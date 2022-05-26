Как одесские «Ельцин-центры» на минималках выслуживаются перед нацистами

26.05.2022  22:59 (Мск), Одесса
Павел Бадаев.  
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Авторская колонка, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Давно хотел написать, только раньше не все бы поняли. Сейчас поймут. Все.

Почему не любят Одессу? Почему идейные, русские, советские люди из Одессы вычеркнуты, а судят о ней по жидобандеровцам (они сами так себя с гордостью называют)?

Давно хотел написать, только раньше не все бы поняли. Сейчас поймут. Все. Почему не...

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Первый ответ на поверхности — дерьмо всегда раздражающе и удушающе заметно, и тут не принципиально, Одесса это или Магадан. Но вот теперь о нюансах…

Казалось бы, после развала Союза охарактеризовать Южную пальмиру можно как «провинциальнее провинции». Ибо худшее, за что коренному горожанину стыдно — Юморина, Джентльмен шоу, Одесский кинофестиваль, кабаки майдановца Либкина — как раз и «благоухает» как то самое, вышеупомянутое.

Неисчислимые творческие союзы, служащие сборищем графоманов, обилие самодеятельности уровня деревянных ложек, но с претензией на плевки в вечность… это только на первый взгляд в них нет ничего плохого, а наоборот, даже хорошее — «все психи в литкружках тусуются — не страшно выходить на улицу»,

НО! Только дураки не понимали, что под личной юродства все эти «творческие мастерские» — Всемирный клуб одесситов, Театр на Чайной и т. п. — годами служили теми же Ельцин-центрами на минималках, другими словами, рассадниками либералов-энтузиастов и мамкиных нацистов со скрипками. И даже обыватель, проходя мимо, не просто крутил у виска пальцем, а, глядя на все эти «хоры еврейских мальчиков» в вышиванках, неистово вопрошал — «Зачем?!.».

Теперь-то вы поняли.

Прикрываться именем «величайшего мудреца, мыслителя и сатирика» Жванецкого было и остается очень удобно (Всемирный клуб одесситов по сей день носит его имя). И в России это одобряли, и на Украине не противились — а, собственно, чему? Изворотливому молчанию по ключевым позициям?..  Впрочем, не буду о покойном — ему давно уже бог судья, но вот вам факт.

Когда в клубе шла возня по созданию памятника Жванецкому в виде его легендарного портфеля и его же любимого кота (композиция была установлена в окне клуба), директор заведения Елена Павлова уже вовсю подпевала своим друзьям, любителям маршей с призывом «Бей жидву и москалей!». Ну, как это совмещается? Как?!. Кстати, свеча в память о погибших 2 мая от рук друзей Павловой одесситов в упомянутом окне не появилась ни разу…

Я мог бы еще «посыпать» фамилиями вроде Павловой, но читателю они все равно не знакомы, поэтому не буду усугублять провинциальный эффект. Скажу просто — и так все 8 лет со дня кровавого переворота на Украине. Вот нельзя просто взять и написать море с креветкой, или презентовать стотысячные тошнотные рассказы про обоссанную наркоманскую Молдаванку, явить гения из музыкальной школы с рахитом… Нет, нельзя — надо обязательно приурочить событие к отправке гуманитарки карателям АТО и т. п.

И наконец, венец творения, признание: «Руководство Одесской бригады теробороны вручило благодарственную грамоту директору Всемирного клуба одесситов Григорию Барацу» (да-да, папе того самого Лени Бараца, уже не смешно «о чем-то говорящему мужчине»), — сообщают местные СМИ. Вручило не просто так, конечно, а «за деятельность, благодаря которой бойцы теробороны получают бронежилеты, бинокли, обувь и другие крайне нужные вещи».

Нормальный одессит плюнет, но не нормальный — в этом Всемирном клубе одесситов и состоит! Поэтому о нем трубят СМИ. Поэтому так и воняет. Поэтому Одессу не любят.

В связи с чем вопрос: и как всем этим коллективным барацам не страшно? Израиль ведь не резиновый, и там «от гонений» скрывается какой-никакой, но все-таки Макаревич, а не вот эта вот перхоть, спонсирующая карателей биноклями… которая в советские времена лохов бы на квашеной капусте на Привозе обвешивала. Ну и так уже, в качестве бонуса: Леня, Гриша, а на побег от режима и похороны — что, Россия опять подаст?..

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