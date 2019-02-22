Как на Порошенко влияет самогон

22.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Нельзя воспринимать всерьёз цифры, озвученные президентом Украины Петром Порошенко в стенах ООН, так как на разных площадках он постоянно путается в масштабах скопления войск «российского агрессора» на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно серьёзно воспринимать эти цифры (количество войск «агрессора», озвученные Порошенко в ООН – ред.)? Порошенко в интервью итальянской «Corriere della Sera» в своё время заявил, что на территории Донбасса находилось до 200 тысяч российских военнослужащих в разные периоды времени. В интервью испанской «El País» он говорил, что иногда доходило до 60 тысяч, а в интервью американцам он сказал от двух до десяти тысяч максимум», – заявил Корнилов.

«Видимо, градус при этом он тоже меняет. Потому что рассмотреть от двух до двухсот тысяч – это нужно разные напитки пить. Где пиво, там две тысячи, где уже под самогонку пошло, там и за двести тысяч будет», – предположил политолог.