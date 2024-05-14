«Как нож в масло»: в Киеве шокированы темпами наступления ВС РФ на границе

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 08:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Происходящее на Харьковском направлении, где ВС РФ небольшими силами прорвали украинскую оборону, вызывает тревогу, что такие же бутафорские фортификации обороняют и Киевскую, и Черниговскую области. Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из бригад ТрО, которая побежала [в Харьковской области], оставила позиции, они заявили, что не было никаких фортификационных сооружений, что их уговорили подписать акты приёмки. Ну и пошёл антикриз со стороны нашего официоза относительно того, что никто и не собирался строить, потому что любые попытки заняться строительством оборонительных сооружений – строители гражданские, военные были бы снесены артиллерийским огнём и так далее.

Спрашивается, а как «линия Суровикина» строилась в таком случае? Спрашивается, почему изначально об этом не говорилось, а говорилось о том, что готово на 90%, приезжал президент, демонстрировал, а тут оказывается даже минные заграждения в 2023 году были сняты. Что это было – глупость или предательство? Понятно, бетонные бункеры сооружать в 4 км от границы – это да, рискованно, это заметно, но перекрыть основные возможные пути наступления заграждениями – почему это было не сделано?» – возмущается Золотарёв.

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Происходящее на Харьковском направлении, где ВС РФ небольшими силами прорвали украинскую оборону, вызывает тревогу,...



«Боюсь, чтобы наша большая фортификация не обернулась большими проблемами, потому что что-то мне подсказывает, что качество фортификационных сооружений в той же Ровенской, Киевской, Черниговской областях такого же качества, что и в Харьковской области, – поделился опасениями политолог. –  Понятно, что не было таких линий – Маннергейма, Мажино, все в конце концов взламывались. Вопрос, сколько эти линии держались, сколько противник затрачивал ресурсов. Но другое дело – когда проходит, как нож сквозь масло, это заставляет задуматься. Тем более не такие большие силы были задействованы».

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