«Как он их трахнул!» – майдауны в восторге от Зеленского, но дают срок до февраля

25.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Парламентские выборы на Украине «снесли» значительную часть старой элиты, находившейся при власти со времен распада СССР. У президента Владимира Зеленского есть полгода для того, чтобы показать эффективность своего курса и улучшить экономическое положение.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor заявил бывший украинский актер Алексей Арестович, в украинских СМИ теперь представляемый как аналитик и военный эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня это второй этап Майдана. Точнее, не Майдана, а революции, которая происходит в Украине. Конец старому политическому классу и конец УССР-2, в котором мы жили. Это огромный позитив. И то, что трахнули старую элиту, и еще трахнут – я вообще в восторге от этого… Первый этап был на баррикадах, война, второй – тихо в кабинках закорючки поставили, но, тем не менее, это недоверие всему старому классу, всей старой системе. У нас впервые гармоничный парламент, который разделился по ценностному спектру. Немножко за НАТО, немножко за Россию и очень много за все, что угодно, только чтобы не было так, как было раньше, за новое. Это хорошо, нас ждет ужасно интересный период», – заявил Арестович.

«Я даю Зеленскому от народа до февраля месяца. Посмотрим, как бюджет будет сформирован и так далее. Если до февраля всерьез не удастся сделать реальных экономических подвижек, то первые две платежки – декабрьская и январская за тепло и газ очень сильно подвинут настроения избирателей. Кроме того, у нас же заканчивается транзитный договор с Россией и это будет еще одна линия переговоров очень плотных», – добавил оратор.