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15.09.2021 17:35 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Киев, Кризис, Транспорт, Украина
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«Как они еще стоят?» – в Мировом банке удручены состоянием киевских мостов

Новости УкраиныДорожная инфраструктура Киева сильно изношена, практически все путепроводы Киева надо ремонтировать. Об этом на...

Дорожная инфраструктура Киева сильно изношена, практически все путепроводы Киева надо ремонтировать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт общественной кампании «Евро-Патруль» Вячеслав Коновалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, более 100 киевских мостов нуждаются в ремонте.

«Надо понимать, что есть разная степень отложенных ремонтов. Есть ремонты критические, есть некритические. Например, мост на Осокорках – это вообще старая история, он чуть ли не каждый год обваливается, каждый год скандалы, его никак не могут доделать. Вся проблема именно в том, что не рассчитана инфраструктура на такое количество машинопотоков», – отметил Коновалов.

«105 путепроводов нуждаются в разной степени ремонте. Пройдите, например, под Воздухофлотским мостом – там такие куски бетона вылетают! Вечная история с метро «Осокорки», там, во-первых, построили много домов, во-вторых, открыли еще одну дорогу на дачи на Осокорках. И через этот мост, конечно же, пошел весь поток машин. Естественно, там вся дорога разбита и ее надо очень серьезно ремонтировать», – добавил эксперт.

«Мост Патона – это старая история, его никак не доремонтируют, мост метро который тоже начинают ремонтировать, 150 миллионов выделяют- недовыделяют. Там была классическая история – приезжал эксперт Мирового банка из Германии, оценивал состояние киевской дорожной инфраструктуры, смотрел на этот мост задумчиво, чесал репу и говорил: «Как он еще стоит?», – рассказал Коновалов.

На заглавном снимке – Мост Патона.

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