«Как нацисты 70 лет назад» – в Киеве хотят спрятать военные заводы в карпатских пещерах

Вадим Москаленко .  
17.07.2023 21:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина должна взять пример со своих идеологических предшественников – и начать строить в карпатских пещерах заводы по производству ударных дронов.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна взять пример со своих идеологических предшественников – и начать строить в карпатских...

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«Кто-то спросит: «А где мы будем производить [ударные дроны], ведь прилетят русские ракеты». Да в стране полно подземных заводов, которые ещё после «совка» остались. В стране есть штольни. В Карпатах есть глубочайшие пещеры», – сказал Романенко.

Он призвал брать пример с нацистов Третьего Рейха и их союзников, которые производили оружие на подземных заводах.

«Мне вчера товарищ прислал фотку из Австрии – в Штольне, в 13 километрах от Вены, они в горах производили Мессершмитт. Так вот, прикол в том, что спустя семьдесят лет после войны они эти подземные заводы до сих пор держат в сохранности. Там сухо и комфортно, там проведён свет. И в любой момент, если начнётся война, там будет развёрнуто производство.

Прошло полтора года войны, и я задаюсь вопросом – мы знаем, что русские бомбят «Калибрами», почему мы не можем заехать в эти подземные пещеры, которых в Карпатах дофига и больше? Там даже взрывать ничего не нужно, просто проложить пути, провести освещение, и можно разворачивать производство», – подытожил политолог.

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