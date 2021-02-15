«Как на сафари!» – Геращенко «точно знает», кто «сезонно» отстреливает ВСУшников

15.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Зеленский играет в интересах Кремля, называя защитников Донбасса «другой стороной» и «сепаратистами», а не «армией РФ».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В день, когда уважаемый пан посол (посол Франции на Украине Этьен де Понсен – ред.) вместе с Зеленским находились на фронте, там погибли двое украинских воинов. И Зеленский впервые за эти полтора месяца, когда уже убито 13 украинских солдат, отреагировал на эти убийства, не вспомнив Российскую Федерацию, и заявил, что это «другая сторона» и «сепаратисты», – возмутилась Геращенко.

Депутат рассказала, что у нее якобы есть достоверная информация о том, что РФ отправляет на Донбасс курсантов российских вооружённых сил, чтобы те «отстреливали украинских солдат».

«Так вот, все солдаты на фронте и офицеры точно знают и рассказывают про то, что, к сожалению, сейчас Донбасс используется РФ как полигон для учений курсантов Вооруженных сил РФ. И обострение, которое сейчас происходит, имеет сезонный характер, потому что весна, зима – всегда сложные на фронте. Но это такая сдача экзаменов в боевых условиях российских курсантов, в данном случае – снайперов, которых новую команду туда привезли, и они по всей линии столкновения просто отстреливают, как на сафари, украинских воинов», – бредила она.

«И не реагировать на это публично, и не реагировать на это, называя вещи своими именами, что это российские оккупационные войска и российские наемники – это подыгрывать Кремлю», – негодовала Геращенко.