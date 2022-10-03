Как обустроят Новороссию. Что решили КС и Госдума по новым регионам России

Новости Украины

Сегодня стало меньше тумана вокруг будущего институционального оформления четырех новых субъектов РФ. Не спеша и вразвалочку, Госдума наконец-то ратифицировала подписанные еще в пятницу Путиным и главами новых субъектов договоры об их вхождении в состав России. Теперь в составе России – 89 субъектов.

Хотя, учитывая специфику и остроту момента, думцы могли бы быть и оперативнее, и даже – покушусь на святое – собраться ради такого дела в выходной день. Потому что фоном заседания Думы стали поступающие с фронтов сообщения о занятии ВСУ сел в Херсонской, Луганской и Донецкой областей – которые теперь у Украины придется отвоевывать с боем.

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Но вернемся к основной теме. Итак, еще в воскресенье Конституционный суд проверил подписанные в пятницу договоры и одобрил их.

«Вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР была в значительной степени сформирована из земель с преобладающим русским населением, без волеизъявления самих граждан… В связи с распадом Союза их фактическое и правовое положение стало изменяться к худшему. …Власти Украины проводили и продолжают проводить целенаправленную политику, препятствующую тем гражданам, которые идентифицируют себя как принадлежащих к русскому народу, сохранять свою национальную, языковую, религиозную и культурную идентичности», – говорится в решении КС.

Также Суд определил дорожную карту, в соответствии с которой будет идти дальнейшая интеграция новых регионов в РФ.

Во-первых, определились со статусом: ДНР и ЛНР войдут в Россию в качестве республик, а Запорожье и Херсон – как области.

Во-вторых, в течение ближайших десяти дней со дня принятия президент Путин должен назначить и.о. глав новых субъектов РФ, а полноценных губернаторов (именно так теперь будут называться руководители регионов) жители двух областей и двух республик изберут в единый день голосования во второе воскресенье сентября 2023 года. Тогда же пройдут и выборы региональных парламентов – уже по законам РФ.

В-третьих, до 1 июня 2023 г. на новых территориях будут созданы территориальные органы федеральных ведомств, а в течение переходного периода, т. е. до 1 января 2026 г., – органы прокуратуры и суды. В течение полугода предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах и определить их границы.

В-четвертых, уже 19 октября в Совете Федерации появятся по двое сенаторов от каждого нового региона – их туда рекомендуют соответствующие совет и врио губернатора. Собственных же думцев жителям восточной Новороссии придется подождать еще несколько лет – до очередных выборов в Госдуму.

Впрочем, без представителей в нижней палате регионы не останутся. Сегодня Дума закрепила депутатов-координаторов за каждым новым субъектом России. Именно они и займутся решением проблем местного населения до тех пор, пока оно не выберет собственных представителей в Москву.

Представитель от ЛНР – Виктор Водолацкий, от ДНР – Дмитрий Саблин, от Херсонской области – Андрей Красов, от Запорожской области – Глеб Хор.

«Депутаты будут работать в этих четырех регионах: открывать приемные, вести прием граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наконец, определен переходный период для интеграции новых субъектов с Россией – до 1 января 2026 года. Все это время на территории новых регионов действуют как российское законодательство – со дня вхождения в состав России, так и законы ЛНР и ДНР, принятые за последние 8 лет и указы глав Запорожской и Херсонской областей, изданные в последние полгода – если они не противоречат Конституции России.

Теперь интересующий многих вопрос: что с паспортами? Гражданство ДНР и ЛНР прекращается со дня принятия субъектов в РФ, соответственно, граждане этих республик начнут получать паспорта РФ со дня их принятия в состав России. Для Запорожья и Херсона с этого же дня прекращается украинское гражданство и начинается массовая российская паспортизация.

Наиболее дискуссионным в медиа и соцсетях стал вопрос о границах новых регионов России. Как обычно, тумана нагнал президентский пресс-секретарь Песков, заявивший о том, что «Россия продолжит советоваться с населением Херсонской и Запорожской областей по вопросу границ, в которых они вошли в РФ».

Рупоры партии поражения хором злорадствуют: мол, «с каким народом там собирается советоваться Песков, если референдумы уже вроде бы прошли».

Беглая политологиня-иноагент Шульман вообще договорилась до признания РФ failed state, поскольку ей непонятно, где проходят теперь ее границы с учетом линии фронта, да и сами эти границы с точки зрения т. н. «мирового сообщества» теперь – «нелегитимные».

«Мы присоединили нечто, границ чего сами не знаем. Особенно внушает, что независимость ДНР и ЛНР признана в границах областей, а присоединяем в границах 2014. Интересно, с точки зрения авторов этой конструкции, а где территории между двух границ – 2014 и линией фронта? «временно присоединённые», «остаток ДНР»?», – вторит Шульман либеральный политолог Александр Кынев.

Такие трактовки выглядят как спекуляция, особенно, если внимательно читать решения Думы и КС, не говоря уже о договорах о вхождении территорий в РФ. Там четко написано, что пределы новых территориальных единиц определяются границами их территорий на день образования и день принятия в РФ.

ДНР и ЛНР были образованы в мае 2014 года и изначально распространяли свою юрисдикцию на всю админтерриторию бывших украинских областей. Именно в таких границах их и признали.

Запорожская и Херсонская области были образованы еще в советские времена – и в этих границах заявили о своем уходе из Украины. Принятыми же в состав России все четыре региона считаются с даты подписания договоров – то есть, с прошлой пятницы.

Как специально уточнил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, Запорожская область входит в РФ в своих административных границах, а Херсонская область — с двумя районами Николаевской области. Тем самым – был закрыт повисший было в воздухе вопрос Снегиревки на Николаевщине, где прошел референдум о вхождении в РФ.

Таким образом, сегодня все четыре региона имеют две границы. Одну – юридическую – которая зафиксирована в документах на момент создания региона, а вторую – фактическую – зафиксированную в день принятия региона в РФ с учетом идущих боевых действий.

Но с границами и правда вышла коллизия, которую еще предстоит в полной мере осознать. Правда, не совсем та, о которой глаголят пораженцы. В практической плоскости это значит, что с сегодняшнего дня Россия не просто де-факто, но и де-юре вошла в состояние войны с Украиной – в соответствии с российскими же законами. Получается, что часть территории России оккупирована соседним государством.

У России теперь официально появились свои временно оккупированные Украиной территории. И речь даже не только о Запорожье, Славянске или Краматорске, которые к моменту референдума еще не успели освободить, но и о Красном Лимане или полудюжине сел на Херсонщине, Донетчине и Луганщине, которые успели поучаствовать в референдуме и были заняты ВСУ уже после плебисцита.

А это уже повод для введения военного положения, объявления войны агрессору и использования для защиты территориальной целостности всего комплекса мер, предусмотренного Оборонной доктриной.

И ведь вильнуть в этом вопросе хвостом, например, постфактум обернув закон дышлом и признав новые субъекты только в их фактических нынешних границах, тоже не получится. Потому что тогда во весь рост встанет проблема целеполагания: за что воюем, если отвоевывать назад тот же Лиман или Запорожье не собираемся?

А завтра, допустим, какие-то села потеряем – и что с этим делать? От такого развития событий никто не застрахован, идут боевые действия и инициатива пока, увы, не на поле России.

Так что, хотят этого наверху или нет, но сама жизнь, в ситуации, когда территория России может в любой день уменьшиться на столько-то квадратных километров, будет подталкивать к введению аналогичного украинскому законодательства о временно оккупированных территориях. А нам с вами придется привыкать к термину “деоккупация” в официальном вокабуляре.

Завтра следом за Думой присоединение Новороссии одобрит СовФед. После чего России предстоит отстоять новые земли с оружием в руках, чтобы люди, подписавшие от их имени договоры о вступлении в РФ, не превратились в российский аналог фиктивного представительства президента Украины в Крыму.