«Как ни крути, не в нашу пользу»: Украинские СМИ об итогах соглашения с ЕС

26.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Негативное сальдо внешней торговли Украины почти достигло 9 миллиардов долларов за 11 месяцев прошлого года. Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За 11 месяцев прошлого года экспорт вырос на 9,9%, импорт за этот же период увеличился на 16,7%. Продав товаров на 43,2 млрд долл. США, мы купили у других стран продукции на 52,1 млрд», – говорится в материале.

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Украина закупает топливо (23,7% импорта), машины и оборудование (20,8%), химическую продукцию (12,4%), транспортные средства (7,9%), пластмассы и полимеры (6,3%). На экспорт идет в основном сырье: продукция АПК (42,5% экспорта) и металлы (26,6%).

«В мире не так много стран, которые мы могли бы покорить нашей готовой продукцией и технологиями. Для большинства наших партнеров мы – поставщик сырья, не более. И даже выигрывая в объемах поставок, мы все равно будем проигрывать в цене, потому что продаем дешевую продукцию.

Результаты нашего соглашения о ЗСТ с ЕС говорят об этом красноречиво. Мы продали Евросоюзу товаров на 18,4 млрд долл., купив у него товаров на 21,1 млрд. И, как ни крути, сальдо не в нашу пользу», – пишет «Зеркало недели».

Больше всего товаров Украина покупает в России (7,4 млрд долл.), Китае (6,8 млрд), Германии (5,5 млрд), Беларуси (3,5 млрд), Польше (3,3 млрд долл.). Больше всего продает РФ (3,3 млрд долл.), Польше (3 млрд), Италии (2,4 млрд), Турции (2,2 млрд), Германии (2 млрд долл.).

«Только торговля с Турцией и Италией пока приносит нам положительное сальдо. Но если учесть, что импорт товаров из Турции за 11 месяцев вырос на 36,5%, а из Италии мы завезли за этот же период на 26,9% больше при в разы меньшем росте экспорта, то в будущем и этот хлипкий баланс в нашу пользу тоже может быть нарушен», – подводит итог еженедельник.