Как отминусовать Зеленского, рейтинги которого устремились вниз

Украинские социологи продолжают фиксировать печальный для президента страны Владимира Зеленского, но закономерный в сложившейся ситуации процесс падения доверия к нему со стороны граждан страны.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, по состоянию на май текущего года, лишь чуть более половины украинцев сохраняют доверие к Зеленскому. При этом его рейтинг, достигший пика после начала войны, продолжает неуклонно снижаться.

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«После президентских и парламентских выборов 2019 года Зеленскому доверяли 80% украинцев. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37%. После вторжения России уровень доверия Зеленскому вырос до 90%. К концу декабря 2023 года он снизился до 77%, а к февралю 2024 года – до 64%. По состоянию на май 2024 года доверяют Зеленскому 59% граждан Украины, не доверяют – 36%», – указывается в отчете КМИС по итогам исследования.

При этом у президентской партии «Слуга народа» дела с доверием граждан обстоят еще хуже – ее деятельность в Раде и на местах большинство респондентов (55%) оценивают негативно.

Однако эти результаты пока что не дают оснований для того, чтобы однозначно списывать фактор Зеленского со счетов актуальной украинской и околоукраинской политики. Потому что само по себе общественное недовольство – это лишь некий тренд, указатель направления, в котором формируется общественное мнение. И то лишь до определенной степени, ведь, как мы знаем и как показывает практика, вмешательство в инерционный сценарий неких внешних факторов способно в одночасье изменит картину, поменяв все с ног на голову.

Вспомним февраль 2022 года. Перед этим все украинские соцопросы показывали быстрое разочарование все больших групп украинского общества в Зеленском и его «слугах». В то время как рейтинги разномастной оппозиции – от Порошенко до ОПЗЖ – росли. И корреспонденты западных СМИ телеграфировали в свои редакции кадровые гадания – ну кто же, кто тот человек, что придет на смену Зе?

Оказалось, что военная эскалация и последовавшая за тем мобилизация вокруг флага резко изменили приоритеты людей. Зеленского тогда вынужденно поддержали даже те, кто его исподтишка топил. А те, кто не поддержал – оказались в тюрьме или в эмиграции. И полтора года Зеленский купался если не в народном обожании (до этого было далеко), то как минимум аккумулировал в себе безальтернативные надежды украинцев на победное завершение войны и вхождение в ЕС экспресс-методом.

Сейчас же эта энергия надеж потихоньку гаснет, Как минимум, по первому пункту. И президент, не отработавший выданных ему обществом авансов отчаянно ищет выход из ситуации в новом обострении.

Беда в том, что ресурсом для этого обострения выступает само украинское общество. И оно отчаянно сопротивляется навязываемому ему сценарию и собственной роли жертвенного ягненка в нем.

Дадим слово одному из украинских телеграмм-каналов: «На жд-вокзале Черновцов сотрудники ТЦК «охотятся» на людей. Из-за этого многие люди стали выходить на станцию раньше и ехать в город другим транспортом. Или едут с поездом в депо. А на жд-станциях соседней Ивано-Франковской области туристов останавливают пограничники, которые ищут уклонистов, желающих уйти через горы в Европу. В остальной Украине драки граждан с военкомами – повседневность каждого населенного пункта, где еще есть кого призывать. Даже сложно себе представить, как будет выглядеть следующая волна мобилизации, если уже нынешняя практически непосильна для государства. Это намекает на то, что война в нынешнем виде подходит к концу – ее или придется заканчивать или поднимать градус эскалации до такого уровня, где неэффективность госаппарата и нежелание рядовых граждан воевать не будут иметь большого значения».

Зафиксируем: поднятие градуса эскалации до того уровня, когда нежелание рядовых граждан воевать не будут иметь большого значения – это единственный из оставшихся пока что не вытянутым из рукава и неиспользованных козырей украинской партии войны и поддерживающих ее западных кругов.

Но, учитывая недавнее разрешение Киеву бить по российской территории и вступивший в финальную фазу кейс с F16, ждать этого момента не так чтобы уж очень долго. Не зря же на Западе вовсю сочиняют планы милитаризации собственной экономики и тренируют своих граждан на предмет пользования бомбоубежищами.

Но вернемся к украинской социологии и выводам из нее. Наш промежуточный вывод состоял в том, что само по себе падение рейтингов доверия ничего не значит без конкретных и действенных механизмов его конвертации в кадровые перемены. Таких механизмов сегодня на Украине нет, упади рейтинг Зеленского хоть до нуля. Тем более, что в реальности ему до нуля ой как далеко.

Этим игры в рейтинги отличаются, например, от решения суда. Из которого четко следует, кто, что, куда и сколько. Вплоть до предписаний осужденному, в какую колонию и на какой срок ему ехать.

А результаты соцопросов – это просто результаты соцопросов. Увы, на их основании президентов ни к присяге не приводят, ни отрешают от должности.

Вместе с тем, опубличивание таких итогов – это сигнал «фабрикам мысли», чаще всего остающимся в тени. Именно от их коллективной работы зависит появление публичной альтернативы зашедшим в тупик сценариям и тем, кто их олицетворяет.

Скажем, многие обратили внимание на внезапно выскочившего из глубокой засады прямиком под софиты медиа бывшего серого кардинала Кремля Владислава Суркова, который без присущего ему жеманства сразу взял быка за рога и опредметил разговор о мирном плане по Украине указанием на важную деталь: «минус Зеленский».

И как-то оно так совпало, что действительно разговор на тему «минус Зеленский» сегодня не лишен ни смысла, ни оснований. Это действительно потенциальное окно возможностей для очередной попытки финализации украинского кризиса.

Но ключевой проблемой по прежнему остается вопрос: как «отминусовать» Зеленского? С помощью каких юридически безупречных механизмов, особенно в ситуации, когда не только внутри Украины по этой теме «глухо», но и Запад четко дал понять, что об этом – во всяком случае, сейчас – не может быть и речи.

Безусловно, если на Западе сложится консенсус относительно того, что отминусовывание Зеленского – допустимая жертва в процессе достижения некоего политически значимого результата – Зеленского принесут в жертву обстоятельствам. Но произойдет это ровно там и тогда, когда сочтет выгодным для себя Запад.

России в этой игре не светит роль кукловода или сценариста. Просто потому что пульт управления Зеленским не у нее. Наш максимум – действовать реактивно, перестраиваться на марше и выжимать из меняющихся обстоятельств максимум пользы для себя, подстраиваясь под изменчивый сюжет и ища в нем повороты-клифхангеры, дающие возможность введения в новом сезоне новых действующих лиц.