«Как корова языком»: Украина уже лишилась половины населения – Ермолаев

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С начала СВО Украина потеряла 10-15 миллионов человек, которые разбежались в разные страны, в том числе в Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы потеряли социальную целостность. Ладно, боятся официальные пропагандисты об этом рассуждать, но люди, которые при памяти ещё остались, но вы отдаете себе отчёт, какое количество людей уехало из страны в условиях войны? Когда началась война, враг пришел на территории – и вас в разные стороны сдриснуло от 10 до 15 миллионов. Я понимаю, что среди них огромное количество людей, которых нужно бы пожалеть, и я с сочувствием отношусь к ним. Это дети, жёны, пожилые люди, люди пострадавшие на территориях войны. С пониманием отношусь. Но, елки-палки, за каких-то два года полстраны как корова языком слизала», – сказал Ермолаев.

«При этом, часть этих людей, они взяли паспорт другой страны. Это тоже миллионы, причем страны-агрессора. И живут эти люди на территориях, которые мы считаем оккупированными, но они там живут. Никто не вел работу с Крымом, где проживало немало… 2 миллиона наших сограждан. Донбасс, который располовинен, и там, я могу только предполагать, сколько живет на территории так называемой ЛДНР, наверное, миллиона 3-3,5 сейчас. Когда-то это было более 7 миллионов людей», – рассуждал эксперт.