«Как могу быть нацистом я?» – Зеленский просит Россию остановиться

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Новости Украины

Владимир Зеленский решил вновь повторить свой старый прием и в ежедневном видео обращении перешел на русский язык, демонстрируя, будто бы на Украине нет политики дерусификации, ущемления прав русских и их публичного унижения, легализации гитлеровских коллаборационистов, искажения исторической памяти, гонений на Русскую Церковь и т.п.

«В ваших новостях и Украина в реальной жизни это две реальные страны», – объявил Зеленский, посетовав, что в Кремле отказываются от телефонных переговоров с украинским руководством.

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«Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине… Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру! Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым», – оправдывался Зеленский.

Он заверил, будто бы бомбежки ЛДНР украинской армией – выдумки российской пропаганды.

«Что бомбить? Донецк? В котором я бывал десятки раз… Луганск, где дом, где живет мать моего лучшего друга?» – доказывал Зеленский.

Он перечислил еще несколько мест на Донбассе, где любил гулять до событий 2014 года, болел за украинских спортсменов, переживал за их поражение и выпивал с друзьями.

«Я говорю сейчас на русском языке. Но никто в России не понимает, о чем. Эти названия, эти улицы, эти события. Это все для вас чужое. Незнакомое. Это наша земля. Это наша история. За что вы будете воевать и с кем?» – убеждал Зеленский.

По его словам, «власть Украины хочет мира и делает это». Зеленский предупредил, что украинцы будут сопротивляться возможному наступлению российской армии. Он выразил убеждение, данное обращение не покажут по российскому ТВ.

«Нужно остановиться, пока не поздно», – сказал Зеленский, призвав граждан РФ повлиять на власть.

Киевская журналистка Ирина Гаврилова указывает на лживость обращения Зеленского.

«Зеленский говорит о героизме своих предков в Великой Отечественной Войне, о том, что он президент мира, и никто ничего не притесняет, но в 2019 году он это обещал, но последние 3 года он делал обратное. Да и закон о коллаборационизме, который готовят, о чем он? Поддержка снова националистов? Минские соглашения? А закрытие каналов по санкциям СНБО? А борьба с оппозицией, посадки? Всё, что Порошенко делал, Зеленский продолжает, хотя люди в 2019 ждали другого. Жаль упустили время… Жаль, что блеф окружения президента довел до этой ситуации», – комментирует Гаврилова.

Куда резче оценил обращение Зеленского депутат ДНР Владислав Бердичевский:

«Мира он, блъ, хочет. Восемь лет утюжили нас снарядами и минами, сбрасывали на головы гранаты с бпла, а тут о мире вспомнил, мразь», – комментирует Бердичевский.

Обозреватель Борис Рожин указывает на еще один циничный момент в речи Зеленского.

«Призывы Зеленского «Остановиться» предельно смешны, так как даже после признания ЛНР и ДНР, Зеленскому для проформы дали еще 24 часа на то, чтобы остановиться. На что потратил Зеленский и его шайка это время, можно было сегодня наглядно наблюдать в Верховной Раде и на фронте на Донбассе. Естественно, что никаких причин снимать трубку в Кремле не было», – поясняет Рожин.

Одну из самых резких реакций опубликовал донецкий фотограф Денис Григорюк.

«Только последний дурак поверит в то, что сказал сегодня Зеленский. Он врал в каждом слове. Его душещипательные истории о друзьях и их родственников могут сработать только на фанатов его сериалов и рыбок в аквариуме. Он не просто отдавал приказ бомбить Донецк, он его обстреливал из всего, что есть в арсенале у его армии. Его военные из снайперских винтовок убивали безоружных людей по всей линии фронта. Дети и старики у линии соприкосновения гибли от рук солдат ВСУ. Его подчинённые, националисты и прочие люди на Украине регулярно угрожали «хорватским сценарием» Говорили, что зайдут в Донецк и повесят свой флаг над площадью Ленина, а всех «сепаров» выгонят. Или не Зеленский сказал, что если чувствуешь себя русским, то вали в Россию. А тут пришло время отвечать. И сразу какое-то нытьё, игра на камеру и прочие «пожалейки». Украина в данном случае не жертва, это агрессор, который способен воевать только с безоружными людьми. Когда пришла на самом деле российская армия (хотя только на подходе), то сразу задняя включилась. Поздно. Нужно было думать и соглашаться на мирное урегулирование. Было 7 лет. Ничего сделано не было. Значит будет по-другому», – отмечает Григорюк.