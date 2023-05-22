Как они смогли пройти? – прорыв диверсантов под Белгород вызвал неудобные вопросы

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Украинские паблики продолжают с воодушевлением вбрасывать в информационное пространство сообщения о продвижении диверсантов в Белгородской области, утверждая о возникновении паники в областном центре и массовом бегстве населения.

Российские источники же сообщают, что в Белгородской области продолжается операция по выдавливанию и уничтожению противника. Ветеран Чеченской кампании полковник Геннадий Алехин сообщил, что обнаруженная украинская ДРГ засечена и окружена в доме культуры одного из поселков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации доложено президенту Владимиру Путину. Одновременно поступают сведения об активизации ракетных ударов по объектам ВСУ в Харькове. «Сегодня гремим целый день», – сообщили «ПолитНавигатору» харьковчане.

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«Пока картина выглядит так: ГУР направил в рейд на Белгородчину предателей для того, чтобы минимизировать информационный ущерб поражения в Артемовске. Выруси зашли в район поселка Глотово, что у самой границы. Боевиков ГУРа Буданов сделал смертниками. Предателей не жалко никому. Им даже броню не оставили для огневой поддержки. Коробки после доставки в район – свалили», – пишет военкор Евгений Поддубный.

Его коллега Герман Куликовский задает неудобный вопрос.

«Понятно, что это пиар-акция, но вопросы к тому, как они смогли пройти, все же есть. Жирнющая цель, тем более в условиях наличия укрепрайона с минными заграждениями. Хохлов-то убьют (или, как сообщают СМИ, выдавят), но все можно было сделать гораздо быстрее и красивее, без запугивания местных жителей», – рассуждает автор.

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин традиционно винит во всем военных.

«Где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ – это большой вопрос, который нужно задать руководству военного ведомства. Насколько мне известно, военное ведомство не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия», – утверждает он.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявляет о провале разведки.

«Даже я – прославленный своей глупостью, паникёрством и трусостью «прапорщик-реконструктор» – предупреждал о предстоящей вылазке противника (кстати – не последней, уверен) на нашу территорию загодя. И? И вот – вторглись. И даже ,получается, успешно. Влезли. Теперь мы будем их выбивать, разрушая собственные населенные пункты. Одно слово – молодцы!».

«Паниковать не стоит, но усилить границы стоит. Погранцам выплаты давать стоит, признать их участниками СВО стоит. Я была в Шебекинском районе Белгородской области, 2 км от границы, многие блокпосты пустовали… Границы не готовы на все 100% к отражению атак. Не готовы. И Буданов это знает. Это факт», – отмечает экс-помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова.

А вот телеграм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР призывает не поднимать панику.

«Если бы целью было действительно что-то серьёзное, то хохлы шли бы не с двумя танками и одной колонной, а целой толпой и сразу с нескольких направлений. Даже дураку понятно, что единственная цель этой вылазки – развести панику и оттащить наши резервы перед возможным контрнаступлением. Да, это дерзкая вылазка, но ничего более крупного, чем «пэрэмогу» салопоклонников и нытьё некоторых наших истеричек, она достичь не сможет».

Член совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова резюмирует:

«На этом этапе мы уже учёные и понимаем, что будет дальше. Из Белгородской области диверсантов выдавят, кого-то возьмут в плен и будут судить, кого-то убьют там же. От Артемовска внимание отвлечено, победа в нем заглушена сегодняшними событиями, которые Украина преподносит с лукавой торжественностью – «в операции в Белгородской области участие принимают только россияне из «Легиона Свободы». Но завтра дым развеется, Украине придется признать, что она проиграла Артёмовск. Дым сегодняшней акции развеется, да, и останется Артёмовск – навсегда в составе Российской Федерации. И невероятно окрепшее чувство гадливости к тем русским, которые участвуют в сегодняшней акции против своей страны и к тем, кто их поддерживает и может оправдать».