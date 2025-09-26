Как лётчики решат, так тому и быть – Рютте ответил, будет ли НАТО сбивать приближающиеся российские самолеты

Анатолий Лапин.  
26.09.2025 16:43
  (Мск) , Вашингтон
Военные НАТО десятилетиями готовились к противостоянию с Россией, поэтому им не нужны дополнительные инструкции к тому, что делать с российскими самолетами в случае нарушения воздушного пространства.

Об этом в эфире телеканала Bloomberg заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте посмотрим правде в глаза, мы готовились к таким ситуациям, и наши пилоты-истребители знают, что делать, еще с советских времен. У нас уже были такие вторжения. Они оценивают опасность – если посчитают, что самолет действительно нужно сбить, они это сделают.

Но они также могут решить, что угрозы нет, и тогда они просто сопроводят самолет за пределы воздушного пространства. Мы все думаем, что нужны новые правила или что-то в этом роде. Правила есть. У наших военных есть все необходимые инструкции и полномочия для решения таких ситуаций. И это не ново. Мы делаем это уже десятки лет, даже больше», – рассуждал Рютте.

При этом, он подчеркнул, что Альянс все еще не знает, с какими планами в Польшу залетели якобы российские беспилотники и что происходило в небе вблизи Эстонии:

«Мы все еще пытаемся понять, были ли беспилотники в Польше и истребители в Эстонии преднамеренной провокацией, мы пока не знаем».

Интересно, что неопределенность Альянса не помешала польскому министру иностранных дел грозно помахивать пальцем с трибуны ООН и кричать о готовности сбивать российские самолеты.

