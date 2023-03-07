Как одесские евреи переодеваются в вышиванки под комментарии о газовых печах

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Одесские евреи отметили Пурим. Естественно? Ну, конечно! А неестественно в этом праздновании то, что журналистам сыны израилевы заранее сообщили, что будут отмечать Пурим… в вышиванках.

Не то чтобы ажиотаж вышиванковый получился, но главное же о своем намерении заявить, а еще лучше так обыграть сакральный смысл праздника, что пострадавшие от Холокоста предки в гробах перевернутся.

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Для начала раввин Менди Вольф напомнил историю возникновения Пурима:

«Его установили в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии, от истребления Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса. Влиятельный придворный Аман добился от властелина указа, позволявшего уничтожить иудейскую общину. Узнав об этом, жена правителя Эстер — а о том, что она еврейка, Артаксеркс не знал — добилась встречи с шахиншахом и рассказала ему о кознях Амана и о своем происхождении. Царь разгневался, но так как отменить царский указ было невозможно, он издал новый, разрешив иудеям с оружием в руках отстаивать свое право на жизнь. В итоге они дали бой противнику и выжили, истребив великое множество врагов. Амана повесили на той же виселице, которую он приготовил для родственника Эстер – Мордехая. Так и появился Пурим. Он переводится как «жребий».

Спасибо, как говорится, за экскурс в историю. Странно только, что ранее одесские евреи упомянутый праздник широко не праздновали, намеренно зевак и журналистов на него не звали. А тут решили. Видимо, чтобы сообщить главное:

«События Пурима тесно переплетаются с сегодняшним временем, ибо украинский народ, как и еврейский, сделал все возможное, чтобы предотвратить войну дипломатическим путем, но в конечном итоге взялся за оружие, чтобы избежать истребления. Мы верим и точно знаем, что война с божьей помощью завершится очень скоро нашей победой. У каждого свой фронт и каждый вносит свою лепту в общее дело», — дополнил картину раввин Вольф.

И как, интересно, стерлись у него из памяти «дипломатические пути» в виде постоянных маршей нацистов с призывами «бить жидву и москалей»? Как забылась история с еврейским рестораном, который закрылся из-за угроз сжечь его со стороны нацистов? Забылся и скандал двухлетней давности, когда руководство еврейского музея «Мигдаль-Шорашим» сообщило:

«Музей подвергся атаке комментаторов с антисемитскими и неонацистскими взглядами».

Аналогично квалифицировала случившееся и Объединенная еврейская община Украины, чья пресс-служба сообщила:

«Под видео в TikTok-аккаунте музея нашлись люди, которые жалели, что Гитлер умер, спрашивали про печи и газовые камеры, а на вопрос «Ты количество жертв Третьего рейха видел?», был ответ: «Да, там в основном евреи, поэтому это к лучшему».

«Вещдоки» в виде скриншотов глумления над памятью миллионов евреев до сих пор гуляют по Сети. И это я только об Одессе и о событиях последних лет упомянул, а уж – сколько угроз и оскорблений «дипломатичный украинский народ» нанес своим еврейским «побратымам», сколько синагог осквернил за все годы независимости, и припомнить страшно. А шествий «Свободы» с лозунгом «Умань без хасидов» словно и вообще не было…».

Однако жребий, он же Пурим, паны евреи вытянули своеобразно. Вот только что будет, когда с выбранного ими дна постучат и «дипломатично» напомнят: «А повторить»?..