«Как ни крути, Мазепа – предатель»: в Киеве жестко осадили историка Брехуненко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские казаки якобы никогда не состояли на службе у московского царя.

Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил завотделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения НАН Украины Виктор Брехуненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не следует путать казаков времён Речи Посполитой и казаков Гетманщины и запорожцев уже второй половины XVII-XVIII вв. Во время Речи Посполитой, когда украинские земли пребывали в составе Речи Посполитой, украинское казачество действительно было на службе короля. Но в отношениях с Москвой это кардинально другая вещь. Казаки Гетманщины постоянно пребывали в правовом смысле на условиях договора от протектората между Московией и Гетманщиной, и каждый гетман составлял эти договоры. Войско не считало себя на службе у московского царя, а считало себя корпоративной целостностью, составляющей более широкого украинского казачества, и вместе с ним они пребывали под протекторатом царя на основе договора», – утверждает историк.

Однако с ним не согласился кандидат исторических наук, преподаватель Киевской школы экономики Александр Галенко.