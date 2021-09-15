«Как они еще стоят?» – в Мировом банке удручены состоянием киевских мостов

15.09.2021 17:35 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Дорожная инфраструктура Киева сильно изношена, практически все путепроводы Киева надо ремонтировать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт общественной кампании «Евро-Патруль» Вячеслав Коновалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, более 100 киевских мостов нуждаются в ремонте.

«Надо понимать, что есть разная степень отложенных ремонтов. Есть ремонты критические, есть некритические. Например, мост на Осокорках – это вообще старая история, он чуть ли не каждый год обваливается, каждый год скандалы, его никак не могут доделать. Вся проблема именно в том, что не рассчитана инфраструктура на такое количество машинопотоков», – отметил Коновалов.

«105 путепроводов нуждаются в разной степени ремонте. Пройдите, например, под Воздухофлотским мостом – там такие куски бетона вылетают! Вечная история с метро «Осокорки», там, во-первых, построили много домов, во-вторых, открыли еще одну дорогу на дачи на Осокорках. И через этот мост, конечно же, пошел весь поток машин. Естественно, там вся дорога разбита и ее надо очень серьезно ремонтировать», – добавил эксперт.

«Мост Патона – это старая история, его никак не доремонтируют, мост метро который тоже начинают ремонтировать, 150 миллионов выделяют- недовыделяют. Там была классическая история – приезжал эксперт Мирового банка из Германии, оценивал состояние киевской дорожной инфраструктуры, смотрел на этот мост задумчиво, чесал репу и говорил: «Как он еще стоит?», – рассказал Коновалов.

На заглавном снимке – Мост Патона.