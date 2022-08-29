Как казаки деньги государства российского делили

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Современное казачество давно отошло от многовековых традиций движения. Сейчас большая часть представителей вольного народа занимается проведением праздничных мероприятий и культурным обогащением населения. За государственный счет, разумеется.

Однако с каждым годом интерес россиян к казачеству неуклонно снижается. Образовательная работа, практически полностью оплачиваемая правительством, не приносит ожидаемых плодов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Несмотря на неэффективность программ, дружинники продолжают получать многочисленные субсидии и гранты, регулярно участвуя в конкурсах. Люди все чаще задаются вопросом: на что уходят столь баснословные средства?

Редакция Красной Весны рассказывает о государственной поддержке современного казачества, какие проблемы интересуют дружинников, а главное – почему они не считают нужным отчитываться о расходах многомиллионного финансирования.

Ни слова о СВО

Несколько дней назад, 25 августа, в Краснодаре прошло выездное заседание Комиссии по взаимодействию казачества со СМИ. Закрытое мероприятие посетили представители средств массовой информации, главы казачьих обществ и атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы Николай Долуда. Последний, по данным из открытых источников, публично выступил за популяризацию участия добровольцев в специальной военной операции.

Однако проверенный источник сообщил редакции, что происходило на самом мероприятии и в кулуарах. В действительности на мероприятии практически не обсуждалась СВО и участие в ней казаков. Выяснилось, что региональные казачьи сообщества не могут набрать нужное количество добровольцев для местных батальонов. Но вопрос повышения эффективности набора не поднимали.

Вместо этого дружинники рассуждали о пиаре казачьих обществ. Оказалось, что гранты, направленные на «рекламу», не принесли результатов: во многих регионах страны казачество испытывает острую нехватку личного состава. За который им, кстати, надо отчитываться.

Теперь Долуда и его войско ищут способ, как оправдаться за израсходованные впустую средства. Также депутата интересует, как обосновать растрату миллионных субсидий, которые почему-то не решили проблем казачества.

Отдельно отметим, что, несмотря на знаковость, мероприятие посетило удивительно малое количество атаманов. Возможно, это связано с тем, что в региональных казачьих обществах дела идут – не так хорошо, как в Донском и Ростовском. Что странно, ведь на их содержание ежегодно уходят миллионы рублей.

На что уходят деньги государства

Казачьи общества существуют по всей России. Помимо традиций, идеологии и культурного пласта их объединяет любовь к президентским грантам и государственным субсидиям. Одна из проблем данного явления заключается в том, что финансирование дружинников — история темная и далеко не прозрачная.

Казаки регулярно участвуют в конкурсах и собирают деньги на образовательные цели, воспитание молодежи, популяризацию наследия движения. Результаты работы с подрастающим поколением особенно впечатляют — большая часть структуры казачества испытывает острый дефицит кадров. Судя по всему, у молодых людей нет желания примыкать к реликтовым формированиям.

Особенно отличилось Центральное казачье войско (ЦКВ), после того, как его члены стали фигурантами серьезного скандала. Пятого мая 2018 года дружинники продемонстрировали искусство владения нагайкой на журналистах.

Повышенное внимание к организации побудило СМИ провести расследование. Оно показало, что за два года ЦКВ получило 15,9 миллионов рублей на «закрепление знаний и навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка». Именно так, по мнению дружинников, называется избиение безоружных граждан.

Неуемный аппетит

ЦКВ, кстати, уже длительное время занимает лидирующие позиции по количеству контрактов, субсидий и грантов. В основном деньги уходят на «спорт», «культурный отдых» и загадочное «дополнительное образование». Иногда, впрочем, казаки остаются ни с чем. Например, проект создания Центрального музея российского казачества, на который общество запросило более 30 миллионов рублей, остался без поддержки.

Другой запрос направлен на поддержку казаков-ветеранов. Проблема лишь в том, что помощь планируется оказать не участникам каких-либо боевых действий, а пожилым дружинникам, которые возрождали движение на Урале. Интересна и формулировка в графе обоснования:

«С началом спецоперации возросло давление на Россию со стороны ведущих держав НАТО. Постоянно вводятся санкции против нашей страны. Не все казаки имеют возможность найти работу».

В очередной раз дружинники вместо выполнения исторического долга сетуют на отсутствие работы и надеются на новые субсидии. Тему участия в СВО казаки обходят стороной.

В интервью изданию «Обзор» политолог Антон Чаблин отметил, что возрождению казачества поможет лишь система прозрачного распределения земли и грантов. В ином случае дружинники никогда не выйдут на самообеспечение. Возможно, казакам гораздо проще сидеть на финансировании, чем заниматься развитием собственной экономики.

«Признаюсь, что в целом я со скепсисом смотрю на современное казачество. Особенно на казачество в городах. Именно в этом я и вижу первоочередную задачу — восстановить экономические связи, консолидировать земельный фонд, наладить систему прозрачного распределения земли и грантов на казачьи фермерские хозяйства.

Странно, что об этом не упомянул полпред президента Юрий Чайка в недавнем интервью, говоря о развитии Терского войска. Приоритет он отдал государственной, и особенно военизированной службе, казаков — с Минобороны и Росгвардией. Но начинать, как мне кажется, нужно, все же, не с культивирования патернализма, а с создания условий для казачества зарабатывать самостоятельно. Экономический ресурс и потенциал есть», — отметил Чаблин.

Симбиоз или паразитизм?

По данным ряда изданий, региональные казачьи общества получают приблизительно 10-15 миллионов в год. Ростовское и Краснодарское — 900 миллионов и миллиард соответственно.

Дружинники фактически забивают все места на конкурсах, не оставляя гражданским организациям шанса на победу. Отдельно стоит обратить внимание на заявки, связанные с проведением развлекательных мероприятий.

Казаки всегда готовы устроить очередной фестиваль, чтобы продемонстрировать культурные особенности движения, станцевать под баян и сфотографироваться с поклонниками традиций. Отчетность за расход средств, который сейчас волнует атамана Долуду, является одной из главных проблем казачьих обществ.

Далеко не все из них публикуют реестры растраченных денег и результаты поддержки со стороны государства. Когда финансов становится мало, некоторые дружинники занимаются откровенным рейдерством. Они захватывают территории пляжей и берут с посетителей плату за вход. И это — далеко не единичные случаи.

Ничего личного, просто бизнес

Большая часть денег сосредоточена в ЦКВ. Дальше средства отправляются по региональным отделениям. Многочисленные скандалы и инциденты не мешают казакам продолжать фактически обманывать государство, игнорируя какую-либо отчетность.

Фактически казачество превратилось в крайне прибыльный бизнес. Не получилось с субсидией? Подадим на грант. Вопрос, на что казаки получают от государства так много денег – остается без ответа.

А ответ на него особенно важен сегодня, в разгар СВО. Результат патриотической активности казаков нельзя назвать положительным, если «воинское сословие» не может в важный для родины момент собрать своих представителей (число которых, по оценкам самого Долуды, составляет порядка 165 тысяч) для добровольческих отрядов во всех регионах. По словам всероссийского атамана, сейчас на фронте находится не более 6,5 тысяч казаков, однако в реальности цифра может быть намного ниже – никаких подтверждений ей найти не удалось. Зато выяснилось, что он приписал себе формирование добровольческого отряда «Тигр», к которому казаки не имеют никакого отношения, как сообщил военный обозреватель с Дальнего Востока Алексей Суконкин.

«Вместо того, чтобы приписывать себе чужие победы, казачество в столь сложный для Родины час просто обязано объявить среди казаков мобилизацию, от каждой станицы столько-то казаков. Снарядить их, обмундировать, назначить командиров отделений и возможно взводов (выше пусть командуют специально обученные военные люди) – далее первый бой покажет, кто какой должности достоен. Такие отряды должны поступать в распоряжение командиров воинских соединений своего региона, действующих по задачам СВО. Вот тогда можно будет говорить о вкладе казачества в общую победу» – отметил эксперт.