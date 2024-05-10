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Верю, что придет время, когда отмена Украиной 9 Мая будет восприниматься черной дырой. Как и сама Украина. Ведь День Победы отмечала почти вся Европа. Друзья из Берлина, пришедшие с цветами к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене, в один голос повторяли: «…а люди все идут и идут».

Да только в семье не без нацистского урода.

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Одни из самых грандиозных празднований Великой даты проходили в Одессе. Как вспомнишь… ведь еще четыре года назад. Несмотря на массовые избиения стариков и женщин за предков из Бессмертного полка, аусвайс и провокации нацистов с портретами Бандеры и Шухевича.

И даже еще год назад мэр Одессы Геннадий Труханов записывал поздравление «одэсьцам» именно 9-го. Тот самый мэр, который когда-то щеголял в гимнастерке и вбухивал миллионы в реконструкции легендарных боев за освобождение Одессы.

Теперь он показательно обратился к общественности 8-го, в день «маки-макаки», заявив, что «терроризму нет места в цивилизованном мире», а террористы — сами понимаете кто.

«9 мая мы всегда отмечали День Победы, которую сегодня забыли вместе с теми, кто сегодня убивает наших граждан», — ляпнул Труханов. Забыл, вона как. Может пригодится для будущего трибунала.

Что до обычных людей, ничего не забывших, то чтобы они не попали к памятным местам — и не просто символичным, а к тем, где в буквальном смысле похоронены их великие предки! — в городе ограничили движение транспорта и устроили бредущим по жаре старикам унизительный обыск. Пустоту нынешней Аллеи Славы (видео) можно сравнить с фотографиями прежних лет.

Вот как вспоминает те, еще совсем недавние времена нацистка Алена Балаба, пытавшаяся раздавать людям с Георгиевскими лентами желто-голубые флажки:

«Люди недоверчиво брали, кто-то молчал, кто-то выбрасывал», — и это отчасти правда, ибо выбрасывало большинство. Полные урны украинских «прапорцив» стояло.

«У меня язык не поворачивается назвать 9 Мая праздником, потому что часть «дедовоевалов» осталась в оккупированной Советским союзом Европе», — высказался автор «Думской» (позорный сайт депутата Гончаренко) под псевдонимом Ватакаратель.

Ведь вату они карают и ныне заняты вычислением и «заскриниванием» людей, хотя бы даже упомянувших 9 Мая. Преимущественно, депутатов и чиновников, чтобы побольше хайпа.

Как всегда прошлись по замглавы Одесского облсовета Вадиму Шкаровскому, называвшему тероборону бандформированием, а майданы позорными переворотами. Докопались и до экс главы Белгород-Днестровского райсовета Григория Мельниченко — оба посмели опубликовать в соцсетях поздравления с Днем Победы.

«Двое подонков поздравляют с «днем великой пабеды», они идейные русскомировцы, они должны гнить в тюрьме. В комментариях под сообщениями этих недалеких много работы для СБУ, там есть, кого добавить для фильтрационных мероприятий», — бушует нацист Ганул, по всей видимости, имеющий под «фильтрационными мероприятиями» концлагеря и натравливая гестапо на обычных людей.

Только, честно сказать, по сравнению с иными годами, нацовье уже не так храбрится, ни 2, ни 9 мая с портретами Бандеры не ходило, сидит по схронам. Потому что до сих пор пришиблено от ракетного удара по штабу Южного оперативного командования в ночь на 1 мая. Ведь после него из штаба еще семь дней выезжали труповозки и, судя по разрушениям в окрестностях, от отдельных частей ВСУшного кубла мало чего осталось — места прилетов до сих пор оцеплены, а количество жертв скрывается. По неофициальной информации речь идет как о простых «мобиках», так и об офицерском составе.

В который раз повторюсь — о вечном бы уже пора подумать, а не устраивать геноцид тем, кто помнит 9 Мая.

А свой парад не «одэсьци», а одесситы таки увидели. Дело в том, что утром 9 Мая некие хакеры взломали систему спутникового ТВ в Одессе и области, которое внезапно стало транслировать Парад Победы в Москве.

Заодно и нацисты посмотрели. Все равно ничего своего нет. И уже не будет.