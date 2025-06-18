«Как ни крути, Мазепа – предатель»: в Киеве жестко осадили историка Брехуненко
Украинские казаки якобы никогда не состояли на службе у московского царя.
Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил завотделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения НАН Украины Виктор Брехуненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Не следует путать казаков времён Речи Посполитой и казаков Гетманщины и запорожцев уже второй половины XVII-XVIII вв. Во время Речи Посполитой, когда украинские земли пребывали в составе Речи Посполитой, украинское казачество действительно было на службе короля. Но в отношениях с Москвой это кардинально другая вещь. Казаки Гетманщины постоянно пребывали в правовом смысле на условиях договора от протектората между Московией и Гетманщиной, и каждый гетман составлял эти договоры.
Войско не считало себя на службе у московского царя, а считало себя корпоративной целостностью, составляющей более широкого украинского казачества, и вместе с ним они пребывали под протекторатом царя на основе договора», – утверждает историк.
Однако с ним не согласился кандидат исторических наук, преподаватель Киевской школы экономики Александр Галенко.
«Кроме Мартовских статей, вы все прекрасно знаете, что произошло 8 января 1654 года. Произошла присяга! Нужно понимать московскую политическую культуру и политическую культуру Степи. После того, как вы приносите присягу, вы уже на службе. Если вы хотите поменять своё отношение, вы оказываетесь кем? Тем, кем оказался Мазепа – предателем!
И все разговоры о том, чтобы кого-то переубедить, всё это, конечно, соответствует лишь политическому моменту. Но присяга была принесена, и Москва её так навсегда и принимала, и, к сожалению, принимали казаки точно так же. Это что касается – служили ли, договаривались ли», – сказал Галенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: