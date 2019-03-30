Как неудачно совпало для Порошенко: Трамп начинает месть во время выборов

30.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Петр Порошенко может жестко поплатиться за свою работу против президента США Дональда Трампа в период, когда тот еще был кандидатом. Поддерживаемый демократами Порошенко приложил немало усилий для того, чтобы Трамп был снят с выборов, и победу одержала его конкурент Хилари Клинтон. Сегодня Трамп начинает мстить своим противникам, и украинский президент попадает под удар американского правосудия.

Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расследование по Курченко и по окружению Януковича, связанное с Курченко, с банком, его схемами, – люди предупреждали – ребята, оно плохо закончится для окружения Порошенко, потому что это то следствие, в котором вы неизбежно выйдете на себя. И оно шло не шатко, не валко до какого-то времени, пока эти материалы не понадобились американцам.

Потому что боковая линия этого расследования – это связи Злочевского (экс-министр природных ресурсов, бывший замсекретаря СНБО) и сына Байдена (Хантера Байдена, участника теневых газовых схем на Украине), который в этом же круге отмыва денег, которые крутились, условно Курченко, одна из ветвей – это Байден, по которому Трамп начал сейчас работать…

После окончания доклада Мюллера, когда Трамп оказался снова «девочкой», он сейчас включит зверя. То есть, он будет мстить…

Через Украину теперь их Трамп будет доставать… Вы себе представляете, что на местах творится у носителей админресурса. Представляете, в ночь после выборов, прокурор на вас возбудит. Ну, местный прокурор возбудит. При еще живом президенте.

Украина попала в жернова. Зачем-то наши политики засовывали пальцы, головы и другие части тела между колесиками демократов и республиканцев, куда лучше не залазить. Сильно работали с группой Клинтон-Байдена и «вписались» работать против Трампа. При том, что известно, указания давались о том, чтобы снять Трампа с выборов. То есть, по очень жесткой работали схеме украинские чиновники. Разумеется, ни у кого нет сомнения, что добро на это дал Порошенко», – заявил Джангиров.