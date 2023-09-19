Распиаренное на весь мир усилиями недоумков из пресс-службы украинского МИД фото из Умани, на котором паломник-хасид целует шеврон на плече фейкового «азовца» с позывным «Ребе», наделало много шума в СМИ и соцсетях, вызвав к жизни буквально тучу самых разных комментариев, большая часть из которых, по правде говоря, просто мусорные, даже если в них говорятся формально правильные вещи.

Если свести весь корпус претензий критиков к какому-то общему знаменателю, то он будет примерно таким: это же еврей, как он мог (вариант: как они в целом, как еврейский народ могли) забыть преступления фашизма, ну и дальше понеслось привычное холокост-холокост и гитлер-гитлер-гитлер.

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Чуть более продвинутые в знании истории принялись с умным видом вспоминать погромы времен Хмельницкого, Колиивщину 18 века (а дело было как раз в Умани и окрестностях), гайдамаков с петлюровцами, нюрнбергские расовые законы, «окончательное решение» и прочие концлагеря.

Другие не углубляются в прошлое, а задают вопрос о том, почему современное государство Израиль, столь нетерпимое на доктринальном уровне к любым проявлениям гитлеровского нацизма, смотрит сквозь пальцы на опасные игры украинских реконструкторов бандеровщины, которая как раз таки была союзной немецкому Рейху и лидеры которой – нынешние герои Украины – не стеснялись публично декларировать свой зоологический антисемитизм и при возможности применять идеологические установки на практике.

Одним словом, смешались в кучу хасиды, сионисты, гайдамаки с петлюровцами и бандеровцами, основатели Израиля и современные украинские майданщики. Неудивительно, что в такой постановке малознакомый с предметом человек понять решительно ничего не сможет и в лучшем случае удовлетворится поверхностным пропагандистским объяснением, которое, скорее, затуманивает проблему, нежели ее объясняет.

Начнем с самого простого. Есть странный в своей устойчивости миф, будто существуют народы, едва ли не генетически устойчивые к заражению фашистскими идеями, получившие «прививку от фашизма» в ходе тех или иных исторических событий. В наших палестинах особенно любят рассуждать о «генетической прививке от фашизма», полученной русскими и евреями. Мол, и те и другие пострадали от нацизма больше всего, а потому – «не забудем, не простим», «больше никогда» и все такое.

Между тем, все это – вздор. Не существует народов ни генетически предрасположенных к фашизму, ни генетически застрахованых от него. Более того, сама идея о «генетическом» характере фашистской индоктринации – и есть самая что ни есть фашистская в своем корне, выводящая социальные и культурные моменты из биологии и «расовых принципов».

Хорошо по этому поводу написал украинский журналист и бывший политзаключенный режима Порошенко Павел Волков:

«Никакого национального антидота от нацизма не существует. Ни у евреев, ни у русских, ни у кого. Поэтому холуйство еврея на фото перед нацистом — явление, конечно, позорное, но ничуть не удивительное. Холуйствовать может любой, независимо от его национальности».

Нацизм или фашизм, в данном случае не суть, – это не внешние атрибуты, не ритуалы, не эстетика, не свастики с вольфсангелями, черепами и зигами, не песни про Хорста Веселя, Джовинеццу или «Лицом к солнцу», а, прежде всего, идея. Мировоззрение. Доктрина. А идея не имеет национальности.

Сделаем еще один разворот оптики и перенесемся в 1930 – 1940-е прошлого века. Что мы там увидим? Пока одни русские миллионами сражались в рядах Красной Армии, другие русские – числом сильно поменьше, но тем не менее, ходили строем на митинги какой-нибудь Русской фашистской партии Вонсяцого или записывались в Казачий кавалерийский корпус СС. Я здесь принципиально ограничиваюсь сугубо фашистскими течениями и не касаюсь феномена власовщины и РОА – то были все таки не доктринальные фашисты, а классические коллаборационисты.

Или вот евреи. Пока миллионы одних массово уничтожались в концлагерях немецких нацистов, другие, в том числе и идейные отцы-основатели будущего Израиля типа Хаима Вейцмана, прекрасно находили общий язык с тем же Гитлером, прагматично рассматривая немецкий геноцид как средство пополнения Земли Обетованной изгоняемыми из «новой Европы» неофитами.

Впрочем, эта тема большая и отдельная.

Но бог с ним, с Гитлером. Вообще самая большая ошибка в рассуждениях современных медийных борцов с фашизмом, включая и украинский – это сведение данного феномена во-первых, к внешним атрибутам, о чем сказано выше, а во-вторых, к конкретному историческому контексту конкретной Германии или Италии тридцатых.

Между тем фашизм, как любая идеология, многолик и – простите за каламбур- интернационален. В политическом спектре любой страны на любом континенте вы обнаружите фашистские или близкие к ним по духу и установками партии или движения. Есть фашизм тюркский – те же самые «бозгурты» или «Серые волки», есть армянский фашизм ( вспомните Гарегина Нжде), существовал фашизм иранский – при шахах Пехлеви и до англо-советской оккупации весьма заметный.

Японский фашизм знают все, а вот про тайский слышали немногие. Между тем – «нормальный» такой фашизм», ничуть не хуже других – только с Буддой на знамени разнообразных «Красных гауров» или «Девятой силы».

Аналогичный буддистский фашизм процветает по сей день на Шри Ланке в лице тамошних праворадикалов из Боду Бала Сена, проповедующих и практикующих этнические чистки и религиозную дискриминацию, обращенную в их случае на меньшинства местных мусульман и индуистов-тамилов. А в соседней Индии действует целый выводок фашистских или околофашистских партий, обьединенных понятием Хиндутвы ( Индия для индийцев). Наиболее скандальная из всех – партия Шив Сена («Армия Шивы» из штата Мазараштра).

Индонезийские фашисты-мусульмане в ходе переворота 1964 года и после него загеноцидили несколько миллионов местных китайцев и коммунистов. Испанские фалангисты были яростными католиками. А румынские, болгарские, сербские и греческие фашисты – истово православные. А есть еще куча фашизмов латиноамериканского или африканского изводов, порой весьма экзотических, но обязательно утверждающих то или иное превосходство – расовое, этническое или религиозное.

Ну и евреи не исключение. Возможно, это кому-то покажется удивительным, но существует также и еврейский фашизм. Не карикатурные «сионские мудрецы» из антисемитских агиток, а вполне историческое явление, которому уже больше семидесяти лет.

Современник Гитлера и Муссолини и один из основателей политического сионизма Владимир Жаботинский не избежал увлечения фашистскими идеями и понимал под «расой» то же самое, что Геббельс с Розенбергом – «общность людей с наследственными культурно-психологическими чертами».

Вот его прямая цитата:

«Ясно, что есть, слава Богу, еврейская раса и есть у этой «смеси» свой «рецепт» — и физический, и духовный, и это всё — у нас в крови. Глупо отвергать очевидные вещи, давным-давно признанные всеми, только из-за того, что их употребили во зло в Мюнхене».

Если заменить в процитированном отрывке «евреев» на «украинцев» мы получим чистого Донцова или еще одного почитаемого ныне на Украине «расового теоретика» и «геополитика» Юрия Лыпу.

Кому интересно, может погуглить по названиям такие организации как «Хагана» или «Иргун цваи леуми». Современники, включая именитых евреев типа Эйнштейна или будущего теоретика тоталитаризма Ханы Арендт, уже тогда называли их «фашистскими», того же мнения придерживается и энциклопедия «Британника», хотя в современном Израиле эти террористы и фашисты возведены в пантеон национальных героев и борцов за государственность.

При этом, по принципам построения и идеологии они мало чем, а, по сути, ничем, кроме национальной принадлежности, не отличались от действовавших в межвоенной польской Галиции Украинской военной организации Коновльца-Мельника (тут идентичность даже на уровне названий – «Иргун» в переводе с иврита – национальная военная организация) и выросшей из нее затем ОУН – Организации украинских националистов.

Отличие лишь в том, что ОУН кошмарила поляков, а еврейские националисты и террористы – британцев и арабов. Если оуновцы мстили польским чиновникам и полицейским за пацификации в западной Украине, то «Иргун» с «Хаганой» проводили «акции возмездия» против арабов и теракты против британского мандата в Палестине.

На счету этих организаций большое количество акций устрашения, в которых, наряду с вооружёнными арабами, еврейскими полицейскими и английскими военными, погибло множество мирных жителей.

Из этих двух организаций уже в независимом Израиле возникла профашистская, а по мнению многих исследователей откровенно фашистская партия «Херут» во главе с национальным героем Израиля и бывшим лидером террористов из «Хаганы» Менахемом Бегином – будущим лауреатом Нобелевской премии мира за замирение с египтянами по Синаю.

Откровенно говоря, на руках Бегина и ему подобных крови не меньше, чем на руках у каких-нибудь Коновальца или Бандеры. С той лишь разницей, что это не польская или русская, а арабская или британская кровь. Впрочем, по традиции всех подобных радикальных движений, боевики «Иргуна» и «Хаганы» кошмарили не только «врагов нации», но и обычных еврейских обывателей, не демонстрировавших достаточного рвения в поддержке израильской незалежности- то бишь, «коллаборационистов».

На популярных в те времена фашистско-авторитарных организационных и идейных принципах строились первые еврейские военизированные националистические организации в Палестине, боровшиеся за независимость и устраивавшие британским администраторам ад на земле – в виде взрывов, поджогов, терактов и убийств.

Среди наиболее серьёзных и известных довоенных терактов «Иргуна» — взрыв на рынке в Хайфе 6 июля 1938 года, когда в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в молочном бидоне, погибли 23 человека и 52 получили ранения. А наиболее известным послевоенным терактом стал взрыв гостиницы «Царь Давид» в Иерусалиме 22 июля 1946 года, когда погиб 91 человек, а 250 были ранены.

Был еще малоизвестный у нас микрогеноцид арабов 1947 года (чем не «Волынская резня»?), когда террористы из «Лехи», «Иргуна» и других организаций массово сгоняли жителей арабских деревень с их земли, физически истребляли неугодных для расчистки «жизненного пространства» под будущие еврейские поселения. Кому интересно, опять же можно погуглить по ключевым словам «Дейр-Ясин».

На этом поразительное сходство теории и практики с украинским националистическим движением не заканчивается. Знаменитый раскол в «Иргуне» в 1940 году после смерти его основателя Жаботинского до боли напоминает перипетии раскола в ОУН двумя годами ранее – после смерти полковника Коновальца. Только вместо немцев были англичане.

Радикальная фракция «Лехи», во главе с Авраамом Штерном и будущим президентом Израиля Ицхаком Шамиром, считала главным врагом англичан и предлагала нацистской Германии свою помощь в борьбе с ними, как это сделали бандеровцы в Польше…

Основная же часть «Иргуна», во главе с Давидом Разиэлем, предпочла на время войны с нацизмом сотрудничать с англичанами, проводя операции по заданию Ми-6 (бандеровцы в это время сидели на довольствии у Канариса).

Сионисты рассматривали британские войска как «преступную нацистскую британскую оккупационную армию». Убийство в 1944 году боевиками «Лехи» британского министра по делам Ближнего Востока Уолтера Гиннеса – это же в чистом виде бандеровский атентат против главы польского МВД Бронислава Перацкого.

А взаимные интриги руководителей организаций сионистских боевиков (когда вожди «Хаганы» помогали британцам в арестах конкурентов из «Иргуна» и «Лехи») буквально в деталях повторяют склоки между бандеровцами, мельниковцами и «двийкарями» на Украине.

Понятно, что у воспитанных на этом сантименте и на этих героях правых израильтян не может не возникнуть определенной, как сказал бы покойный Лев Гумилев, «комплиментарность», то бишь «взаимная симпатия на подсознательном уровне» к современным энергичным и агрессивным как все неофиты нацибилдинга украинским националистам и их майн кампфу.

К тому же не секрет, что израильские правые и феномен сионизма являлись и являются предметом активного изучения и белой зависти со стороны многих украинских националистов. Они в этой истории без труда нашли «свое» – начиная от насаждения абсолютно мертвого пару тысячелетий языка в качестве государственного, заканчивая тотальной милитаризацией общества и практически узаконенной сегрегацией по религиозному и этническому принципу.

Еврейские поселения на традиционно арабских землях мало чем отличаются от попыток приезжих рагулей рулить где-нибудь в Одессе, указывая местным, на каком языке нужно говорить.

Да и в целом людям, проповедующим принцип крови как основу для украинской государственности не может не импонировать государство, основанное на расово-этническом фундаменте, который многие в современной Европе и даже в США считают «расистским». В этом смысле «украинское» государство для расово правильных украинцев это калька с еврейского государства исключительно для евреев, где неевреям гражданство не светит.

Не стоит переоценивать и израильский антифашизм. Нет, он безусловно имеет место, но он, как бы сказать поточнее – трактуется очень узко и локализован в историческом моменте – исключительно как осужденный в Нюрнберге немецкий национал-социализм с его преступлениями против, в первую очередь, евреев. Отсюда и нарратив насчет Холокоста.

Попробуйте заявить, что русских вообще-то погибло больше, и вас моментально заклеймят и заклюют. Поэтому не стоит ждать от израильских официалов осуждения «фашизма вообще», как такового. Во времена Холодной войны антифашистский Израиль целовался в десна с режимом апартеида в ЮАР и был едва ли не единственной страной западного блока, которая его официально признавала.

Израиль зорко стоит на страже в отношении проявлений антисемитизма, который, в отличие от фашизма, наоборот, трактуется сильно расширительно. Так, например, под антисемитизмом часто понимают простую критику внешней и внутренней политики израильского правительства.

Но и тут не стоит обобщать. Левый и либеральный Израиль не питает симпатий к нацистам – что к своим, что украинским. Однако тем не менее склонен во многом спускать на тормозах активную критику украинских реалий, но по причинам иного порядка: в этой либеральной среде очень не любят Путина и в целом текущий российский политический режим, а любых его противников рассматривают, как своего рода меньшее зло.

В свое время еврейский активист из Киева Эдуард Долинский, который как раз активно критикует бандеровщину, откровенно признавался, что, мол, в частных беседах с представителями Израиля и американского еврейства ему доводилось слышать такое: украинское увлечение ультранационализмом, все эти элементы исторического восточноевропейского аграрного фашизма и возрождающийся культ его покойных вождей – это, конечно, нехорошо, и мы с этим однозначно будем бороться и не примем, но… потом.

Когда наступит это «потом» – тоже было сказано предельно откровенно – после того как «Россия получит по зубам» и будет снят с повестки беспокоящий этих деятелей вопрос «путинской угрозы», являющейся продолжением традиционных антисоветских стереотипов времен Холодной войны.

Пока же идет война, украинским националистам и нацистам многое позволяют и спускают с рук, потому что откровенная критика всего этого будет воспринято как распространение «кремлевских нарративов» ( еще одно западное «табу») и неосознанным подыгрыванием «агрессивной России».

Как откровенно пишет та же The New York Times:

«Если Украина потерпит поражение, Путин получит новые возможности, что приведет к серьезным последствиям для западного мира».

Вот, боязнь этих самых последствий и пересиливает опасения и брезгливость в отношении периферийного аграрного фашизма украинского извода. Тем более что как раз Западу он в сиу своей вторичности и периферийности совсем не угрожает.

По большому счету такая позиция мало чем отличается от классического штатовского «это наш сукин сын», пока он полезен, он вне зоны критики. Так что никакого секрета или парадокса в видимой пассивности Израиля в отношении украинских бандеровцев нет. Как нет и заговора. Все довольно просто – политическая целесообразность рулит. А еще – для нашего общества это может быть странно, но в качестве «нового Гитлера» они там у себя рассматривают нас с вами, а вовсе никакой не «Азов».

Хотя, безусловно, и тут не стоит мазать всех одной краской. Не все, далеко не все. Но нам то от этого не легче, правда?