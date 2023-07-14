Как остановка зерновой сделки обрушит экономику Украины

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Предстоящая остановка зерновой сделки катастрофически обрушит экономику Украины, которая и так держится исключительно за счёт новых кредитов Запада, выдаваемых не бескорыстно, а под проценты.

«Две трети (63,6%) в товарной структуре экспорта Украины сельского хозяйства подпадает под полную остановку «зернового коридора», – указывает в свежей статье изгнанный с Украины политик Виктор Медведчук.

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Остановка «зерновой сделки» означает катастрофу для Киева, ведь прошлогодний экспорт Украины и так сократился на 35,1% — до 44,1 млрд долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса составляет при этом 11,1 млрд долларов.

«Украинская власть громогласно обвиняет в этом Россию, но как-то молчит, что союзники нанесли украинской экономике значительно больший экономический урон, продлив ограничения Еврокомиссии и стран-соседей по Евросоюзу на импорт украинской аграрной продукции. Украину принуждают заимствовать, а не зарабатывать, садят на финансовую иглу», – указывает Медведчук.

По данным политика, стоимость залежей полезных ископаемых на территориях, которые утратила Украина после 2014 года, – от 12,4 до 14,8 трлн долларов. После начала СВО за границу из Украины выехало до 18 миллионов человек.

Никак изменить ситуацию марионеточный режим Зеленского не может: единственный выход – набирать новые кредиты под проценты.

«Украина сегодня живет исключительно в долг, без какой-либо возможности расплатиться. Такая возможность не существует даже теоретически… Нынешний год Украина проходит с рекордными заимствованиями, в первом полугодии — 23,6 млрд долларов… В государственном бюджете на 2023 год, при утвержденных расходах в 84 млрд долларов, заимствования для покрытия рекордного дефицита предусмотрены в размере 59 млрд долларов… Именно в этих цифрах финансово-экономический крах страны, Украина с отчаянностью банкрота берет кредиты, где только можно», – указывает Медведчук.

По его словам, Запад прекрасно осознаёт, что верхушка в Киеве не сможет вернуть деньги.

«Западу не нужна сильная Украина, а нужна слабая Россия. И именно этим и обусловлена его экономическая политика. То есть, все эти вложения не в развитие Украины, а в развал России. А если не выйдет, то Запад не в накладе — разденет тогда Украину, как липку… Для зарубежных экономистов нет секрета в том, что Украина уже экономически не существует. Что с того? Это не единственная страна, которая есть только номинально. В Африке полно таких стран, полностью зависящих от западной помощи. Номинально они независимы, но реально они не контролируют ни свои ресурсы, ни свою политику. Называется это неоколониализм, и идет он путем сталкивания в долговую яму страны посредством продажной элиты, превращение Украины в колонию», – резюмирует Медведчук.