Как на Украине: Сербку начали учить языку в парламенте Хорватии

02.08.2020, Белград, Алексей Топоров

В годовщину карательной операции «Олуя» (Шторм), в ходе которой хорватской армией была уничтожена и этнически вычищена непризнанная Республика Сербская Краина, депутат парламента Хорватии этническая сербка Аня Шимпрага рассказала, как в восемь лет оказалась в колонне беженцев.

Отреагировав на рассказ, журналистка и депутат от националистического «Отечественного движения» Каролина Видович Кристо указала Шимпраге, что выступать следует на хорватском языке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНвигатора», Шимпрага поделилась воспоминаниями о событиях августа 1995 года, когда она, будучи ребенком, пережила эту страшную страницу в истории хорватских сербов.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Каждый год в это время ребенок говорит во мне, – рассказала депутат. – Память девочки из колонны (беженцев – ред.). 4 августа 1995 года мне было ровно восемь лет. Внезапно небо изменило цвет. Жара мешала дышать, это не сулило ничего хорошего. С рюкзаком, купленным для второго класса начальной школы, я была готова к дороге, дороге, которая не имела названия, дороге, которая вела непонятно куда. От Книна до Петровацкой Цесты, через Баня-Луку и оттуда, не останавливаясь по направлению к Сербии. Я поделился последними крохами хлеба с родственниками. Моя бабушка пекла его, и этот запах следовал за мной».

По словам Шимпраги, желание вернуться домой оказалось сильнее страха, и в 1999 году ее семья переехала обратно из приютившей их Сербии в Хорватию.

«Я знала, что рано или поздно дети и той, и другой стороны (конфликта – ред.) будут сидеть за одним столом и соглашаться на то, чтобы больше ни у одного ребенка не украли детство, право на счастье. Маленький человек всегда будет тем, кто страдает, чьего мнения никто никогда не спрашивал. Наблюдая за своим отцом и матерью, их мозолистыми и грубыми руками, которые день и ночь работали в поле, чтобы привести своих детей на правильный путь, я думаю, что гораздо важнее быть человеком, чем просто хорватом или сербом. Сегодня, 25 лет спустя, девочка из колонны стоит перед вами. У меня есть только одно желание – мы должны построить общество свободы, наше общее будущее».

В ответ на эти слова Анны Шимпраги раздались пусть редкие, нестройные, но аплодисменты. Однако довольно своеобразно на выступление коллеги отреагировала депутат от националистического «Отечественного движения» Каролина Видович Кристо:

«В Хорватии и хорватском Саборе основной язык хорватский, поэтому его и нужно использовать в ходе выступлений. Потому не «тачно», а «точно», не «август», а «коловоз» (в Хорватии, как и на Украине, после отсоединения от метрополии привычные латинские названия месяцев календаря заменили на славянские)».

Впрочем, вице-спикер хорватского парламента Желько Рейнер патриотического порыва депутатши не оценил, выдав ей предупреждение за «нарушение процедуры».

Напомним, что операция «Олуя» произошла в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК), кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.

В ходе операции «Олуя» беженцами стали порядка 250 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.