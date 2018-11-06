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06.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Как минимум до Нового года отставки Луценко не будет – политолог

В ближайшее время отставки Генпрокурора Украины Юрия Луценко ждать не стоит поскольку ему сейчас сложено найти замену.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Это заявление скорее эмоциональное – упреки, обвинения, какие-то эмоциональные фразы. Тем не менее, оно может показывать готовность Юрия Луценко уйти с должности Генпрокурора. Выборы приближаются и Юрий Луценко понимает, что лучшим вариантом будет участие в избирательной кампании, а не пребывание на должности прокурора. Правда, возникает вопрос – нужен ли сейчас президенту новый прокурор. Понятно, что никто этим сейчас в Верховной раде заниматься не будет. Поэтому я думаю, что, как минимум до Нового года отставки Луценко не будет» – сказал он.

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