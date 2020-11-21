«Как киргизы» – беглый подельник Ходорковского подстрекает Беломайдан к судам Линча

21.11.2020, Вильнюс, Владимир Гладков

Киргизия показала, что в ходе гражданских беспорядков силовики наиболее уязвимы в тесном контакте, когда у них нет возможности применять спецсредства.

Об этом в ходе созванного либералами «Форума свободной России» заявил живущий в Израиле бывший вице-президент ЮКОСа, бизнесмен Леонид Невзлин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко способен платить до 10 тысяч долларов каждому, кто идет бить людей. В Белоруссии это огромные деньги, это целое состояние, и перекупать этих людей просто невозможно. Плюс они явно жрут амфетамины пачками, судя по тому, как они себя ведут, и это тоже официально от режима. Поэтому в этой ситуации, я согласен, что никаких специальных действий производить не надо.

Мне очень нравился киргизский вариант, когда они окружали омоновцев толпой, били их как следует. Потому что людей всё равно намного больше, и в близком зацеплении ни оружие, ни газ, ничего не имеет значения, просто их надо брать и бить, потому что людей больше намного и, к сожалению, белорусские люди не так агрессивны, как киргизские. В Киргизии это помогло», – посоветовал Невзлин.

«То, что делается в Белоруссии, это совершенно гениально, что они скрываются, что они появляются в Сети, что они сейчас не просто боятся, они не просто в балаклавах ходят, они еще какие-то платки наматывают и максимально делают, чтобы кроме глаз ничего не было видно. Они боятся.

Вот эта боязнь рано или поздно она реализуется проблемой для них и их семей. Если это произойдет на улице, не буду говорить, что с ними можно делать. Ну, если нескольких человек линчуют на улице за то, что они делают, или убийц Бондаренко Романа, ситуация резко изменится, поверьте мне. Пока они чувствуют безнаказанность, поддержку власти и деньги», – добавил либерал.