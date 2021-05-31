Как не лох «не лоха» обскакал: Стерненко получил условный срок за пытки и похищение

31.05.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Год условно за вооруженный разбой, похищение и пытки человека! Год!

Голодный, который украдет хлеб с куском колбасы, получит больше. Молчу уже о тех, у кого бравые украинские полицаи найдут Георгиевскую ленту или сувенирный красный флажок. А рафинированному ублюдку все можно…

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Кстати, вас еще не тошнит от фамилии Стерненко? Меня — да. Но что поделать, если у единственного рейтингового сериала украинского производства под названием «Свободу Стерненко!» вышла новая серия. А рейтинг я упомянула потому, что потешный суд над стукачом СБУ — поистине новое слово в юриспруденции. Пытай, убивай, ежедневно призывай к насилию, и тебе ничего за это, кроме пиара, не будет! Беспрецедентный артхаус. Масс-маркетовский «Слуга народа» в пролете.

Еще раз повторю, что 23 февраля, когда Стерненко отправился в тюрьму (на экскурсию), рано было радоваться.

Напомню, что тогда суд первой инстанции признал нациста виновным в похищении и пытках депутата, экс-руководителя районной организации партии «Родина» Сергея Щербича. Бывшего правосека осудили сразу по трем статьям Уголовного кодекса — разбой, незаконное обращение с оружием и похищение человека, и приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Прямо в суде Стерненко был взят под стражу и отправлен в СИЗО. Ну а дальше вы помните — помеченный стаей нестерилизованных националистов офис Зеленского, надпись «лох» — и Стерненко с фанфарами и комфортом отправился на домашний арест. Где, также как и на свободе, продолжил травить «недожженную вату» и чуть ли не каждый день выкладывал видеоролики с аналогичным призывом.

Что же изменилось за три месяца (это вопрос в никуда), если доказанное преступление перестало им быть? Собственно, одесский Апелляционный суд его тоже признал — и похищение, и пытки, и травмы у потерпевшего, причинами которых, в том числе, стали выстрелы из стартового пистолета обвиняемого. Но, как постановил суд, у преступления уже истек срок давности. И пистолет, дескать — так игрушка, для переделки в огнестрел не пригодная. Да и показания потерпевшего внезапно показались суду «сомнительными» (неужели по-русски говорил?). То есть, если бы Стерненко гвоздем потерпевшего тыкал или утюгом прижигал, то состава преступления и вовсе бы не было, так как оные предметы не являются оружием? А если бы потерпевший был немым и не говорил бы даже «сомнительно», то Стерненко бы вообще не судили?..

Хотя, примерно ведь так и вышло. Как хвастается Стерненко в соцсетях, «по факту це судимість за один патрон», то есть год условно он получил за патрон калибра 5.45, найденный у него во время обыска. Как будто депутата Щербича не существовало в природе (украинским судом доказано).

То есть уголовные статьи за разбой и похищение человека удивительным образом испарились. «Итак, окончательно… По статье 263 (незаконное обращение с оружием) признан виновным, дают три года лишения свободы с заменой на один год условно», — с пылу, с жару написал Стерненко в Фейсбуке.

А почему такая поблажка — пшык вместо хотя бы трех лет? Он что, ВИЧ-инфицированная многодетная мать на инвалидной коляске? Ой, не спрашивайте… Стерненко просто украинский патриот!

Но примечательно, что соратники Стерненко по бандитизму под маской патриотизма (это одно и то же) и год условно считают слишком строгой мерой для своего кумира. О и сам уже заявил, что опротестует приговор в Верховном суде.

Так что, чует мое сердце, что скоро на офисе президента появятся новые патриотичные граффити. Тем более, что и для подстраховки надо, ведь в данный момент в суде рассматривается еще одно уголовное дело по обвинению Стерненко — три года назад («самообороняясь»), по версии следствия, он догнал и зарезал человека.

А сядет или нет Стерненко за убийство, уже даже не важно (уверена, что где-то существует подпольное казино, в котором принимают ставки на эту тему). Ведь даже если сядет, то на полгода и в платную камеру, в которой, ясное дело, у него будет больше прав, чем, например, у русских на Украине. Оттуда же — все может быть — и начнет руководить одесской СБУ, как ему предлагал Зеленский.

Другое дело, что и позора этого не смыть, и мертвых не воскресить — в стране, где нацисты — герои, а президенты — «не лохи».

(Очередной сезон сериала «Свободу Стерненко!» уже в производстве — следите за постпродакшн).