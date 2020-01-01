Как ни рядился Зеленский в бандеровца, а Тягнибок признал в нём «малоросса»

01.01.2020, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский – не настоящий украинец, а « малоросс», что показала его новогодняя речь. Об этом на митинге у киевской мэрии в день рождения Степана Бандеры заявил главы ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня четко понятно, что украинским врагом, кроме Московии и Путина, которые пришли сюда, оккупировали часть нашей территории, является малороссийство. Врагами являются те, кто, даже не осознавая, служат московским прихвостням, кремлевским оккупантам. Сейчас эти малороссы у власти, возглавляет их президент страны.

Они родились не в украинских семьях. Это люди, для которых важнее интерес своего кармана.

Вчера, когда проанализировали то, что блеял на телевидении президент Зеленский, для всех окончательно стало понятно, к какому государству они хотят привести Украину. Какая им разница, на каком языке говорить? Какая им разница, будут ли тут стоять памятники Ленину или нашим украинским национальным героям? Какая им разница, какие имена будут носить улицы – коммунистических бандюков или украинских национальных героев?

Им всё «какая разница». Лишь бы мир был.

И мы за мир, только за мир на украинских условиях. Нам не нужен мир на условиях кацапии. Нам не нужен мир, чтобы тут руководили московские агрессоры и их холуи малороссы», – сказал Тягнибок.