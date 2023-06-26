Как казаки письмо в Иерусалим писали. Окажется ли Израиль «на правильной стороне истории»?

Продолжаются словесные пикировки не только по линии Москва – Тель-Авив, но и по линии Тель-Авив – Киев.

Вчера украинское посольство в Израиле разразилось гневным заявлением в соцсетях, где раскритиковало политику нынешнего правительства Нетаньяху в отношении России.

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«Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением отмечает, что действующее израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом свидетельствует ряд достаточно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, приуроченных к почти полному отсутствию израильской гуманитарной помощи Украине. Среди них стоит особо отметить безрезультатный визит министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и серию интервью премьер-министра Нетаньягу СМИ, включая последнее с Jerusalem Post 22 июня», – говорится в заявлении, размещенном в твиттере диппредставительства Украины.

В посольском заявлении также говорится, что риторика премьер-министра Нетаньяху, по оценкам киевских, «всегда была направлена на то, чтобы оправдать полное бездействие Израиля по предоставлению Украине оборонной помощи в течение последних полутора лет».

И если поначалу в Киеве не видели в такой позиции особой крамолы – все же аргументы израильтян были сосредоточены вокруг особых отношений с РФ по сирийскому вопросу и положения еврейской общины в самой РФ, то сейчас ситуация в корне изменилась.

«В последнем интервью [Нетаньяxу] были выдвинуты вполне вымышленные и спекулятивные предположения, предполагающие передачу западного оружия с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам», – возмущаются незалежные дипломаты.

Тут стоит отметить, что интервью Биньямина Нетаньяху, которое так выбесило украинских дипломатов в Израиле и их киевское начальство, что интересно, вообще не об Украине, а посвящено развитию американо-израильских отношений. Очевидно, киевских возмутило то, что в видении нынешнего израильского кабинета вопрос Украины занимает в отношениях с США ничтожно малое и, не побоимся сказать, проходное место.

Разговор о трещине, появившейся в украино-израильских отношениях и вылившейся в публичный демарш украинского посольства в Израиле, будет непонятным без некоторого отступления, дающего понять причины, по которым растет напряжение по линии Москва -Тель Авив – Киев.

Для ответа на этот вопрос стоит кратко указать на интересы сторон этого странного нелюбовного треугольника. В Киеве хотят добиться от Израиля не словесной, а реальной поддержки, прежде всего военной, но и политическая не помешала бы тоже.

А еще киевских крайне нервирует сидение евреев на двух стульях – они вроде как и Россию за вторжение на уровне ООН осуждают и в то же время экономические санкции на РФ налагать не спешат и более того, умудряются даже зарабатывать на статусе одного из (пусть не главного) хаба для российского параллельного импорта и даже наращивают в таких условиях торговый оборот с РФ.

Тут следует сделать важное уточнение для тех, кто не совсем в теме. Не стоит путать позицию государства Израиль и позицию международного еврейства (под ним в первую очередь, понимается мнение крайне влиятельных по своим лоббистским возможностям еврейских кругов в США, но не только там). Если с этими ребятами у нынешнего Киева все в основном тип-топ, то вот с официальным Тель Авивом доверительные отношения как-то не складываются.

Но вернемся к вершинам нашего нелюбовного треугольника. Одного лишь стыдливого зарабатывания с оглядкой на Вашингтон, на поставках в РФ подсанкционных товаров московским от израильских мало.

Москва, в свою очередь, ждет от Израиля решительного и конкретного осуждения режима Зеленского, причем, именно «по еврейской части» – то есть, с упором на антисемитизм, глорификацию нацистских коллаборантов и другие идущие на Украине процессы такого рода. Ну и конечно, Москву крайне нервируют периодические намеки на возможность оказания Украине военной помощи со стороны Израиля – как вот с нашумевшей историей с танками «Меркава».

Сам же Израиль пытается играть на двух, а то и на четырех (с учетом партий с Вашингтоном и Эрдоганом) досках сразу. Глупо ждать от Израиля однозначной проукраинской или пророссийской позиции. Позиция у Тель Авива одна – произраильская. И анализировать ситуацию нужно исходя их этого знания.

С точки зрения израильских влиятельных кругов, они и так более чем лояльны к Киеву – не стоит думать, что недавние слова посла на Украине Бродского дались ему так уж легко, как и в целом желать вид, что не замечаешь украинский антисемитизм.

Но и дать России больше чем они дают, израильтяне тоже не могут. Опять таки, с их точки зрения, дружба Нетаньяху с Путиным не стоит ссоры с еврейским лобби в Штатах. Последнее ведь тоже не едино – часть его за демократов, но часть, ярким представителем которой является зять Трампа Кушнер, состоит в другом лагере. Но при этом все они едины в базовых вопросах, например, относительно трактовок Холокоста или в том, что в этой среде принято считать «антисемитизмом».

Поддержать российскую риторику относительно еврейства Зеленского – значит оказаться непонятыми в большинстве еврейских общин мира. Каким бы евреем не был Зеленский – хоть плохоньким, хоть со знаком качества – но для них он свой, в отличие от. Именно поэтому сигнал, посылаемый с берегов Иордана в Москву вполне очевиден: не ожидайте от нас большего, чем мы даем сейчас. А дают они немало.

К тому о чем было сказано выше, то есть, к экономике, стоит добавить еще и бесценные с точки зрения олигархических семейств возможности для экстренной эвакуации и релокации с получением паспортов, не говоря уже о каналах переправки и увода от санкций всего нажитого честным трудом.

В общем, диспозиция более-менее понятна. А теперь вернемся к отношениям по линии Киев – Тель Авив. Недовольство Киева вызывают и проведенные недавно израильским кабинетом два раунда успешных политических переговоров на высоком уровне с МИД России.

Настораживают украинцев и достигнутые по линии Тель-Авив-Москва договоренности об открытии еще одного российского диппредставительства в Иерусалиме, под которое бесплатно выделена земля. А главное – что самими израильтянами это подается как «большое достижение».

«Стоит отметить откровенное пренебрежение к моральным границам, продемонстрированное многочисленными высокопоставленными чиновниками Израиля, которые присутствовали на дипломатическом приеме, организованном посольством России в Иерусалиме всего неделю назад. Кроме того, израильское министерство иностранных дел хранит мертвое молчание относительно регулярных антисемитских заявлений Путина и его сторонников», – отмечается в заявлении украинского диппредставительства.

Общий вывод заявления крайне резок даже по украинским меркам. Позволю себе зацитировать его целиком.

«Пока украинский народ, в том числе его значительная еврейская община, истекает кровью под натиском российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете (хотя уже и не скрывая этого), активно налаживает отношения с Российской Федерацией. На самом деле на местах так называемый «нейтралитет» израильского правительства считается явной пророссийской позицией. К сожалению, правительство Израиля мало учитывает мнение собственного народа и пренебрегает просьбами мировой еврейской диаспоры, которая однозначно поддерживает Украину в борьбе с российским государственным терроризмом. Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину средствами обороны, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!», – едва ли не угрожают украинские представители.

Последнее заявление более чем смелое в тех условиях, в которых сегодня находится Украина. Впрочем, может быть именно это и придает киевским нуный градус смелости. Легко быть смелым, когда тебе нечего терять.