«Как от Гитлера и бен Ладена» – в Европарламенте убеждают евреев «дистанцироваться» от Нетаньяху

Евреи должны дистанцироваться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который совершает злодейства наравне с Гитлером, Муссолини и бен Ладеном.

Об этом во время выступления в Европарламенте заявил итальянский политик Леолука Орландо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более 54 тысяч человек погибли, многие из них дети. Тысячи палестинцев ежедневно умирают из-за блокады гуманитарной помощи. Госпожа Каллас, сколько ещё преступлений нужно совершить, сколько ещё палестинцев нужно убить, или оставить умирать? Нужно ли это вообще? », – возмутился Орландо.

«Европа должна взять на себя ответственность, и прежде чем вводить санкции и останавливать финансирование, обратиться к израильскому народу, который пострадал от ужасной трагедии шовинизма и фашизма.

Немцы, которых попросили дистанцироваться от Адольфа Гитлера, итальянцы – от Муссолини, другие – от Усамы бен Ладена. Мы просим вас дистанцироваться от Нетаньяху», – подытожил он.