От зрады зрадющей не перестают клацать зубами, как Глот об клетку, представители профессионального украинства Одессы. На очередной сессии депутаты облсовета отказались включать в повестку проекты о запрете Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и о недопустимости снижения денежных выплат военнослужащим. Оба документа — авторства «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Ну а главное, депутаты отказались голосовать за ликвидацию должности дополнительного заместителя председателя Одесского облсовета, которую занимает ставленник запрещенной ОПЗЖ Вадим Шкаровский.

Почему за отмену именно Шкаровского выступают нацисты, я неоднократно писал на протяжении года. Но давайте — чтобы было еще понятнее — посмотрим на ситуацию глазами местной nazi-активистки Зои Казанжи. Если кто забыл эту нафталиновую персону, то напомню, что именно она руководила пресс-службой ЦИК, когда комиссию возглавлял Сергей Кивалов и стал «пидрахуем», но уже в 2005-м году жиночка переобулась в полете, а в 2014-м, после сожжения людей в Доме профсоюзов, когда одесситы завалили место массового убийства цветами и лампадами, привела туда свезенных в город боевиков, которые уничтожили мемориал. В общем, не только депутат с пониженной социальной ответственность Гончаренко тогда отличился, издеваясь над убитыми и их родными.

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«Вадим Шкаровский — это человек, который за несколько дней до нападения России кричал с трибуны, что «тероборона — это бандформирование». Это он называл события на Майдане «государственным переворотом». И обвинял «5-й канал» в том, что журналисты «призывали людей убивать и жечь». Это он публично заявлял, что Революция Достоинства «развалила государство». Это он в 2019 году был одним из инициаторов обращения к уже новому президенту и Кабинету министров об отмене закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Это занесено в базу данных центра «Миротворец», который занимается отслеживанием преступлений против основ национальной безопасности и государственного строя Украины. Это он — член ОПЗЖ, партии, призывавшей сюда войну и готовой целовать российские танки», — вот иллюстрация упомянутой Казанжи, исходя из которой, можно даже подумать, что Шкаровский — те самые хорошие сапоги, которые нужно брать.

Казанжи Шкаровский

«Вынужден констатировать факт, что в облсовете создана коалиция ОПЗЖ и «Слуг народа». Нашей фракции нет смысла продолжать взаимодействие с руководством областного совета. Я думал, не может быть ничего хуже, чем ОПЗЖ, оказывается, может. Вот такая коалиция, например», — а это мнение депутата от «ЕС» с не менее низкой социальной ответственностью Михаила Шмушковича.

«Одесский областной совет очень активно защищает своих. Даже если это негодяи и предатели, — вторит коллеге порохоботка Казанжи. — А что вы хотите, если превалирует большинство из ОПЗЖ, «Слуги народа», «Доверяй делам» (партия мэра Труханова). У нас даже 6 депутатов от Шария есть».

Милые бранятся, только тешатся. А что до опального Шкаровского, то он уже давно перешел на мову и вместе с гауляйтером области, айдаровцем Максимом Марченко раздает воякам медали и пластмассовые ноги.

А борьба нанайских мальчиков между «ЕС», «слугами», «подранками Медведчука» и даже шестью шариистами совсем не мешает издеваться над мирняком, массово посылая его на убой или отправляя «на подвалы» — в отличие от уничтожения простых людей за их политические взгляды, у депутатов война потешная, причем во всех смыслах — и вообще, и между собой.

А то подумаете еще, что кто-то порядочный в одесском облсовете засел и отбрыкивается.

Да, а что до нежелания рассматривать запрет Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, то уверен, уже на следующей неделе это назовут «техническим моментом» и «просто ошибкой». И, не сомневайтесь, исправят.