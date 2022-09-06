Как не наломать дров с лишением белорусского гражданства

Лишить гражданства нельзя амнистировать. Решать, куда поставить запятую в этом предложении, в Белоруссии будут решать индивидуально по каждому сбежавшему за границу оппозиционеру.

Об этом сегодня говорили на совещании, которое проводил во Дворце Независимости Лукашенко. На эту тему говорится уже не в первый раз.

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Что касается помилования уже отбывающих наказание бунтарей, то для этого даже выделили специального человека. Им стал бывший поставщик санкционки в Россию и бывший соратник Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, который после событий августа 2020 года был назначен «нормальным оппозиционером» и возглавил странную организацию под названием «Круглый стол демократических сил».

Он уже направил Лукашенко три списка по сотне заключенных оппозиционеров в каждом и по первым двум спискам положительное решение о помиловании было принято в 22 случаях.

Про итоги рассмотрения третьего списка ничего не говорит даже сам Воскресенский. Тем более, что процесс затянулся – впервые с инициативой политической амнистии он выступил еще в начале прошлого года.

В этот раз сроки назначены конкретные и гораздо более сжатые решение об амнистии (не только политической, но и политической в том числе) должно быть принято до Дня народного единства, который отмечается в Белоруссии 17 сентября. Привлекут для обсуждения амнистии и «нормальную оппозицию», и у подзабытого уже Воскресенского, похоже есть все шансы вернуться в политику и даже претендовать в перспективе на должность первого белорусского омбудсмена (она появилась в новом варианте белорусской Конституции).

Но значительной либерализации в белорусской политике ожидать не приходится. Предложив своим оппозиционерам ложку меда в виде будущей амнистии, Лукашенко преподнес им еще и изрядное количество дегтя в виде возможности лишения белорусского гражданства.

Это пропишут в новом законопроекте, который также планируется принять в ближайшее время.

К перспективе амнистии я отношусь положительно. В Белоруссии после 2020 года было возбуждено порядка 11 тысяч уголовных дел по преступлениям экстремистской направленности. Более 1300 человек сейчас находятся в местах лишения свободы и признаны прозападными правозащитниками политзаключенными. Еще больше – покинули страну, испугавшись перспективы оказаться за решеткой.

Многие сидят за преступления, которые не представляют серьезной общественной опасности. Человек мог просто на эмоциях сходить на митинг, что-то там прокричать, не вступая в силовое противостояние с правоохранительными органами или написать резкий комментарий в соцсетях – и до сих пор сидит в тюрьме. Сейчас ситуация в стране уже стабилизирована и они не опасны.

К тому же, многие уже успели по-новому оценить ситуацию и осознать свою неправоту. В конце концов, можно по-разному относиться к отдельным политикам, но когда речь идет о, пусть несовершенном, но мире, сохранение которого обеспечивает белорусский президент и гражданской войной с интервенцией украинских «воинов света», к которой все более открыто призывает беглая оппозиция, то для человека, не утратившего окончательно связь с реальностью, выбор очевиден.

Сильное государство должно уметь быть великодушным и прощать своих оступившихся и одурманенных пропагандой граждан.

И, разумеется, это великодушие не должно распространяться на действительно опасных врагов – тех, кто призывает граждан к осуществлению диверсий и тех, кто эти диверсии осуществляет, боевиков, которые отправились на Украину убивать русских и намерены перенести эту войну к себе на Родину. Таких, увы, тоже немало.

Стоит ли их лишать белорусского гражданства, как к этому призывает Лукашенко? Для меня это вопрос, как минимум, спорный. Если человек получил белорусский паспорт, уже будучи взрослым и приняв сознательное самостоятельное решение это сделать – тут все понятно. Не оправдал доверия, предал.

Подобная практика действует во многих странах, но она касается, прежде всего, натурализованных граждан. И она же предлагалась в более ранних версиях законопроекта.

Сейчас же, судя по выступлениям во время совещания, ее предлагают распространить на всех змагаров, совершивших тяжкие преступления против белорусского государства. А вот с этим не все однозначно.

Если человек рожден в Белоруссии, имеет там корни, могилы предков, то лишать его гражданства – это как отрекаться от своего ребенка. Он может быть дезориентированным пропагандой, недалеким и агрессивным, однако это плоть и кровь.

В общем, тут лучше лишний раз подумать, прежде чем принимать решение.

Звучал намек и на возможность лишения белорусского паспорта обладателей карты поляка. К ним тоже Лукашенко пообещал присмотреться. Присмотреться, возможно, стоит. Раздача этих карт – инструмент политической экспансии Польши, которая явно враждебна Белоруссии. И далеко не обязательно их раздают исключительно полякам. По крайней мере, в интернете полно объявлений от разномастных контор, помогающих получить карту поляка без польских корней.

Но в стране живет почти 300 тысяч настоящих поляков, у которых по ту сторону границы есть родственники, знакомые и которые не хотят терять связь с исторической родиной. И среди них я видел немало искренних патриотов, не поддерживающих линию официальной Варшавы. И это – тоже повод хорошо задуматься, чтобы не превращать все в кампанию против третьего по величине (после собственно белорусов и русских) этноса Белоруссии.

Лукашенко понять можно. Он продолжает свою политику по выдавливанию из страны нелояльных прозападных элементов. И озвученные сегодня идеи – продолжение этой политики. Идеи очень неоднозначные. Надеюсь, у белорусского руководства хватит политической мудрости не наломать кучу дров при их реализации.