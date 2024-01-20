Как на Украине: Черногорские шовинисты устроили скандал из-за триколора

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Представитель Социал-демократической партии в Скупщине Черногории Бранислав Ненезич возмутился сербским триколором в кабинете председателя парламента, этнического серба Андрии Мандича.

Свое неудовольствие Ненезич выразил на заседании Скупщины.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Ненезич потребовал, чтобы сербская партия «Демократическая Черногория», одним из лидеров которой является председатель Скупщины Андрия Мандич, объяснилась, почему в его кабинете находятся «чужие символы».

«Откуда столько ненависти к триколору, ведь это был флаг королевства и княжества Черногория? На фотографиях склепа короля Николы (последнего короля Черногории – ред.) и членов его семьи в Сан-Ремо видно, что гробницы были завернуты в триколор. Нужно проявить больше понимания к различным взглядам», – отвечал на выпад шовинистов сам Андрия Мандич.

Спикер сербского парламента отметил, что «бросание камней» в тех, кто чтит традиционные символы Черногории, не делает чести тем, кто поступает подобным образом.

Исторический флаг Черногории – осколка Сербского мира, был идентичен сербскому триколору. Причем эта схожесть сохранилась и тогда, когда Сербия и Черногория стали разными республиками СФРЮ, а коммунистическое руководство педалировало существование отдельной черногорской нации по украинскому образцу.

После распада социалистической Югославии в образовавшейся на ее месте Союзной Югославии Черногория также имела флаг в виде триколора, только синяя полоса на нем была заменена лазоревой. И только за два года до ее инспирированного Западом отсоединения от Сербии вставший на путь сепаратизма режим Мило Джукановича принял нынешний красный флаг, отдаленно напоминающий флаг княжества Черногория, но более похожий на флаг коллаборационистского марионеточного режима Секулы Дрлевича, действовавшего на черногорской территории в годы Второй мировой войны.