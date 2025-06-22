Как от Зеленского бегал за границу «министр национального единства»

Украинская политическая сцена уже давно превратилась в театр одного актера. Где на подмостках мечется Владимир Зеленский, а его окружение играет роль артистов массовки – с эпизодическими ролями – с важным видом произнести что-то вроде «Кушать подано», после чего молча убраться за кулисы.

Впрочем, в ситуации, когда надстройка формального парламентаризма в стране все-таки сохранена, но влиять на что-либо депутаты почти перестали, единственно, в чем они не могут себе отказать – это в зрелищах. Эту роль играют периодические вызовы на ковер тех или иных проштрафившихся министров – послушать их отчеты по тем или иным актуальным для страны и депутатов вопросам.

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На этой неделе перед Радой таки отчитались глава минобороны Умеров и минэнерго Галущенко. Обоих сейчас обвиняют в множестве грехов, главный из которых – традиционно – коррупция.

В одном случае – мутные схемы с деньгами «международных партнеров» и пропавшие сотни миллионов в «Энергоатоме», которых так и не увидел шагреневый украинский госбюджет, а в другом – беспокойство депутатов вызывает состояние фортификаций в Сумской области, которые рискуют повторить судьбу харьковских.

То есть, на бумаге они как бы есть, а в реальности – совсем наоборот. Вроде бы кто-то даже видел в сумском приграничье так и не вкопанные в землю «зубы дракона» и теперь шановне панство в Раде боится, что все это добро присвоят себе и пристроят к делу наступающие русские – уже для обороны от ВСУ отбитых плацдармов на подступах к Сумам.

Министры долго упирались и в Раду с отчетами не шли, в итоге депутаты все же получили свой «час славы» и даже задали несколько неудобных чиновникам вопросов. Но до оргвыводов дело пока не дошло. Разве что неугомонный «сливной бачок» Рады нардеп Гончаренко порадовал инсайдом – мол, скоро Умерову на выход, а на его место прочат действующего главу СБУ Малюка. Но так это или нет, пока что можно только гадать.

Зато парламент дал большинством голосов отмашку на создание «трехголовой» следственной комиссии во главе с провластным депутатом Максимом Бужанским (миньоном Ермака), многолетним адвокатом Тимошенко Сергеем Власенко и влиятельным соросенком из близкой к западным посольствам партии «Голос» Ярославом Железняком.

Эта троица будет смело и безбоязненно (насколько позволит длина поводка в руках той же Банковой) вгрызаться в тело коррупции в органах прокуратуры, Нацполиции, СБУ, ГБР, НАБУ и прочих наплодившихся в ходе постмайданных реформ правоохранителей. За которыми, как выяснилось постфактум, самими нужен пригляд на предмет воровства.

Фоном для создания комиссии стала совсем уж некрасивая история последних недель, связанная с одним из фаворитов Зеленского – недавно назначенным на должность вновь созданного «министерства национального единства» Алексея Чернышова.

Чьей задачей при назначении было пафосно объявлено содействие возвращению на родину миллионов уехавших после начала войны за границу украинцев. Чтобы, значит, было кому восстанавливать страну, когда все это закончится. Ну и вообще – чего генофонду нации зазря на чужбине пропадать.

Но как скоро выяснилось, этот самый Чернышов не успел к выполнению означенной задачи даже подобраться. Так… парочка интервью с громкими анонсами – и на этом все.

Зато он в рекордно короткие сроки успел влипнуть в целый ряд дурно пахнущих коррупционных историй, что-то там украсть (не буду утомлять вас подробностями воровства) и попасть в сферу пристального внимания Национального антикоррупционного бюро ( НАБУ) за контроль над которым, с момента его создания, идет смертельная борьба между киевскими соросятами и сменяющими друг дружку на Банковой президентами их «любыми друзями».

Так вот. Министр Чернышов, не будь дурак, узнав о грозящем ему подозрении от НАБУ, спешно дал деру за кордон, организовав себе разрешение на выезд для какой-то презентации в Вене. А потом помахал родной стране из Вены ручкой, решив… не возвращаться назад. Последний раз он участвовал в каком-то правительственном заседании по видеосвязи.

Более того, как выяснилось вдогонку, ушлый министр не только сумел сбежать сам, но и каким-то макаром вывез из страны свою семью – в обход всех действующих правил и запретов на выезд. И помогли ему в этом – никогда такого не было, и вот, опять – те самые правоохранители, коррупцию среди которых собралась расследовать «трехголовая» комиссия Рады.

Как ерничает по этому поводу такой же беглый экс-чиновник Банковой Арестович, «когда в страну отказывается вернуться министр возвращения, в этом есть нечто окончательно необратимое».

И действительно, случай с Чернышовым уникален тем, что это первый в украинской истории случай, когда из страны дал деру не бывший, а ныне действующий чиновник высокого ранга. До этого бывало всякое. Например, в той же Вене осели обвиненные в коррупции экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко и экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенченко – оба с открытыми против них в Киеве уголовными производствами.

А в прошлом году в Европу удрал прямо с корабля на бал попавший в опалу зам Ермака в Офисе Зеленского Ростислав Шурма, напоследок обличивший бывшее начальство в авторитаризме и нежелании заканчивать войну прямо во время своего видеовключения в работу очередного саммита по послевоенному восстановлению Украины.

Но чтобы действующий министр – такого еще не было. Естественно, грантоедская пресса (а другой, которая могла бы себе позволить поднимать такие темы, нынче в Киеве нет) подняла шум. И более того, раскопала, что лично Зеленский крайне недоволен ситуацией и тайно отрядил в Вену своего посланца, бывшего компаньона по «Кварталу 95» и зятя Коломойского Тимура Миндича.

Последнему Зеленским было поручено найти аргументы и убедить беглого министра вернуться назад, пообещав ему «амнистию» и содействие в спуске обвинений НАБУ на тормозах. Благо, сам же Миндич Чернышова Зеленскому и рекомендовал, а до того они годами дружили. Такое вот у Зеленского «правовое государство» и борьба с коррупцией получаются.

Кстати, маленький, но показательный штришок. Буквально на днях СБУ и НАБУ поймали за шкирку брата Тимура Миндича – буквально на границе Украины – при попытке сбежать из страны. Как выяснилось, родственник компаньона Зеленского обвиняется в воровстве крупной суммы со счетов «Харьковоблгаза». Беглец-неудачник даже успел посидеть пару дней в СИЗО, после чего его вытащила оттуда «мохнатая рука» под домашний арест.

Тут уже, естественно, встали на дыбы и грантоеды – с криками «А как же европейские реформы?!». Разве ж за это мы боролись и страдали, доламывая украинскую судебную и правоохранительную системы по заветам из ЕС?

Вся эта ситуация заметно оживила поутихшую было критику менеджеров Банковой во главе с самим «консильери Ермаком». Последнему в эти дни, словно бы нарочно, «прилетело» из Европы, где издание Politico разразилось обличительной статьей, суть которой в том, что Ермак все только портит, и лишь мешает Зеленскому наладить хоть какой-то продуктивный диалог с новой властью в Вашингтоне.

Но вернемся к беглому «министру национального единства». Ситуация с ним прямо бросает длиннющую тень на репутацию Зеленского – всем известно, что Чернышов не просто фаворит, а настоящий друг семьи. Один из немногих членов правительства, который удостоился чести быть приглашенным на празднование дня рождения Зеленского. И жены их– не разлей вода, вместе по бутикам и курортам шастают. И тут такая беда.

Причем, получается – два в одном. И коррупция (получается, что воровал министр с ведома покровителя, а тот теперь пытается дело втихую замять). И громкий имиджевый провал (невыполнение поручения президента по обеспечению того самого «единства» и бегство из страны).

В эту череду скандалов совершенно органично вписалась история с «неподкупным журналистом-расследователем» Денисом Бигусом. И того самого «Бигус-инфо», которое выдает на гора компроматы на киевских «випов». На уходящей неделе нардеп Гончаренко опубличил сведения о том, что Бигус – внештатный осведомитель СБУ. Включая и ксерокопию удостоверения.

После чего вся «патриотическая» свора дружно кинулась затаптывать сидящего у них костью в горле «расследователя» ногами – мол, не по понятиям это, ты теперь нерукопожатый и «подментованный». После нескольких дней молчания Бигус высказался в том духе, что да – агент. Но он этим гордится, работает же не на врагов, а на родную охранку.

Но успокоить хейтеров не вышло – тут как раз подоспела вторая часть истории – о том, как Бигус получил за свою работу 400 тысяч гривен черным налом из спецфонда СБУ (фактически это деньги американских налогоплательщиков). Цимес в том, что человек одной рукой берет деньги у государства из «черной кассы», а другой – обличает это же самое государство в – вы не поверите – коррупции.

Но самое смешное во всем этом, что, как оказалось, истории Бигуса и Чернышова имеют нечто общее. И это общее – компаньон Зеленского Тимур Миндич. Дело в том, что когда в Раде начали докапываться до «фортификаций Шредингера», выяснилось, что именно он стоит за фирмами-однодневками, получавшими дурные подряды на строительство и не делавшими в прямом смысле слова, ничего.

А доказательную базу против Миндича нарыл – да-да, Денис Бигус. Выпустивший почти часовое расследование о том, как подставные фирмы людей из окружения Зеленского – «распилили» сотни миллионов долларов из бюджета, выделенных на строительство оборонительных фортификаций, накручивая цены на стройматериалы до космического уровня и ведя сами работы лишь на бумаге.

В расследовании говорилось, что вся коррупция на местах при строительстве фортификаций курируется из Киева, и в этом задействован близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич – совладелец студии «Квартал 95».

В общем, круг замкнулся, а гидра украинской антикоррупции укусила сама себя за хвост. Неудивительно, что у наблюдателей за процессом сразу возникли обоснованные подозрения в том, кто «спалил контору» и кого именно следует благодарить незадачливому внештатнику СБУ Бигусу за свои внезапные репутационные проблемы.

Так что, работы созданной в Раде комиссии и правда предстоит много. Главное, в ходе процесса снова не выйти на самих себя. А то прецеденты уже есть.

Уже когда дописывались эти строки, стало известно, что Алексей Чернышов все-таки вернулся на Украину. Под какие гарантии и обещания, пока что неизвестно. Да и роль компаньона Зеленского Миндича во внезапном возвращении «блудного министра» обрастает новыми вопросами – пока что без ответа.

А киевские пикейные жилеты, получив свою порцию информации к размышлению, задумчиво кивают головами: ну и зачем им понадобился весь этот цирк?