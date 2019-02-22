Как нацисты впервые показали зубы в Киеве

22.02.2019

«ПолитНавигатор» представляет читателям еще одну главу из новой книги «Война в 16. Из кадетов в «диверсанты», которую написал самый молодой участник обороны Славянска в 2014 году Андрей Савельев.

Бывший киевлянин рассказывает о том, как впервые пророссийски настроенные жители столицы Украины столкнулись с силовой атакой нацистов – произошло это во времена правления Виктора Януковича.

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Чтобы описать вам причины и предпосылки Майдана на Украине, начну с момента, который для меня стал очевидным фактом перевеса русофобских сил над нашими.

Каждый год 28 июля в день Крещения Руси на Владимирскую горку в Киев приезжал Московский Патриарх отслужить молебен, посвящённый празднику. В 2013 году, помимо Патриарха Кирилла и Владимира Путина, также присутствовал президент Украины Виктор Янукович, глава администрации Киева Александр Попов, и я видел даже оппозиционных персонажей – таких, как Ляшко. Был даже Порошенко, о котором в 2013 году знали ещё в сравнительно узких кругах.

Тогда я впервые увидел Владимира Путина вживую. Запомнился он мне небольшим ростом, предельно спокойной походкой и выражением лица. Но больше всего тем, что, когда он шёл в окружении своей охраны по Владимирской горке в сторону памятника первому православному князю Руси, некоторые люди в толпе кричали: «Путин – наш президент!». Это была не провокация, не издёвка, а действительно находились те, кто считал российского лидера своим.

Конечно, это выглядело не очень адекватно в присутствии Януковича, но забавно. Особенно доставляло удовольствие наблюдать за недалеко находившимся Виктором Фёдоровичем и его свитой, которые всё слышали и реагировали не так сдержанно и хладнокровно, как Владимир Владимирович. Действующий украинский президент тогда невольно поморщился, с недовольной гримасой закинул голову назад и что-то сказал своему окружению.

Через несколько дней после молебна в Киев приехала рок-группа «Алиса», проводить благотворительный концерт, посвящённый 1025-летию крещения Руси. Выступить они должны были на Крещатике – прямо в центре Киева. Пошли туда и наши казаки.

Встав недалеко от сцены, мы подняли флаги «Верного Казачества», в которых не было никакой провокационной символики. По-моему, некоторые даже из них были на украинском языке: «Верное Казачество» и «Вірне козацтво».

На разогреве «Алисы» всё было ещё спокойно, но когда Кинчев спел несколько песен, и концерт приближался к моей любимой «Небо славян», вдруг кто-то стал вырывать наш флаг. Завязалась потасовка. Неизвестные люди без символики, представившиеся СБУ, пытались вырвать у нас казачье знамя. Увидев это, со всех сторон набежали наши казаки и стали тянуть на себя пластмассовое древко от флага, которое заменяла удочка. Мы в одну сторону, они в другую. Перетягивание продолжалось до тех пор, пока мы не разломали пластмассовую удочку на мелкие кусочки, которые впились нам в ладони, сильно порезав их.

Один из кадетов постарше, Никита, смог снять предмет раздора с палки и спрятать себе за пазуху. Началась драка. Мы оттолкнули нескольких молодчиков, а одного повалили на землю. У меня от острых кусочков пластмассы руки были в крови. Помню, как в драке успел вытереть их об чистую беленькую футболочку одного из нападавших.

Пока мы символично дрались за свою честь под «Небо славян», несколько здоровых ребят из этой псевдоСБУшной шайки оттащили Никиту с флагом подальше от нас и избили на ступеньках так, что пришлось вызывать скорую и везти его в больницу.

Но, как не пытались они отобрать казачье знамя, сделать это им не удалось. Позже мы узнали, что это были радикалы из «Свободы». Никиту впоследствии за геройский поступок – спасение казачьего знамени – наградили казачьим крестом II степени.

В тот вечер нескольких казаков во главе с нашим атаманом Алексеем Селивановым забрали в отделение милиции. Но когда выяснили, что зачинщиками были не они, отпустили.

После драки бандеровцы растворились, и милиция их даже не искала, возможно, по договорённости. Ведь безнаказанно устроить драку на главной площади страны без содействия милиции очень сложно. Тогда «крыша» у националистов уже засела в Верховной Раде – 37 депутатов от «Свободы» пробились в парламент в 2012 году.

Вот тогда многим из нас стало ясно, что Киев и вся Украина меняются. И не в лучшую сторону. Если раньше мы знали, что бандеровцы – маргиналы, которых поддерживает мизерная часть населения, то в 2013 году мы убедились, что сила их растёт в геометрической прогрессии.

Особенно они накачали мускулы, придя к власти в 2012 году, когда якобы пророссийский президент Янукович пустил их в парламент. Партия Регионов этими действиями подписала себе и всей Украине смертный приговор.

Бывший Николай Азаров смог рассказать мне о поведении и действиях правительства Украины в 2013–2014 гг.

— Зачем в 2012 году партия власти допустила в Верховную Раду националистическую партию ВО «Свобода», тем самым легализовав положение радикальных националистов в Украине? Благодаря местам в Раде они смогли беспрепятственно и безнаказанно выходить на митинги.

— Я вообще-то избирательной кампанией, как премьер-министр, не занимался. Этим больше занималась администрация Януковича. Для меня тоже было неожиданностью, что «Свобода» прошла.

Но твой вопрос не совсем верный. Как мы могли допустить кого-то или не допустить? Мы что, должны были бюллетени уменьшать? Другое дело, стоило против них активно агитировать. Но они в основном набрали только за счёт западных областей.

Я считаю, что это наша стратегическая ошибка. Заигрывание с нацистами — дело принципиально неправильное. Но если оценивать роль «Свободы» в государственном перевороте, то она не была такой уж большой. В основном сработал так называемый «Правый сектор», фанаты и специально подготовленная группа боевиков, которые, конечно, маскировались под «Свободу». Это подготовленное, мотивированное боевое крыло, потому что сражаться с бойцами спецназа простые люди не могли.