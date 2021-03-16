Как Куницын и Сенченко стали предателями, а Ислямов просил оставить воду Крыму

16.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывшие крымчане, которые сегодня на Украине ратуют за усиление блокады и хвастаются друг перед другом, кто больше нанес вреда российскому полуострову, навсегда потеряли свою Родину, поплатившись за жажду власти в 2014 году.

Об этом в эфире интернет-канала «На крючке» заявил старожил крымской политики, глава Общественной палаты республики Александр Форманчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Форманчук, ранее консультировавший бывшего крымского премьера Сергея Куницына, ответил на вопрос, как политик, всегда использовавший пророссийские лозунги, стал сообщником украинских нацистов.

«Я сейчас работаю над книгой «Крымская власть от Багрова к Аксенову» и как раз пытаюсь выписать эту эволюцию предательства Куницына. Почему, откуда она? Истоки у него, вроде бы, были совсем другие. И родители здесь похоронены, в Красноперекопске, приехал сюда из Каспийска и так далее – такая история русского человека, по духу русского. И вдруг, пожалуйста, он сегодня один из главных, кто ведет против Крыма борьбу подпольную, открытую, из Киева.

Я никакого другого объяснения не нашел, кроме как патологическая любовь к власти, которая осталась в Крыму неутоленной, потому что он опять себя видел, помните, приезжал сюда (во время Русской весны, – авт.). Он опять хотел вернуться в кресло премьера, потому что это кресло, которое позволяет потоки распределять финансовые и так далее. Он это очень любил и умел это делать. И он очень обижен был на руководство Партии регионов, на донецких особенно, что они отодвинули его от этой крымской кормушки. А та должность представителя, которую ему Янукович дал, она символическая была – такой свадебный генерал, поэтому он очень обижен был и пошел в партию «Удар», к Кличко присоединился и избрался народным депутатом Украины», – заявил Форманчук.

Это же погубило и бывшего крымского вице-премьера Андрея Сенченко.

«К сожалению, Андрей – это тоже человек, воспитанник Крыма и комсомола крымского, человек, который мечтал тоже о кресле крымского премьера, который теперь гордится тем, что это он убедил Турчинова, когда пришел к нему заместителем руководителя администрации, что это он перекрыл Северо-Крымский канал.

Я это знаю, потому что когда Ислямов в моем присутствии давал присягу, он недолгое время был вице-премьером, когда начали канал перекрывать, мы с ним общались по одной теме, он вдруг говорит: «А вот, тут воду перекрывают, с кем мне переговорить?». – Я знаю, – говорю, – с кем. – А с кем? Я говорю: «С Сенченко поговорите».

А как раз в присутствии Лилии Буджуровой (крымско-татарская журналистка) было. Я говорю: «Наверняка у Лилии есть телефон даже». Она говорит: «Да, есть». И он ему позвонил. Они минут десять о чем-то говорили, он ходил по коридору.

Потом приходит и говорит: «Слушайте, такой упрямый этот ваш Сенченко». Я говорю: «Вот вы, Ленур, сделали ошибку, переговорив с Сенченко. Сенченко, наоборот, теперь еще больше запустит удила и будет перекрывать воду».

И он потом на телевидении говорил: «Так это же моя заслуга». А этот хвастается, Ислямов: «А мы же ЛЭП» взорвали… Я сидел и думал – это до какой степени падения нужно дойти, чтобы гордиться тем, что ты напакостил Крыму, и еще соревноваться в этом плане. Вот такая вот эволюция, к сожалению».