Как нам молиться за Армена Мартиросяна

08.02.2020, Киев, Дмитрий Скворцов

12 апреля исполняется 40 дней со дня кончины Армена Мартиросяна – одного из немногих украинских предпринимателей, поддерживавших с друзьями и единомышленниками «Беркут» во время майдана 2014 г. Весной того же года на него была объявлена охота, он был зверски избит, лежал в больнице, еле разговаривал. Вскоре ему удалось пересечь границу с РФ.

Здесь он со временем принял участие в группе по переговорам относительно обмена пленными. Похоже, именно в этом качестве он побывал в Киеве (когда СБУ, «засёкшая» его уже среди вылетевших пассажиров, заставила самолёт «Белавиа» развернуться в воздухе под угрозой перехвата истребителями).

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А всем «украинским ватникам» (даже не знакомым с Арменом до 2014-го), вынужденно перебравшимся в Москву и на первых порах испытавших определённые лишения, он запомнился своей настоятельной и неуёмной помощью. Во всех отношениях – от «замолвить словечко» до «накормить на убой». Это и было его истинное призвание (мечтал о собственном ресторанчике «на пенсии»): безупречно и блестяще готовил самые изысканные блюда любой кухни мира.

А сам сидел со своим панкреатитом и только радовался: «Я пока готовил, напробовался».

Вот это называлось «Просто плёв» (фото Александра Дудчака)

Друзья, но пишу этот текст я, прежде всего, для православных, которые не могли не влюбиться в широкую душу Мартиросяна после первых же встреч с ним.

Молитвенно поминать его следует в течение всех 39 дней – до того как в 40-й день он предстанет на Суд Господа, уже принявшего во внимание наши молитвы. Но только частные молитвы – не панихиды и не поминания на Литургии. Над наши другом были совершены обряды крещения и отпевания в Армянской церкви (которая отошла от Православия ещё в V в.). Молиться в инославном культовом сооружении нам тоже воспрещает Святой Дух (который водил коллективными авторами канонов – вселенскими соборами).

Да, будучи человеком вообще неверующим, Армен очень сочувствовал Русской православной церкви, и в меру сил и возможностей пытался её поддерживать в это период испытаний. Атеист Мартиросян участвовал в поиске православной литературы на португальском языке для бывшего коммуниста бразильца Рафаэля Лусварги, воцерковившегося в храме киевского СИЗО. И подобные деяния, наверное, главное, что следует вложить в наши сердца во время молитвы за него. Ну и, конечно, то добро, которое он делал для нашей великой, пока ещё разъединённой страны. И для каждого из «вновь прибывших» – самоотверженно, с великой радостью, совершенно безвозмездно и, не исключено, иногда с репутационными рисками для собственной карьеры.

Кому молиться за облегчение посмертной участи иноверцев, инославных и вообще не веривших в Бога?

По сложившейся традиции, за них «отвечает» особый святой – мученик Уар.

Уар (Варус, по латыни) жил в Александрии в правление императора Максимиана (правил с 285-го по 310 гг.). Будущий святой был трибуном. То есть – командовал когортой (одно из главных римских тактических подразделений из 360 воинов). При этом был тайным христианином. По ночам Уар, под разными поводами обходил тюрьмы, чем мог, помогал исповедникам веры.

В своё последнее посещение трибун признался подвергавшимся пыткам и голоду проповедникам, что также желал бы пострадать за Христа, но боится пыток. «Вспомни, что сказано в Евангелии,— отвечали ему узники. – Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным».

Уар накормил их, а наутро во всеуслышание объявил себя христианином.

Казнь мученика была долгой, зверской и иезуитской по своей изобретательности. Когда Уар, наконец, скончался, так и не отрекшись от Христа, его выволокли из города и бросили на съедение псам.

Однако некая тайная христианка Клеопатра (вдова ещё одного римского военачальника в Египте), ночью переместила тело Уара в свой дом и погребла его ниже фундамента.

Позже Клеопатре пришлось переехать в Палестину. Кости мученика Уара она перенесла видом останков своего мужа. Их она похоронила в древней усыпальнице предков. После прекращения антихристианских гонений в 313 году. Клеопатра стала открыто молиться на могиле Уара. Её примеру последовали единоверцы. К этому времени относятся первые случаи исцелений на гробе святого.

Очевидно, Клеопатра была состоятельной женщиной. Она построила в честь святого Уара храм. Но в ночь после освящения престола скончался её сын и помощник во всех начинаниях юный Иоанн.

Клеопатра, примчавшись в церковь, стала укорять святого: «Вот как ты воздал мне! Лучше мне умереть самой, чем видеть мертвым сына».

В душевном изнеможении она заснула прямо у гроба Уара. Во сне святой явился ей, держа на руках её сына. Оба они излучали свет. «О, женщина, неужели ты думаешь, что я забыл те благодеяния, которые ты оказала мне? – произнёс Уар. – Не я ли внимал всегда твоим молитвам и не молились за тебя Богу? И прежде всего я умолил Бога о родственниках твоих, с которыми ты положила меня в гробнице, чтобы им были отпущены грехи их».

Некоторые полагают, что среди этих родственников могли быть и не христиане. Надежда на то, что по молитвам святого мученика Господь облегчил участь последних, и лежит в основании предания об Уаре как особом молитвеннике за неверующих и некрещёных (в том числе, младенцах, умерших или убитых в утробе матери).

Но закончим о Клеопатре. «Не ты ли сама молила испросить у Бога для твоего сына то, что будет Богу же угодно и полезно сыну твоему? – напомнил её во сне святой. – Сын твой теперь со святыми и ангелами служит Царю Небесному. Но, если хочешь, чтобы он служил царю земному и временному, возьми его обратно».

Но отрок, схватившись за Уара стал умолять: «Нет, заступник мой! Не слушай матери моей, не лишай меня общения со святыми». Обращаясь к Клеопатре (которая мечтала, чтобы он как отец и как Уар стал римским воином) Иоанн сказал: «Что ты плачешь, мать? Я причислен к воинству Небесному».

Клеопатра всё поняла и сказала: «Возьмите и меня, чтобы мне быть с вами!».

Уар ответил: «Ты с нами – и оставаясь на земле. А когда повелит Господь, придем взять тебя».

Проснувшись, Клеопатра почувствовала несказанную радость и рассказала священникам о видении. Вместе с ними она погребла сына рядом с гробом святого Уара. Всю свою собственность блаженная раздала нуждающимся, а сама провела остаток жизни, служа при церкви святого Уара.

Как и где молиться Уару

Этот краткий пересказ жития святых Уара, Клеопатры и Иоанна приведен здесь для того, чтобы понимать, о чём идётся в каноне мученику Уару. Ведь очень важно помнить: мы, прежде всего, здесь прославляем его подвиг, благодаря которому можем просить мученика о заступничестве перед Высшим Судьёй за наших близких.

Канон мученику Уару (с русским переводом) приведен по ссылке https://azbyka.ru/days/caa/190.

А во время чтения канона можем следовать совету Феодора Студита. Преподобный находил возможным тайное поминовение умерших, которые не могут быть помянуты в церковном собрании: «Разве только каждый в душе своей молится за таких и творит за них милостыню».

Лично я задумался над глубиной самой простенькой, казалось бы, молитвы «Господи, помилуй!», когда её произнёс Олег Карамазов, узнав о смерти коллеги (Армен, ведь, в Киеве был и музыкальным продюсером).

Преподобный Лев Оптинский завещал молиться о скончавшихся вне церкви так: «Взыщи, Господи, погибшую душу (имя): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя».

Наверное, такой молитвы достаточно, когда у нас нет времени на 10-минутный канон. Но в дни особого поминовения таких близких (3-й день после кончины, 9-й день, 40-й, День рождения, Годовщина кончины, и т.п.) можно выкроить время и для канона. А на память мученика Уара – 1 ноября (н.ст.) – и для коротенького тропаря.

И – в качестве особого утешения для близких – возможна частная молитва и даже свеча за такого усопшего в храме. Например, до или после службы в ближайшую субботу или воскресенье. Просто в другое время некоторые храмы могут быть закрыты. Да и дни рабочие.

Было бы символично, если бы московские друзья Армена совершали такую молитву в Кремле. В приделе святого Уара Архангельского Собора.

P.S. Этот придел был построен в нач. XVII века. Дело в том, что в Смутное время часть русских детей умерли некрещеными. Ведь это было время страшных лишений, польских и шведских репрессий против духовенства, когда священник мог и не найтись рядом, если требовалось крестить умирающего новорождённого. И патриарх Гермоген благословил молиться мученику Уару об облегчении участи некрещеных детей. С того времени берет начало канон мученику Уару.