Как на Украине: Пророссийские политики Молдовы переобуваются после выборов

09.01.2019, Тирасполь, Владимир Гладков

Пророссийские политики Молдовы меняют свою позицию на кардинально противоположную после выборов, поэтому Приднестровье не вернется под контроль Кишинева.

Об этом в эфире YouTube-канала «NewsFront» заявил экс-замминистра иностранных дел ПМР Игорь Шорников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чего хотят приднестровцы больше всего, ответить очень просто. В 2006 году у нас был референдум за независимость и последующее присоединение к России. Прошло много лет, но настроения в этом плане абсолютно не изменились. Желания к какой-либо интеграции с соседней Молдавией Приднестровье не обнаружило.

В Приднестровье проживают по разным данным до 200-300 тысяч граждан Молдовы, это у них второе гражданство. Некоторые из них действительно принимают участие в молдавских выборах. В 2016 году были президентские выборы, где за Игоря Додона проголосовали порядка 17 тысяч приднестровцев. Это практически все, кто участвовал в голосовании.

Понятно, что приднестровцы, которые ориентированы на Россию, не будут поддерживать проевропейские партии Молдовы, и им более-менее симпатичны социалисты.

С другой стороны, у приднестровцев уже был опыт взаимодействия с пророссийской партией Молдовы, когда лидер партии коммунистов Владимир Воронин пришел к власти, и эти 9 лет его президентства были достаточно сложными для Приднестровья. Это связано, в том числе, и с блокадой Приднестровья, поэтому в приходе к власти социалистов во главе с Игорем Додоном многие видят риски повторения той ситуации, которая была после прихода к власти партии коммунистов, которые точно так же были очень пророссийскими на словах», – резюмировал дипломат.

Напомним, что президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.