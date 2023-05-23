Как казаки Бахмут защитили. Подвиг отряда «Сибирь»

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Кто-то скажет, что подвиги прошлого выдуманы. Что такого не бывает. Что люди не могут бросаться с гранатами под танки. Что боятся стоять под градом снарядов против десятикратно превосходящего противника. Что никто не будет вызывать огонь на себя.

Мы увидели, что все это – реальность. И самое главное, что на невероятные подвиги способны наши современники. Подвиги, достойные античных «трехсот спартанцев». Достойные участников «атаки мертвецов» времен Первой Мировой. Александра Матросова и панфиловцев Великой Отечественной.

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Это подвиг, пример коллективного героизма, произошел 11-12 мая под Бахмутом, у села Ягодное. За селом начинает сам Бахмут. Если бы украинские нацисты заняли Ягодное – они бы беспрепятственно зашли в город с севера.

Передовые позиции у села держали казаки-добровольцы батальона «Сибирь». Большинство до того в боях не участвовало. Но батька-атаман Олег Ликонцев с позывным «Кан» уже был опытным воякой. И успел подготовить своих бойцов. Не только в военном деле, но и психологически.

Казаки стойко держались под обстрелом 9 мая. Тогда враг бил по позициям сибиряков, нащупывая слабое место. А на следующий день, бойцы ЧВК, стоявшие за казаками снялись. Видимо, получили приказ сменить позицию. Добровольцы остались без тыла. А значит, бегать за водой, горючим для генераторов и боезапасом приходилось далеко и под обстрелом. Каждый поход туда-сюда – подвиг.

Так казаки стояли три дня. Получая небольшую порцию воды только раз в сутки, ночью. А 11 мая, в 4 часа утра, украинцы начали массированный обстрел позиций «Сибири». Причем «украинцы» говорили по-польски, по-английски, по-фински и даже по-русски. Тогда комбат «Кан» получил первый осколок. В голову.

«Казаки, Батю ранило!» – прошел клич по окопам.

Этот клич привел в себя не только казаков, но и самого комбата. Начинался пехотный бой…

В 10 часов началось наступление. Против казаков было от тысячи до полутора боевиков ВСУ. Они накатывались на окопы, пытаясь забросать их гранатами. И тогда атаман вызывал огонь на себя… «Кан» сам был в передовом окопе, где с ним было 10 бойцов. Остальные занимали позиции в 100 метрах позади. Приходилось экономить боеприпасы.

На глазах атамана из танкового пулемета надвое рассекло друга. Снарядом сбило большой дуб, который упал на передовой окоп, тем самым сохранив жизнь всем, кто оставался в нем. «Укропы» просто не верили, что в передовом окопе, в эпицентре огненного ада, могут оставаться живые люди. Это и спасло атамана.

Враг сосредоточил огонь на позициях, которые находились за ними. Поэтому раненых осколками там оказалось больше, чем в передовом. А когда «укропы» подходили к этому передовому, думая, что там никого нет – казаки разили их метким огнем.

Между казачьими окопами лежал выброшенный взрывом «трехсотый». Подойти к нему противник не давал – «укропы» специально выцеливали санитаров. В этом бою из четырех санитаров эвакогруппы погибло трое, пытаясь спасти раненого.

Когда танк подошел ближе, боец с позывным «Черкаш» протащил на себе ПТУР 300 метров, чтобы поразить броню наверняка – прицелится мешали обрубки деревьев. «Черкаш» попал под башню – она задымилась. Хотя двигатель танка гудел еще 5 часов, экипаж остался в танке навечно.

Когда казаки поняли, что наступление нацистов иссякло, они сделали рывок вперед. Получается, не только удержали свои позиции, но и захватили вражеские. Веером раскидав перед ними захваченные вражеские мины, чтобы враг не подошел к ним. Ведь патронов у сибиряков оставалось по полтора магазина на каждого.

В том бою не отступил никто. 16 часов отбивали атаки и держали позиции, пока не пришла смена. Не было трусов – как их называют на фронте, «пятисотых». Из 150 невредимыми осталось только 29 человек. Остальные – переранены и контужены. А девятнадцать казаков – не вернулись из этого боя…