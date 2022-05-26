Как одесские «Ельцин-центры» на минималках выслуживаются перед нацистами

Новости Украины

Давно хотел написать, только раньше не все бы поняли. Сейчас поймут. Все.

Почему не любят Одессу? Почему идейные, русские, советские люди из Одессы вычеркнуты, а судят о ней по жидобандеровцам (они сами так себя с гордостью называют)?

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Первый ответ на поверхности — дерьмо всегда раздражающе и удушающе заметно, и тут не принципиально, Одесса это или Магадан. Но вот теперь о нюансах…

Казалось бы, после развала Союза охарактеризовать Южную пальмиру можно как «провинциальнее провинции». Ибо худшее, за что коренному горожанину стыдно — Юморина, Джентльмен шоу, Одесский кинофестиваль, кабаки майдановца Либкина — как раз и «благоухает» как то самое, вышеупомянутое.

Неисчислимые творческие союзы, служащие сборищем графоманов, обилие самодеятельности уровня деревянных ложек, но с претензией на плевки в вечность… это только на первый взгляд в них нет ничего плохого, а наоборот, даже хорошее — «все психи в литкружках тусуются — не страшно выходить на улицу»,

НО! Только дураки не понимали, что под личной юродства все эти «творческие мастерские» — Всемирный клуб одесситов, Театр на Чайной и т. п. — годами служили теми же Ельцин-центрами на минималках, другими словами, рассадниками либералов-энтузиастов и мамкиных нацистов со скрипками. И даже обыватель, проходя мимо, не просто крутил у виска пальцем, а, глядя на все эти «хоры еврейских мальчиков» в вышиванках, неистово вопрошал — «Зачем?!.».

Теперь-то вы поняли.

Прикрываться именем «величайшего мудреца, мыслителя и сатирика» Жванецкого было и остается очень удобно (Всемирный клуб одесситов по сей день носит его имя). И в России это одобряли, и на Украине не противились — а, собственно, чему? Изворотливому молчанию по ключевым позициям?.. Впрочем, не буду о покойном — ему давно уже бог судья, но вот вам факт.

Когда в клубе шла возня по созданию памятника Жванецкому в виде его легендарного портфеля и его же любимого кота (композиция была установлена в окне клуба), директор заведения Елена Павлова уже вовсю подпевала своим друзьям, любителям маршей с призывом «Бей жидву и москалей!». Ну, как это совмещается? Как?!. Кстати, свеча в память о погибших 2 мая от рук друзей Павловой одесситов в упомянутом окне не появилась ни разу…

Я мог бы еще «посыпать» фамилиями вроде Павловой, но читателю они все равно не знакомы, поэтому не буду усугублять провинциальный эффект. Скажу просто — и так все 8 лет со дня кровавого переворота на Украине. Вот нельзя просто взять и написать море с креветкой, или презентовать стотысячные тошнотные рассказы про обоссанную наркоманскую Молдаванку, явить гения из музыкальной школы с рахитом… Нет, нельзя — надо обязательно приурочить событие к отправке гуманитарки карателям АТО и т. п.

И наконец, венец творения, признание: «Руководство Одесской бригады теробороны вручило благодарственную грамоту директору Всемирного клуба одесситов Григорию Барацу» (да-да, папе того самого Лени Бараца, уже не смешно «о чем-то говорящему мужчине»), — сообщают местные СМИ. Вручило не просто так, конечно, а «за деятельность, благодаря которой бойцы теробороны получают бронежилеты, бинокли, обувь и другие крайне нужные вещи».

Нормальный одессит плюнет, но не нормальный — в этом Всемирном клубе одесситов и состоит! Поэтому о нем трубят СМИ. Поэтому так и воняет. Поэтому Одессу не любят.

В связи с чем вопрос: и как всем этим коллективным барацам не страшно? Израиль ведь не резиновый, и там «от гонений» скрывается какой-никакой, но все-таки Макаревич, а не вот эта вот перхоть, спонсирующая карателей биноклями… которая в советские времена лохов бы на квашеной капусте на Привозе обвешивала. Ну и так уже, в качестве бонуса: Леня, Гриша, а на побег от режима и похороны — что, Россия опять подаст?..