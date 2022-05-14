Как одесская тероборона «древними амфорами» поторговала…

Новости Украины

Не знаю, слышали ли вы уже эту историю, но если нет, готовьте носовые платки, потому что придется плакать от умиления и восхищения. Это вначале.

Итак, бойцы одесской 126-й бригады теробороны копали окопы и откопали амфоры, которые сами же и квалифицировали как древнегреческие возрастом 2500 лет (в теробороне все сплошь ученые), то есть до рождения Христа. И сразу же, словно им не надо борониться от врага, потащили сосуды в одесский Археологический музей.

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В общем, сами понимаете, что тут началось — сравнение с «русскими орками», которые только то и делают, что выкорчевывают из квартир украинского мирняка стиральные машинки и унитазы и везут их на танках домой, а укры-то — воины света, бессребреники, молодцы! Вот что значит свидомость — даже во время войны они передали дары древности народу, а не забарыжили за углом!

Замелькали и комментарии археологов.

«Амфоры относятся к эллинистическому времени. Они характерны для некрополей, но бывают и в закрытых комплексах на поселениях», — заключили в музее и датировали находки III – IV до yНашей эры.

Впрочем, под дулами автоматов еще и не такое скажешь. Тем более, когда не власть к историкам прислушивается для получения опыта, а наоборот — историки блеют, что им скажут. Странно, правда, что трезубцев на сосудах не обнаружили и прообразов Бандеры в лупу не разглядели. Но все равно для науки дело важное — поизучают и докажут, что и древние греки были украинцами! Как только, так сразу! После победы.

Однако это еще не конец истории. Не весь мир, все же, разделяет мифы украинской свидомости, поэтому какие-то добрые люди не поленились и раскопали следующую информацию. Оказалось, как сообщает паблик «Одесские катакомбы»:,

«…вооруженные калашами и шанцевым инструментом граждане сперва попытались втюхать глиняные кувшины коллекционерам через интернет. И только после того, как собиратели древностей заподозрили, что их хотят надуть (ну, кто поверит, что под одесским суглинком лежат-полеживают ценнейшие артефакты из времен, когда по этим местам бродили одни бизоны в обнимку с предками нынешних свидомых), только когда афера с амфорами не удалась в просторах интернета, глиняные изделия потащили в музей. Когда и нэ зъив и нэ понадкусював, можно и в благотворительность поиграть».

Добавлю, что перед героической сдачей в музей, на самих сайтах интернет-аукционов, где теробороновцы разместили фото амфор, появились требования к администрации срочно сообщить о бесценных экспонатах в полицию, ибо, цитирую, «есть подозрения, что амфоры украли».

Только вы прекрасно понимаете, если бы кувшины случайно нашел (или налепил самодел — теперь уж неясно) кто-то, у кого в телефоне нашлись бы подписки на русские телеграм-каналы, полиция бы отреагировала. А так как это сделали бандиты теробороны, решили обойтись малой кровью — под фанфары нести амфоры в музей. И не сразу, а потерпев неудачу на торгах.

А что до глубинного народа, как принято теперь говорить — а находка амфор обсуждается даже на кухаркиных форумах — то там тоже все не так однозначно. В древность сосудов кухарки не верят, зато верят в ритуальную принадлежность откопанных предметов — ведьмы им, мол, поклоняются, и тот, кто амфоры раскопает, будет проклят… А, ну это пожалуйста! От круглосуточных сигналов воздушной тревоги народ еще и не так кукухой едет, как-нибудь опишу…

Такая вот занимательная археология, чтобы вы в благородство теробороны случайно не уверовали. Напомню, кстати, что благородные разбойники в перерывах между «научными раскопками-изысканиями» не делали бы себе лежбища в школах, детсадах и жилых кварталах. Барыга — на то и барыга, что умеет наживаться, но не защищать. Потому и прикрывается мирными гражданами. Такое оно и есть — отнюдь не археологическое дно.