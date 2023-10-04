Как Одесса сама себя обстреливает

…они так долго твердили бесстыдную фразу «сами себя обстреляли» (сожгли), что уверовали в нее и стали применять эту методу на «своих». На заложниках.

Да, за последние полгода Одесса многократно подвергалась ракетно-дроновым атакам со стороны РФ, в основном это касалось портовой инфраструктуры и военных объектов. Да, украинская ПВО «героически» отбивала удары, местами превратив центр города в руины. Но это общеизвестные факты — с сотнями фото- и видеодоказательств.

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Но как быть с тем, что мощнейшие атаки на город происходят где-то раз в месяц, а в подвалах люди сидят… каждый день? Почему постоянно воет воздушная тревога, добивая морально сутками не спящих людей, но призывы «спасаться от рашистов» уходят «в молоко». Опасность этим обесценивается, и когда становится реальной, люди уже игнорируют сирену — будь, что будет, в конце концов. Ведь с такими «защитниками» и врагов не надо.

В очередной раз эта тема всплыла в минувшие выходные, когда ночью уши закладывало от звука пролетающих мимо ракет, по традиции тряслись стены и стекла, лупила ПВО, слышались взрывы, а ночевали люди в коридорах и подвалах. А потом… А потом информации о разрушениях просто не оказалось.

Одесситы вмиг увязали эту пытку с визитом в город Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля — дескать, для него и были устроены эти показательные выступления с мощным звуковым сопровождением и спецэффектами. Пусть, дескать, прочувствует, как Украина отбивает воображаемого врага.

К слову, подобные показательные «концерты» («гей, гей, розвеселимо!») практикуются уже больше года. Только раньше во время визитов еврокомиссаров и прочих «западных партнеров» просто включали потешную воздушную тревогу, загоняя высоких гостей в образцово-показательные бомбоубежища, под мэрией, например, а не в подвалы с текущими трубами и слизнями.

Хотя и это означало — просто так, на дурака — остановку транспорта, прерывание занятий в школах, закрытие магазинов, всеобщую панику и в целом парализацию жизни. Но додуматься до того, чтобы сотрясти и поднять на уши весь город, наплевав на то, что дома в историческом центре могут попросту рухнуть от взрывных волн — это уже поистине новый уровень.

Открытым остается вопрос, куда летело то, что летело (для услады Борреля)? Конспирологи, конечно, тут же принялись выдвигать версии о точках прилетов, которые впоследствии не подтвердились.

Люди же наблюдали следующую картину — ракеты попросту взрывались над морем. Приятное с полезным — и учения провести, и Борреля поразить широтой размаха, как Киса Лизу солеными огурцами. «Огурцы» только оказались за миллионы долларов (у богатых свои причуды), а уж скольких людей, не вынесших такого «салюта», скосили инфаркты и инсульты, остается только догадываться.

Кстати, устраивать подобный армагеддон, только в чуть меньших масштабах (не по пять ракет за ночь направлять, а по три), отрабатывать новые установки ПВО, самим запускать и самим же сбивать дроны — стало в Одессе уже «доброй традицией». Особенно это ощущают люди, живущие возле военных объектов. Иногда местные новостные паблики, именуемые в народе «эсбэушными помойками», могут сообщить: «Без паники — это наши». А чаще не сообщается ничего. Ну или на русских можно списать.

Так она и выглядит — война против «своего» же народа. Повторюсь, против мирняка, взятого в заложники.

Надеюсь, Боррель доволен.