО.

Может Астане стоит из чувства самосохранения начать использовать опыт ОАЭ или хотя бы соседней Киргизии по принятию закона об НКО? Иначе участь Украины для Казахстана уже будет уготована.