Как Харьков сдавался правосекам, или Как Аваков отымеет Харьков дважды

21.05.2021, Харьков, Артем Клименко

Новости Украины

Недавно вышел документальный фильм о событиях в Харькове 6-8 апреля 2014 года. Лживость этой пропагандонской поделки видна невооруженным глазом и понятна любому сколько-нибудь мыслящему человеку. Но главный вопрос: для чего понадобился этот фильм, наспех склепанный хуторскими специалистами по дезинформации?

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Можно не сомневаться: вся нынешняя история будет написана именно так. Эту извращенную трактовку недавних событий будут втюхивать нагло, с кокетливыми улыбочками на чиновничьих рылах.

И здесь важны правдивые свидетельства реальных участников тех событий. Разобрать эту «новейшую историю» от Авакова и Полторака нам помог Сергей Юдаев, один из активных участников протестных выступлений весны 2014 года, политзаключенный порошенковского режима.

«ПН»: — Сергей, в фильме много раз подчеркивается мысль о вооруженных пророссийских боевиках, захватывавших ХОГА 6 и 7 апреля 2014 года. При этом в материалах дела, на судебном процессе над 65 арестованными участниками протестов не фигурировало никакое оружие? И наоборот: всем известно об огнестрельном оружии, из которого нацистами были убиты антимайдановцы Артем Жудов и Алексей Шаров 14 марта 2014 года на Рымарской…

— Напомню, что 1 марта 2014 года мы этих «додиков», майдановцев, захвативших ХОГА, выгнали из здания — и сами ушли. Нам неинтересно было там обосновываться и хозяйничать. Мы хотели просто вышвырнуть из ХОГА тех, кто незаконно захватил ее. Мы не хотели накалять обстановку. Хотели мирного процесса, чтоб нас услышали: референдум, решение главных проблем, возникших для миллионов граждан после государственного переворота.

Дальше. Первый раз в нас начали стрелять не 14 марта, а 8 марта. Тогда еще стреляли из травматического оружия, но при этом били арматурой. Мало кто обратил внимание на этот эпизод с нападением на наших участников митинга — правоохранительные органы закрыли глаза.

«ПН»: — Давайте напомним?

— Я тогда приезжал на место событий, стрим давал. 8 марта засветился тот самый микроавтобус нациков, с которого начались потом события на Рымарской. После митинга наши люди разъезжались. Ребята шли к своей машине, два парня и две женщины. Подъехал бусик, из него выскочили эти «додики», команда Билецкого, в масках, с арматурой. У одного был пистолет. Он выстрелил нашему человеку под левую лопатку. А второму локоть раздробили, опухоль была размером с голову. А машину Toyota ребятам разбили в хлам, фары повыбивали. Номер этого темно-синего бусика мы запомнили.

То есть, они уже 8 марта 2014 года были готовы идти на крайние меры, но пока только с травматом. А 14 марта на Рымарской уже убивали из огнестрельного.

«ПН»: — Но об этом в фильме, точнее в пиар-ролике Авакова, ни слова… Зато министр внутренних дел пафосно вещает о том, что бойцы «Ягуара» решительно шли под пули в ХОГА. Какие пули?!

— Это бред. Сразу расставим все точки над i. Оружия у нас не было. Вот посмотрим видео, снятое после того, как нас прошмонали. 42-44 секунды: пистолета среди наших вещей нет. А потом рядом с теми же вещами он вдруг «появился», когда нас уже начали паковать по автобусам: с 57 секунды по 1 мин 07 его настойчиво показывают…

«ПН»: — Вы вели стрим во время трагических событий на Рымарской. Как всё это видится спустя семь лет?

— Вечером 14 марта упомянутый уже бусик с боевиками Билецкого въехал на площадь, где проходили наши митинги. Они распылили газ из баллончика. Толпа начала их блокировать. Бусик сдал назад, сбил оградку — при этом отвалился передний номер.

Буквально через две минуты после этого я примчался на площадь — показывают мне этот номер, стрим включаю. И какой-то мотоциклист погнался за ними, потом вернулся к нам: сообщил, что они на Рымарской, заехали во двор.

Глядя на отношение милиции, я еще по Рымарской понял: нас слили окончательно. Когда начиналось столкновение, мы же вызывали ментов, пожарных. Первая машина приехала по первому вызову. Еще стрельбы не было — в нас из офиса «Патриота Украины» (в то время Билецкий со своей организацией вошел в «Правый сектор») кидали взрывпакеты, банки с аммиаком.

Кстати, в этом фильме о зачистке ХОГА винницким «Ягуаром» один из «свидетелей событий 6-8 апреля» говорит, что мы в них кидали пакеты с аммиаком. Это враньё. Ни одного пакета с аммиаком у нас не было. А вот на Рымарской в нас действительно кидали пол-литровые банки с аммиаком.

Приехала группа из какого-то Алексеевского РОВД, они первые пытались хоть что-то сделать. Все остальные менты просто отморозились. Как мне потом говорили: был жесткий приказ не реагировать. Отморозились, и это всё тянулось больше двух с половиной часов. У нас уже убитые были. Уже пожарные приезжали. Там стреляют — они постояли и уехали: не горит же ничего.

Подъехала еще одна милицейская машина, вроде патрульная, метрах в пятистах остановилась. Я к ним подбегаю: «Что вы сидите?! У вас же оружие». Они молча завели двигатель и тупо уехали.

Я потом милиционеров обзванивал. Они говорят: «Мы всё, что могли, уже сделали, «Беркут» подняли, сейчас он к вам приедет. Как только подъехал «Беркут», тут же, через три-четыре минуты, моментально подтянулась вся эта трындота. Балута (губернатор), ментовское руководство.

«Беркут» был настроен категорично. Я спросил у них: «Что будете делать?». Мне откровенно ответили: «Будем е..шить всех. Только первый выстрел оттуда раздастся после того, как мы стали на позицию, — валим всех». И они начинают готовиться: щиты, оружие проверять. И тут появляются машины с начальством, одна за одной. И всё, «Беркуту» не дали сделать свое дело.

Перед тем как Кернес зашел в здание, «беркута» двоих нациков успели оттуда выдернуть. Я с этими двумя разговаривал. Один из Полтавы, а один из Харьковской области (где-то ближе к Сумам). Там вообще харьковчан почти не было. Один или два человека. Причем один из боевиков был оператором аваковского канала АТН.

Ну и всё… Когда Кернес обещал, что установят вину, все будут наказаны, — я уже знал, что всё: туши свет. «Беркут» там еще как-то пытался что-то сделать. Но потом уже всё было понятно.

«ПН»: — Что осталось за кадром?

— Вот, например, 15 марта девочка с российского ТВ с утра снимала на Рымарской. И вроде бы сняла, как и что они выносят из офиса в пакетах. Мне и сами менты, находившиеся там, об этом выносе говорили. Один из милиционеров конкретно сказал, что там было, как минимум, 28 единиц огнестрельного оружия: «Сайга», автомат Калашникова, охотничьи ружья, пистолеты и т. д.

Мало кто знает и такое. 15 марта наши пришли с митинга, с площади, на Рымарскую. Зашли в офис и начали выносить оттуда всё, что можно. А вместе с нами и «правосеки», которые под нас косили, выносили за пазухой бланки удостоверений «Правого сектора» и прочее. Я показывал это в стриме: останавливаем, куртку расстегиваем — высыпается пачка бланков.

Уже после этого разгрома я туда зашел, смотрю: наш человек что-то пытается извлечь из потолочной части. Я спрашиваю: «Что ты ищешь?» «Да вот, смотрю: может, что-то найду». И «случайно» находит обрез охотничьего ружья. Говорю: «Там менты внизу есть, надо отдать им». Меня он попросил это не афишировать. Я тогда не придал значения… Он-то отдал этот обрез своему какому-то менту.

Но потом я этого человека неоднократно уличал в том, что он не очень-то и наш, и работает непонятно на кого. У меня потом появились свои соображения, почему именно за этот обрез шла возня. Я допускаю, что это то самое оружие, из которого убили Нигояна на майдане в Киеве. И потом этот обрез нигде не всплывал. Но из Харькова он уехал с концами.

«ПН»: — Вернемся к фильму. Рассказывая о событиях 6-8 апреля, авторы этого ролика показывают мартовские кадры, в том числе штурм ХОГА 1 марта, когда оттуда выбили майдановцев. Для несведущих – эти кадры как бы иллюстрируют угрозу (мартовский митинг был наиболее людным, и штурм выглядел совсем иначе, чем заход в ХОГА 6 апреля). И под эту нарезку более «убедительно» звучат сказки о подвигах Авакова и винницкого «Ягуара», «спасителях Харькова»…

— Понятно, «сечку» там напихали. Конечно, смешно слушать про эти ящики с коктейлями, про огнестрельное оружие, про кучу травматического оружия у наших людей. При задержании «нашли» один травматический пистолет. Причем из моих конфиденциальных источников, скажем так, точно известно, что этот пистолет подбрасывали сами менты. И в итоге он даже в деле нигде и не всплыл. Потому что надо ж было какие-то отпечатки к нему привязать, или как-то доказать по фотографиям или по видео, что он хоть у кого-то был! А в итоге он из дела исчез.

Про огнестрельное оружие я вообще молчу. У наших никогда его не было. И нет никаких данных, кроме этого трындежа! То же самое касается и коктейлей. Они по делу не проходили. Ни на видео, ни на фотографиях их нет.

По поводу этой шняги, что, якобы, мы прикрывались детьми, женщинами. Бредятина полная! Там же много видео есть в свободном доступе, как штурмовали и 6 апреля, и 7 апреля. Какие на хрен дети и женщины?! Кем там кто прикрывался?!

По поводу того, что, якобы, все задержанные в ХОГА 8 апреля были без документов. Полный бред. Из 65 наших людей у 64 были паспорта. У 65-го были водительские права. Был еще 66-й задержанный, сотрудник СБУ из Запорожской области. У него вместо документов была только корочка, что он СБУшник. Его, понятно, из дела вывели сразу. Ну, он там как осведомитель был, крыса короче.

Первое время, когда та сторона комментировала события 6-8 апреля, они все рассказывали, что задержанные были сплошь пьяные. Я тогда кипишнул, говорю: «Вы что, охренели?! Все 65 человек сдавали анализы. Все проходили полный медосмотр на следующий день после задержания. Ни у одного в крови ни алкоголя, ни наркотиков. У всех чистые результаты».

Сейчас они про это уже молчат: поняли, что обгадились. Но теперь другое лепят, такое, что смешно отвечать на это…

«ПН»: — Но, всё-таки, надо реагировать, уличать во лжи. Например, аваковский советник Варченко рассказывает о пяти тысячах боевиков из РФ, участвовавших в событиях, а на видео «Ягуар» задерживает 65 безоружных харьковчан.

— Бойцы «Ягуара» в фильме говорят: летели в Харьков, не знали зачем, только в пять утра им поставили задачу. Я когда-то публиковал документ, выписку о том, что им поступил приказ о выдвижении в Харьков для нормализации обстановки. Приказ был от 7 апреля. И потом был приказ от 8 апреля, который отсылает к предыдущему: приступить к его выполнению. Они врут, что не знали, куда, зачем и почему направляются.

Еще в фильме журналист Носков выдает фразу: «Когда всё это видишь, весь этот неадекват, слышишь песни, звучавшие из колонок, — это реально страшно было». Я угорал! Этот ублюдок с «Радио Свобода» позиционирует себя как слепой. Ну, я-то знал, что он трындит. У него, как минимум, с одним глазом порядок. Но считается, что он слепой. И он рассказывает, как ему, слепому, страшно было видеть всю эту фигню, которую он себе «нарулетил»!

«ПН»: — Зачем вам с другими участниками протестных выступлений понадобилось 7 апреля 2014 года идти на телеканал АТН? Не для того же, чтоб найти там фаллоимитатор в кабинете директора Юхта? Что стало последней каплей?

— Два аспекта. Первое: они постоянно давали сюжеты о том, что пророссийские силы — это какие-то бомжи, алкоголики, наркоманы, бандиты, ранее судимые или асоциальные личности. Вот, смотрите, сброд собрался! Вот так они оскорбляли всех, походя, — в том числе и ветеранов, и инвалидов, и женщин, которые собирались у памятника на площади.

Второе — это история с Радичем, оператором АТН, который являлся соучастником убийства двух наших пацанов и милиционера на Рымарской. Он был отпущен, не привлечен к ответственности.

Мы пришли просто задавать вопросы. Почему так получается, что нас постоянно поливают враньем, клевещут на нас, вдалбливая это вранье в общественное сознание? Почему человек, замешанный в убийстве, работает на этом телеканале? Кто его крышует? Понятно, что частично канал принадлежал Авакову.

Юхт начал лепетать, что Радич уволился за день или за два до Рымарской. Я спрашиваю: «Почему он тогда числится в списках действующих сотрудников?». «Ну, мы просто не успели еще убрать», — говорит. «Нет, просто вы не успели еще придумать другую отмазку, чтоб откреститься от него». Юхт стоял, глазами хлопал. Но заявление оператора об увольнении найти не смог.

«ПН»: — Чего не увидели зрители, смотревшие ваш стрим с АТН?

— Туда же пришли не только наши пацаны, но и всякие мутные провокаторы, работавшие на Авакова или на СБУ. Была ситуация: кто-то у Юхта украл телефон. Я похолодел. Первая провокация: мы пришли за справедливостью, а получается, что украли у человека телефон. Перекрыли выходы. Я говорю: «Ребята, надо найти телефон и вернуть человеку. Пока это не сделаете, никто не выйдет. Буду шмонать каждого». Через пять минут телефон ему вернули.

Ну, как обнаружили фаллоимитатор в офисе — все видели. Там же снимали и люди Юхта. Возникла пауза, несколько секунд, когда я был без связи, а люди с АТН еще не подскочили.

И вот в это время Юхт отвечает нам на наши претензии: «Ребята, ребята, пожалуйста, вы же понимаете, это не я…» Я говорю: «Я понимаю прекрасно, кто владелец. И понимаю, что ты у него пешка, выполняешь его распоряжения». Он говорит: «Ну, и идите к нему. У него большая квартира». А там действительно, по улице, примыкающей к ХОГА, Аваков полдома выкупил…

Прекрасно было и по стриму видно: человеку щелбан дай — он сознание потеряет. Запуганная, хитрая такая слизь.

«ПН»: — А на вашем суде он свидетельствовал против вас?

— Да, я ж задавал вопрос: если всё так, как вы говорите, и я такой бандит, негодяй, то – что же вы не рассказываете, что именно я организовал поиски телефона, помог вернуть его вам? Ну, в суде он красиво врал, раздухарился. Было понятно, что маятник качнулся в их сторону, они уже банкуют в Харькове. И он гнал такой порожняк. У него работа — врать с экрана, влиять на общественное мнение. И понятно, что ожидать в суде чего-то другого от него было бы наивно.

«ПН»: — Во время судебного процесса (по событиям 6-8 апреля в ХОГА) вы писали ходатайство, чтоб в качестве свидетеля привлечь (дословно) «пи.араса Авакова». А зачем? Какие вопросы хотели задать?

— Любое правонарушение, преступление должно иметь причину. Что послужило толчком, чтоб мы оказались в обладминистрации? Вот вся цепь событий: 8 марта, 14-15 марта, покрывательство всех этих «правосеков» — стрелков с Рымарской. Аваков — глава МВД. К нему, прежде всего, должен быть обращен вопрос: почему менты вывели террористов из-под уголовной ответственности?

Когда утром 8 апреля нас паковали, шарили по карманам, — велась съемка двумя или тремя камерами. И двое из наших пацанов слышали, как Аваков спрашивал: «Кто из них Юдаев, который телеканал мой разгромил?» На меня показали: «Этот». Аваков говорит: «Всё, делайте из него организатора». Если б видео подняли, мы б это всё услышали. И хотелось этот нюанс прояснить, а эти видео затребовать.

Интересовали также все приказы, когда силовики выдвинулись в Харьков, биллинги звонков. Были вопросы, связанные с пожаром в ХОГА: и о происхождении провокаторов, и о нахождении в здании разных представителей власти и силовиков.

Но в целом главные побуждения у меня были: чтоб Аваков в суде пояснил, как это всё произошло. Почему отпустили террористов с Рымарской? Почему один из работников принадлежащего ему канала — соучастник убийств работника милиции и двух гражданских?

Почему только нас задерживали? Почему не арестовали никого из тех майданутых, которых нам пришлось выгонять из ОГА 1 марта 2014 года (неделю они находились в захваченном ими здании, а милицию это не беспокоило)? Хотя было гражданское задержание их всех, мы на площадь их выводили. Почему милиция их всех отпустила, а нас всех бросили в тюрьму?

Ну и далее копнуть — Киев, майдан, захват админзданий на Западной Украине, захват оружейных комнат в райотделах милиции. Их никого не задерживали, они все герои! Почему же мы не можем свою гражданскую инициативу проявить, в знак протеста зайти в ХОГА? Причем мы здание не захватывали. Там 7 апреля находились внутри и правоохранители, и СБУшники, и тот же Вася Хома (заместитель губернатора), и Чернов (председатель облсовета), и Балута (губернатор).

«ПН»: — В фильме Аваков подчеркивает, что харьковской милиции нельзя было доверять, а «Беркут» отказывался выполнять приказы по расправе над протестующими. И только бойцы винницкого «Ягуара» согласились зачищать ХОГА, чтоб им простили вину перед майданом. Но при этом тут же какие-то харьковские активисты-майдауны рассказывают, как они с зимы отстаивали Харьков от сепаратизма?! Так кто у них там «спасители» Харькова: Аваков и Полторак с «Ягуаром»? Или местные героические майдауны?

— Обратите внимание, фильм вышел не к дате, не к годовщине событий. Это выглядит как планомерная пиар-акция будущего кандидата в президенты Авакова. Какой он ответственный. Дескать, я спас Харьков — спасу всю Украину. Как говорится, запомните этот пост.

«ПН»: — Почему, по большому счету, Харьков так и не встал, хотя большинство его жителей были противниками майданного переворота? Почему после убийства людей на Рымарской здесь не было народных возмущений, сопоставимых с майданной массовкой, вышедшей после так называемого «побыття онижедетей»?

— Да, конечно, Харьков не встал. После 1 марта у нас были митинги по пять тысяч человек, три тысячи, десять тысяч. Что такое это для Харькова, где полтора миллиона жителей? А еще учитываем, что у нас на митингах примерно треть — это люди из области: Чугуев, Змиев, Дергачи. Харьковчан было гораздо меньше, чем нам хотелось бы.

Да, когда произошли эти печальные события на Рымарской, когда мы людей потеряли, была надежда, что харьковчане, наконец, глаза свои откроют и поймут, к чему всё идет. Но, к сожалению, ничего этого не произошло.

И 16 марта проходил на площади наш опрос: как нам быть, проводить ли референдум о федерализации? Он собрал огромное количество людей: были бюллетени, было голосование. И после этого наши сборы, к сожалению, пошли на спад.

Повлияло много факторов. Один из них (вынужден это признать): Харьков — прежде всего город с очень, очень развитой коммерческой жилкой.

Люди не хотели идти и добиваться чего-то, вглядываться в будущее. А привыкли иметь тот кусок пирога, который у них есть сейчас, в данный момент. Они не думали, что могут потерять работу или станут меньше зарабатывать потом, что ситуация может ухудшиться после захвата власти майданутыми, установления их полного контроля над экономикой. Они думали, что всё это игры, политика, которая их не коснется, на их жизни и доходах никак не отразится.

Поэтому основная масса людей, задействованных на рынке «Барабашово», цеховики, реализаторы, грузчики работали в обычном режиме. Им было наплевать на это всё. Точно так же и многим бюджетникам это всё на фиг не надо было — им казалось: ну походят там, на площади, поиграют и перестанут, и будет всё как прежде. Вот и получили. Из-за своей инертности, пассивности – Харьков получил то, что хотел.

«ПН»: — У большинства была иллюзия: с работой «пропетляют», а потом выборы изменят политический расклад, как в 2006 или в 2010 году. То есть, они рассчитывали на традиционный мирный вариант, хотя он уже не предполагался для Украины. А телевизор им вдалбливал на всех украинских каналах, что любые протесты против незаконной власти ведут к войне.

— Я нередко слышу, что если бы мы, протестующие, добились своего, то в Харькове была бы война. Это всё перекручивание фактов. Если бы Харьков встал, если бы встали Одесса, Запорожье, весь восток, — не эти небольшие скопления, небольшие митинги (относительно общего количества населения), а именно широкомасштабные массовые выступления, — то никакой войны даже на Донбассе бы не было. Если бы весь Юго-восток встал в полномасштабном едином порыве, кто бы против нас воевал?!

Некоторые трусы (давайте вещи называть своими именами), которые сейчас волком воют из-за этой нацистской власти, оправдывали себя: вот, если бы мы все тогда вышли, у нас бы сейчас была война как на Донбассе. Это всё – вранье.

У нас было очень много женщин, которые не поленились и пришли, чтоб нас поддержать, в то время как мужчины просто где-то на диванах отлеживались. Находили кучу причин в оправдание своего бездействия. Это бездействие вылилось в то, что в итоге все наши действия были сведены на нет. Было подавлено наше движение, направленное на борьбу с захватом государственной власти этими нацистскими силами, которые сейчас уже расцвели махровым цветом.

— Наверное, массовых выступлений не случилось еще и потому, что к протестам не присоединилась так называемая региональная политическая элита, нардепы, местные советы? Они, наоборот, поспособствовали закреплению за протестующими уничижительных ярлыков: «маргиналы» и т.п.

— После 1 марта уже окончательно от нас отреклась эта «региональная элита». Первый шаг они сделали еще 22 февраля, когда в Харьков приезжал Янукович, но так и не выступил во Дворце спорта. Тогда стало понятно, что часть регионалов уже сливаться начала.

Хотя до 1 марта к нам в лагерь возле памятника приходили некоторые депутаты горсовета от ПР, три или четыре. Поддерживали нас и на словах, и материально: передавали какие-то палатки, биотуалеты и т.д. Но весной всё это резко прекратилось.