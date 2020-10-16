Как на Украине «сало уронили»

16.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает стрелять по своим братьям-славянам, а не жить в мирной и дружной стране.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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В украинской колонии прошел очередной шабаш, вернее, – празднование так называемого дня «захисника» Украины. По сути, эта дата – чествование преступников и террористов, которые развязали войну в Донбассе, убили тысячи мирных граждан и разрушили инфраструктуру городов и районов народных республик.

Так называемым «защитникам» покланялся в ноги верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Он, собственно, ничем не удивил: приехал на оккупированную Киевом территорию Донбасса, прилежно вёл себя с силовиками. А, чтобы не получить от «героев» пинка – вручил им государственные награды. Обозначился, дабы не нарваться на неприятности.

А вот глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал сокращение украинской армии. Вот так «подарочек» в честь праздника для любителей человеческой крови. Интересно, куда подадутся уволенные вояки: пополнят ряды «слуг» народа или устроят на Украине вторую, более мощную волну 90-х? Я склоняюсь ко второму варианту. Ведь давно понятно, что представители ВФУ умеют в этой жизни только убивать и мародерствовать.

Ну и какой же «праздник» в украинской колонии без националистов? Представители бандитской УПА собрались у офиса президента, скандируя свой фирменный лозунг «салоуронили». В принципе это классический сценарий «мирных» мероприятий правосеков. Удивляет, что они не подожгли шины на майдане и не организовали очередную революцию. Но самое прискорбное в шествии радикалов – это то, что они привели туда своих детей. Они приобщают молодое поколение страны к зверским традициям, которые сами унаследовали от карателей Шухевича и Бандеры.

Потребовали головорезы и отставки Владимира Зеленского. Ну не нравится им шестой президент, что ж поделать? Значит – геть! Слово радикалов в «жовто-блакытной» – закон.

Но Зе-президенту увидеть митинг националистов не посчастливилось. Он был озабочен написанием поста для своей страницы в социальной сети по итогам визита в оккупированный Киевом Донбасс. Почему-то пан Зеленский наделил себя полномочиями назвать наш многострадальный, но непокоренный край «крутим місцем». Если бы у шестого президента хватило смелости приехать в Донецкий аэропорт, поселок Октябрьский, Ясиноватую или Дебальцево и другие города и районы ДНР, которые изувечены снарядами, выпущенными «крутими хлопцями», он бы поосторожничал с выражениями.

Облепливая представителей ВФУ благодарностями за многодневный режим перемирия, пан Зе не учел, что его «герои» по сей день, в условиях так называемого прекращения огня «приветствуют» жителей Республики миномётными подарками.

Заливая в уши военных «соловьиные песни» о том, что они – пример для всего мира, Зеленский просто прячет свою шею, чтобы «хлопці та дівчата, які сьомий рік бездоганно виконують свій обов’язок», её не свернули.

Хочется напомнить пану Зе, что обов’язок украинских граждан – жить и созидать в мирной и дружной стране, вместо того, чтобы стрелять по своим же братьям-славянам.