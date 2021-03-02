«Как объяснить тем, у кого погибли дети?» – жительница ЛНР о гипотетической реинтеграции

02.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ведущие телеканала «Наш», который позиционирует себя как оппозиционный канал украинским пропагандистским СМИ, поспешили завершить разговор с телезрительницей, как только речь зашла о том, что она не видела в Донбассе российской бронетехники.

Так, в студию дозвонилась Наталья из ЛНР, которая сказала, что когда-то любила Украину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько возможно вернуть вашу любовь к Украине, и что бы её вернуло?» – спросил телеведущий.

«Я любила Украину, я очень любила украинские песни, я сейчас слушаю украинские песни – я плачу, – рассказала Наталья. – Но возвращаться в Украину я не знаю как. Допустим, меня Бог миловал, у меня все живы, а как тем людям, у которых маленькие детки погибли? Как им объяснить?»

«Я в общем говорю, не только за себя, я, может быть, и переступлю через что-то. Я не вижу дороги. Может быть, пройдёт время, не знаю. Я слушаю украинские песни и плачу, потому что мне обидно – за что? За что нас?» – добавила жительница ЛНР.

«Но в данном случае, я думаю, вы тоже согласитесь, что не просто так появились танки на территории Донбасса, и явно они были не с украинскими номерами. Нужно искать первопричину. Кстати, как вы видите, откуда появилась техника и стрельба на Донбассе? Что было той спичкой, которая зажгла этот огонь?» – спросил ведущий.

В это время качество связи ухудшилось, однако можно было разобрать, что одной из причин был языковой фактор.

«А техника, может есть, может нет, но российской я не видела…» – продолжала женщина.

«Понятно. Мы вас услышали, мы вам очень благодарны, что смотрите и звоните, не боитесь высказывать своё мнение, мы это очень уважаем», – поспешила перебить дозвонившуюся ведущая.