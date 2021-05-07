Как надо отвечать на унижения России

07.05.2021, Москва, Платон Беседин

Шашки – не самый зрелищный вид спорта. Они логично находятся в тени футбола, хоккея или баскетбола. Да и давление шахмат на них ощущается тоже. Спорт для избранных – и уж точно не для миллионов зрителей.

Однако в последние дни соревнования по шашкам вышли в первый ряд новостей. Правда, не из-за спортивной, а из-за политической составляющей. В матче за золото, который проходил в Польше, сотрудники федерации шашек, ссылаясь на запрещающие решения ВАДА (санкции против РФ, введенные под предлогом допинг-скандалов), убрали со стола соревнований российский флаг. Под ним выступала Тамара Тансыккужина. А билась она против Натальи Садовской из Польши.

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Последней надо отдать должное. Увидев, как убрали российский триколор, Наталья спрятала и красно-белый флаг. В знак уважения и солидарности. И этот жест, на самом деле, значил куда больше, нежели все польские словеса с извинениями. Да и те звучали фальшиво.

Осадок остался. И немалый. Потому что унижение российских спортсменов стало в мире не просто реальностью, а своего рода нормой. На них будто охотятся. И цель тут одна – снизить спортивные достижения. Такая себе разновидность санкций.

Запад очень сильно разозлился от успехов российских спортсменов на олимпийских играх в Сочи-2014. Потому и была активирована трусливая и позорная кампания против России – якобы антидопинговая. Главная её задача – выкинуть наших участников (прежде всего, сильных) из спорта, который давно уже стал разновидностью войны.

И вот тут мы вынуждены решать очень сложную и важную дилемму. Как действовать? Как поступить правильно? Полностью уйти из международного спорта? Или принять те мерзкие правила, что нам предлагают? Принять значит согласиться с неуважением. Уйти значит порадовать тех, кто того и добивался. Так как быть?

Есть, похоже, лишь один вариант. На данном этапе. Это – победа. Да, чтобы уделать позорных завистников и клеветников, нужно выигрывать на всех участках и во всех соревнованиях. А после говорить, не стесняясь: выиграли российские спортсмены – смиритесь. Так недавно победили российские фигуристки. Так победила, несмотря на все козни, и Тамара Тансыккужина – она защитила чемпионский титул. И дала врагам лучший ответ.

Ну а российский флаг, который сняли… Оставьте себе, поляки, его на память. Или в ВАДА отправьте – пусть тех перекорёжит. Даже, используя запрещённые приёмы, вы всё равно проиграли. Неудачники. Подчёркиваю, не Наталья Садовская проиграла, а те, кто организовал позорную травлю российской спортсменки. Они провалились по всем фронтам.

Спасибо, Тамара! Ты билась и за себя, и за всю страну. Билась – и победила.