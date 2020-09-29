«Как нам теперь оправдываться перед русскими?» – философ-майданщик

29.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина за 30 лет независимости потеряла всё, что досталось ей от СССР, и превратилась в страну-мусорник, из которой массово бегут люди.

Об этом в эфире YoyTube-канала «UkrLife» заявил ранее активно поддерживавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Промышленность практически здесь не воспроизводима, экология убита, в климатическом плане мы сильно ухудшили свои позиции, за последнее десятилетие Украина стала зоной рискованного земледелия.

Постепенно вся Украина превращается в зону рискованного земледелия, и не только из-за смещения климата, есть технологии, которые позволяют с ним работать, но работать и справляться, а мы же не работаем.

Фактически, мы даже не в смысле земледелия, а в смысле жизнеобеспечения, территория в таком виде становится опасной для проживания. Люди отсюда уезжают, и будут ещё больше уезжать. Если ситуация сейчас не поменяется, то Украина превратится в страну-мусорник, откуда люди будут уезжать. Детей уже стараются отправить за пределы Украины, то, что останется здесь – это мусорник», – отметил он.

Также философ-майданщик подчеркнул, что ни одна колония не способна выйти из состава империи, сохранив при этом мощную армию и процветающую экономику, и Украина – не исключение.

«Когда мы становились независимыми, русские сказали: «Ребята, история показывает, что вы ничего делать не умеете, даже ваши интеллектуалы находили своё эффективное применение, когда уезжали в Санкт-Петербург или Москву. Сами по себе вы не можете и не умеете. У вас нет масштабных инновационных традиций». И что у нас нет мышления.

На это украинцы восклицали: «Нет! Вы видите, мы…». История не знает примеров, когда колония выходила бы из состава империи – с ядерным оружием, судостроением, авиастроением, ракетостроением, отличной наукой мирового уровня.

Ну что, пора подводить итоги. Прошло практически 30 лет, что из всего этого у нас осталось? Что мы можем теперь сказать русским или миру вообще? Мы хоть что-то сохранили, приумножили, развили? Как теперь оправдываться перед теми же русскими?» – заключил Дацюк.